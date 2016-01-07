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LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu

Dünyada pek adı duyulmasa da memleketi Çin'de başarılı televizyon satışlarına imza atan LeTv, yan yana eklenmiş iki bozuk para kadar ince yapıya sahip akıllı televizyonunu duyurdu.
3 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu


Dünyanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu duyurarak CES 2016'nın bombasını patlatan Çinli LeTv, bu kez de dünyanın en ince 65 inç akıllı televizyonunu duyurdu. Super 4 Max65 Blade modeli 3.9mm kalınlık değeri ile sektörde yeni bir rekora imza attı. 

Daha çok Netflix tarzı video izleme platformu ve televizyon serileri ile tanınan LeTv, geçtiğimiz haftalarda 70 inçlik Super 4 Max70 Blade ve 65 inçlik Super 4 Max 65 Curved kavisli akıllı televizyonlarını Çin'de satışa sunmuştu. Yeni model Super 4 Max 65 serisinin son üyesi olacak. 

Cihazda LG'nin 65 inçlik panelleri kullanılmış. LeTv, hali hazırda Çin'de içerik anlamında zengin kütüphaneler sunduğu için, yeni akıllı televizyon içerik konusunda sıkıntı çekmeyecek. Pek çok farklı video portalı ve uygulamalar cihazda yerini almış durumda. Televizyonun ses sistemi istendiği takdirde ayrılarak farklı cihazlarla da kullanılabiliyor. Yine cihazın alt kısmındaki kaideyi ayırarak duvara da monte edebiliyorsunuz. Ürün önümüzdeki aylarda Çin'de satışa sunulacak.  
LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu
 

http://www.bgr.in/news/letv-launches-worlds-thinnest-65-inch-tv/ Yorum Yaz
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YnSSdKgL 3 yıl en beğenilen
Star Wars'tan sonra TV sektörüne de el atan,müşterisinin memnuniyeti için TV bile üretmeye başlayan adam gibi adam; BİM.
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asiasabi 3 yıl
Elimde Yurt dışından abim için aldığım fakat abimin beğenmediği Letv Le1 Pro X800 telefon var ( Antutu Benmarc'ta ilk sıralarda yer alıyor). 1 hafta anca kullanıldı. Kırılmaz ekran koruyucusu ve ful şekilde kutusu mevcuttur. Takas düşünür müsünüz? Fiyat 900 tl.
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subutay3838 3 yıl
Dostum bos yere reklam yapmayayim dedim.70 yildir çelik yerli üretim diye satiyor ürünlerini.bundan 5 sene öncesine kadar Taiwan da yaptiriyordu patentli üretim diye simdi cin ile calisiyor.en küçük aletlerine vatana kadar made un p.r.c etiketi var,ornek utusune bir bakin p.r.c yaziyor.ve bizlerde bunlara fahiş fiyat ödeyerek aliyoruz.estel Alman patenti ile üretiyor ama diğeri gibi bos değil Alman teknolojisini kullaniyor.bizler markaya takiliyoruz önemli olan kalitedir bu da marka ile alakasiz.reklam sattiriyor.istek ihtiyaç .adam TV alacak kaliteye bakmiyor fiyata bakiyor ama bir TV yi en az 10 yil kullanacak.bu adam için piksel sayisi,cozunurluk ,herz,3 d ,wifi,widi,vb önemli değil alay im gitsin diyor ve bu isimlere mamsung un üstünde para ödeyip aliyor ve iyisini aldim diye seviniyor gariban.
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subutay3838 3 yıl
Bir letv x900 kullanicisi olarak ..İM cilere şunu söylüyorum arkadaşlar;isme takilmayin gerçekten adamlar bu isi biliyor ve çok güzel TV,telefon üretiyorlar.ne .....rçelik,ne eko ne estel ,mamsug, Kony üretebiliyor cihazlari.onun için kendinizi ..İM in kapisinda bos yere gidip gelerek yormayin.bu ürünleri zaten alamazsiniz.yerli taiwanlara devam ediniz.
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Krone 3 yıl subutay3838
Hocam niye sansürledin bütün markaları
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BekirTemel 3 yıl
Yeni bir firma galiba kendilerini göstermeye çalışıyorlar bayağı hızlı giriş yaptılar.
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meego 3 yıl
xiami ile letv tvleri çok güzel ama cihazlar yok.
Çinde bile ürünü bulmak zor.
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Krone 3 yıl
İkinci fotoğraf gerçek değil sanırım. Acayip canlı görünüyor ekran.
Acaba HDMI,USB ve diğer giriş çıkışlar bu kadar ince bir cihazda nasıl konumlandırılıyor ?
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umut_baris 3 yıl Krone
Krone

İkinci fotoğraf gerçek değil sanırım. Acayip canlı görünüyor ekran.
Acaba HDMI,USB ve diğer giriş çıkışlar bu kadar ince bir cihazda nasıl konumlandırılıyor ?

Düşey şekilde yan tarafta konumlandırılıyordur. Ayrıca hoparlör olmadığı için ince olması gayet normal.
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kadirirdem 3 yıl
Bim bunu satsin paraya para demez
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deoksiriboz1001 3 yıl
şu markayı duyup aklına direk BİM gelmeyen var mı acaba
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seyru 3 yıl
Bim'e helal olsun.
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JabbaWockeeZ 3 yıl
Son resim beni benden aldı, tablo gibi duruyor yahu helal olsun.
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alemburda34 3 yıl
Xiaomi ve Letv artik Cin'de yarisirlar Xiaomi Tvlerine biraz bakin iciniz gider zaten.
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Super 4 Max65 Blade, Televizyonlar ve
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