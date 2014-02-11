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Lazer fare, mekanik klavye ve analog joystick'i birleştiren Kickstarter projesi: King's Assembly

5 yıl
10,2b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lazer fare, mekanik klavye ve analog joystick'i birleştiren Kickstarter projesi: King's Assembly
İlginç projelere destek arayan Kickstarter üzerinde San Francisco merkezli Solid Art Labs tarafından başlatılan güncel projelerden King's Assembly, lazer fare, mekanik klavye ve analog joystick'i birleştirerek ellerin kaldırılmasına gerek bırakmadan oyun oynanmasına ya da bilgisayar kullanılmasına imkan tanıyor.
Klavye ile fare arasındaki geçişlerden sıkılan ve bunları bir araya getirmek adına King's Assembly'i hazırladığını belirten Solid Art Labs kurucusu Eric Charlton, gerçekten oldukça ilginç bir yapı ortaya koymuş durumda. Bu doğrultuda sağ ve sol ele gelecek şekilde iki parça halinde hazırlanan ürün, el başına 30 adet Cherry ML mekanik klavye anahtarı, baş parmakların altına gelecek şekilde 2 eksenli ve 5 tuşlu analog joystick ve sağ ele gelen parçanın altına ise 9800 dpi optik lazer sensörü sunuyor. Ergonomik açıdan rahat bir kullanım sunabildiği ve bilekleri koruduğu söylenen King's Assembly, kaydırma tekerleği için de joystick'lerden yararlanıyor ve Windows, Mac OS X ile Linux işletim sistemli bilgisayarlarla USB üzerinden bağlantı kurarak, 10 parmak yazı sırasında fare kullanımı mümkün hale getiriyor.
İlginç yapısıyla Kickstarter üzerinde konan 20,000$ hedefin, bitimine daha 59 gün kala 34 bağışla 6,757$'lık kısmını toplayan King's Assembly, yapılacak 110$ bağış (ABD dışı 20$ kargo) ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/70308014/kings-assembly-a-computer-mouse-full-of-awesome?ref=discovery Yorum Yaz
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pckobat_78 5 yıl en beğenilen
Bu ürünü kullanmak için halk egitimden kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almak lazım gibi duruyor...
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IceRulez 5 yıl
ozankardes :el bileğini zemine koymadan o kocaman şeyi hareket ettirmek inşaatta kürekle kum elemek kadar yorucu olabilir.
hocam dikkat ederseniz bileği koymak için yer yapmış tasarımcı
bilek havada durmuyor ordaki üründen desteğini alıyor
bence kullanması çok basit ve gerçekten işe yarayacak bir ürün gibi gözüküyor.
nihai sürümü çıkmadan bilemeyiz
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Neyinkafasi 5 yıl
Hiçbiri eskisinin yerini tutmuyor boşuna uğraşıyorlar.

Ayrıca tasarım 80'lerden kalma.
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oyuncu11790 5 yıl
Orjinal bir ürün ancak kullanışlı değil gibi görünüyor , bu tarz ürünlerde asıl mesele kullanışlı olması diye düşünüyorum ...
Ayrıca oyun filan oynanmaz onunla masaüstünde gezinirken bile yorar , oyun oynarsak vücut geliştirme etkisi yapabilir
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Master_Evil 5 yıl
tutmaz
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Tasarımı berbat olduğu gibi,oldukça kullanışsız gözüküyo.
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onizuka_sensei 5 yıl
Bana çok hantal geldi açıkcası. Bi çok insan avuç içine sığacak şekilde fare kullanmaya alıştı yıllardır. Hem ergonomik hemde kullanışlı. O koca hantal ve ergonomik olmayan fare klavye karışımı şey hiç kullanışlı durmuyor. Ayrıca o klavyeye nasıl alışacak insan? O tuş nerdeydi diye bakmaktan insan bi hal olur. O fareyi yarım saat kullansa insan bileği ağrır. Kusura bakmasınlar ama tutmaz bu alet.
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Tekos 5 yıl
Bu tutmaz gardoşşş
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FERFEROS 5 yıl
Mekanik klavyelerin normal klavyelere göre zaten daha ağır olduğunu ve bu ürünün üzerindeki ekstra analog gibi tuşların da fazladan ağırlık yapacağını düşünürsek pek ergonomik olacağını düşünmüyorum.
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MPT-76 5 yıl
Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmem ama adam MAC te windows 7 kullanıyor. Videoya dikkat edin.
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aspirin_00 5 yıl MPT-76
dualcoreyhy

Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmem ama adam MAC te windows 7 kullanıyor. Videoya dikkat edin.

mac'a kurabiliyorsun windows nette araştırma yaparsan video görsellere ulaşabilirsin nasıl kurulduğuna.


o cihazı kullanmak için 2 tane daha insan beyni gerek.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Kickstarter da saçmalamaya başladı biraz sanki..
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Umutcan 5 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

Kickstarter da saçmalamaya başladı biraz sanki..

Hep saçmalıyordu zaten, faydalı ve mantıklı projeler genel içinde anca %10'dur.
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ynal 5 yıl
Aga bu nedir
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seven44 5 yıl ynal
ynal

Aga bu nedir

fare h matik
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