Lazer fare, mekanik klavye ve analog joystick'i birleştiren Kickstarter projesi: King's Assembly

İlginç projelere destek arayan Kickstarter üzerinde San Francisco merkezli Solid Art Labs tarafından başlatılan güncel projelerden King's Assembly, lazer fare, mekanik klavye ve analog joystick'i birleştirerek ellerin kaldırılmasına gerek bırakmadan oyun oynanmasına ya da bilgisayar kullanılmasına imkan tanıyor.

Klavye ile fare arasındaki geçişlerden sıkılan ve bunları bir araya getirmek adına King's Assembly'i hazırladığını belirten Solid Art Labs kurucusu Eric Charlton, gerçekten oldukça ilginç bir yapı ortaya koymuş durumda. Bu doğrultuda sağ ve sol ele gelecek şekilde iki parça halinde hazırlanan ürün, el başına 30 adet Cherry ML mekanik klavye anahtarı, baş parmakların altına gelecek şekilde 2 eksenli ve 5 tuşlu analog joystick ve sağ ele gelen parçanın altına ise 9800 dpi optik lazer sensörü sunuyor. Ergonomik açıdan rahat bir kullanım sunabildiği ve bilekleri koruduğu söylenen King's Assembly, kaydırma tekerleği için de joystick'lerden yararlanıyor ve Windows, Mac OS X ile Linux işletim sistemli bilgisayarlarla USB üzerinden bağlantı kurarak, 10 parmak yazı sırasında fare kullanımı mümkün hale getiriyor.

İlginç yapısıyla Kickstarter üzerinde konan 20,000$ hedefin, bitimine daha 59 gün kala 34 bağışla 6,757$'lık kısmını toplayan King's Assembly, yapılacak 110$ bağış (ABD dışı 20$ kargo) ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/70308014/kings-assembly-a-computer-mouse-full-of-awesome?ref=discovery