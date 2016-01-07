LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu





Dünyanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu duyurarak CES 2016'nın bombasını patlatan Çinli LeTv, bu kez de dünyanın en ince 65 inç akıllı televizyonunu duyurdu. Super 4 Max65 Blade modeli 3.9mm kalınlık değeri ile sektörde yeni bir rekora imza attı.





Daha çok Netflix tarzı video izleme platformu ve televizyon serileri ile tanınan LeTv, geçtiğimiz haftalarda 70 inçlik Super 4 Max70 Blade ve 65 inçlik Super 4 Max 65 Curved kavisli akıllı televizyonlarını Çin'de satışa sunmuştu. Yeni model Super 4 Max 65 serisinin son üyesi olacak.





Cihazda LG'nin 65 inçlik panelleri kullanılmış. LeTv, hali hazırda Çin'de içerik anlamında zengin kütüphaneler sunduğu için, yeni akıllı televizyon içerik konusunda sıkıntı çekmeyecek. Pek çok farklı video portalı ve uygulamalar cihazda yerini almış durumda. Televizyonun ses sistemi istendiği takdirde ayrılarak farklı cihazlarla da kullanılabiliyor. Yine cihazın alt kısmındaki kaideyi ayırarak duvara da monte edebiliyorsunuz. Ürün önümüzdeki aylarda Çin'de satışa sunulacak.

http://www.bgr.in/news/letv-launches-worlds-thinnest-65-inch-tv/