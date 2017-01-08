LeEco’dan bu kez akıllı bisikletler

Geçen yıl ki CES fuarında ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu duyurarak büyük sükse yapan Çinli LeEco, bu yıl ise akıllı cihazlar cephesinde hareketlilik yaşadı. Firma ilk akıllı bisikletlerini CES 2017 fuarında duyurdu.

Premium İşçilik



LeEco Toray T700 adındaki standart yol bisikleti tamamen karbon fiber alaşımdan gövdeye sahip. 11 seviyeli vites ve çift pivot teknolojili fren sistemi ile birlikte bisiklet 9Kg civarında bir ağırlığa sahip.

LeEco Smart Mountain Bike ise bir dağ bisikleti. 27.5 inçlik jantlar ve dayanıklı SR Suntour XCR Air ön çatal farkının yanında hidrolik bir fren sistemi ile farklılaşıyor. Diğer özellikleri Toray T700 ile hemen hemen aynı.

Üst seviye bir işçilik sunan bisikletlerin akıllı kısmı ise gidona entegre edilen 4 inçlik bir dokunmatik ekrandan oluşuyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde BikeOS adında özel bir çalıştıran sistem, Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca orta göbek üzerinde de fotoğraf çekimi, far ve güvenliğe alma için tuşlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung resmen oyuncu dizüstü segmentinde"

GPS, GLONASS, dijital pusula, ivme ölçer, barometre, ışık ölçer, teker hızı, krank hızı gibi pek çok sensör sayesinde sürücüye geniş kapsamlı bilgiler sunulabiliyor. ANT+ standardı ile diğer yaşam ölçer sensörlerine bağlanabiliyorsunuz. Sistem otomatik olarak ön ve arka farları kontrol edebiliyor, uzaklaştığınızda bisiklete bir güvenlik koruması uygulayabiliyor. IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan bisikletler yaz aylarında ABD’de piyasada olacak.