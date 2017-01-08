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LeEco’dan bu kez akıllı bisikletler

Daha çok akıllı televizyonları ve akıllı telefonları ile tanıdığımız Çinli üretici LeEco, bu yıl CES 2017 fuarına akıllı özellikler taşıyan iki yeni bisikleti ile gelerek sürpriz yaptı.
2 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ki CES fuarında ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu duyurarak büyük sükse yapan Çinli LeEco, bu yıl ise akıllı cihazlar cephesinde hareketlilik yaşadı. Firma ilk akıllı bisikletlerini CES 2017 fuarında duyurdu.

Premium İşçilik
 

LeEco Toray T700 adındaki standart yol bisikleti tamamen karbon fiber alaşımdan gövdeye sahip. 11 seviyeli vites ve çift pivot teknolojili fren sistemi ile birlikte bisiklet 9Kg civarında bir ağırlığa sahip.

LeEco Smart Mountain Bike ise bir dağ bisikleti. 27.5 inçlik jantlar ve dayanıklı SR Suntour XCR Air ön çatal farkının yanında hidrolik bir fren sistemi ile farklılaşıyor. Diğer özellikleri Toray T700 ile hemen hemen aynı.

Üst seviye bir işçilik sunan bisikletlerin akıllı kısmı ise gidona entegre edilen 4 inçlik bir dokunmatik ekrandan oluşuyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde BikeOS adında özel bir çalıştıran sistem, Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca orta göbek üzerinde de fotoğraf çekimi, far ve güvenliğe alma için tuşlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung resmen oyuncu dizüstü segmentinde"

GPS, GLONASS, dijital pusula, ivme ölçer, barometre, ışık ölçer, teker hızı, krank hızı gibi pek çok sensör sayesinde sürücüye geniş kapsamlı bilgiler sunulabiliyor. ANT+ standardı ile diğer yaşam ölçer sensörlerine bağlanabiliyorsunuz. Sistem otomatik olarak ön ve arka farları kontrol edebiliyor, uzaklaştığınızda bisiklete bir güvenlik koruması uygulayabiliyor. IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan bisikletler yaz aylarında ABD’de piyasada olacak. 

 

http://www.leeco.com/news/leeco-showcases-next-generation-eco-world-experience-ces-2017/ Yorum Yaz
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estf 2 yıl en beğenilen
salak bir bisiklet alıp bir aparatla telefon vs gerekli şeyleri takarım, kat kat ucuza gelir
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a_y_k_u_t 2 yıl
9 kg fazla olmuş. Ayrıca editör arkadaşım karbon fiber alaşım yanlış bir ifade kompozit malzemeye alaşım diyemezsin.
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interwap 2 yıl
Xiaomi vs LeEco
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estf 2 yıl en beğenilen
salak bir bisiklet alıp bir aparatla telefon vs gerekli şeyleri takarım, kat kat ucuza gelir
2 Yanıt Yanıtla +6
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kadirirdem 2 yıl estf
estf

salak bir bisiklet alıp bir aparatla telefon vs gerekli şeyleri takarım, kat kat ucuza gelir

aynen öyle buna gerek yok...
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khytr89 2 yıl estf
estf
salak bir bisiklet alıp bir aparatla telefon vs gerekli şeyleri takarım, kat kat ucuza gelir

Bisiklette olmasi daha iyi.. calinsa dahili gps ile bulmak kolay olur. Ayrica uzun yollar da telefonun sarji bitebilir, powerbankler ise zaten agir cihazlar ve belli kapasiteleri var. Bunda dinamo sistemiyle elektirigini de kendisi uretir. Boylece telefonda cok fazla batarya harcayan gps kapatilir ve acil bir durum olursa telefon telefon islevini gorebilir :) ben su an bu islemler icin samsung demo live unit kullaniyorum ama kapasitif ekrandan sebep memnun sayilmam. Ter ve su degdiginde sapitiyor. Insallah bu 5800 gibi basmatiktir :)
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Ac1DBuRN 2 yıl
Pin koduyla pedal göbeğini kilitlese mesela, böylece kimse binip gidemese. Alıp götürmeye karşı tabiki çözüm değil ama havalı olurdu :D
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vjdrsjejv 2 yıl
9 kg mi?
Hemde sram set var sanırım leeco bırak sen bu işi.
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