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League of Legends kendi ağını denemeye başladı

4 yıl
3,3b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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League of Legends kendi ağını denemeye başladı

Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar için en büyük dezavantajlardan birisi şüphesiz gecikme süreleri. Hayati önem taşıyan mücadelelerde bağlantıda gecikmelerin yaşanması oyuncuya neredeyse klavyeyi kırdırıyor. Riot Games bu konuda önemli bir adım atmak üzere.

Fenomen League of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games, yıl başında kendisine ait bir ağ geliştireceğini duyurmuştu. Firma bu yeni ağın denemelerine ABD'de başlamış durumda.

ABD'de belirli bölgelere kurulan uzak sunucular ile ülkenin doğu kıyılarındaki oyuncular bu ağın içerisine dahil ediliyor. Riot Games kendi özel ağı için verilerin yönlendirilmesine ihtiyaç duyuyor. Bu bakımdan yerel internet sağlayıcılar ile görüşmeler başladı ve oyuncuların oyun verileri sağlayıcılar tarafından bu sunuculara yönlendirilecek. 

Şimdilik oyun sürelerinde herhangi bir iyileşmenin yaşanması beklenmiyor. Servis sağlayıcılar tam olarak yönlendirme yapmaya başladıklarında yüzde 10 civarında ping sürelerinde düşüş yaşanması bekleniyor. 

Kurulacak bu ağ ile oyuncuların LoL deneyimi sadece bilgisayarları ve uzak sunucular arasında gerçekleşecek. İnternete çıkış ise sunucu tarafında gerçekleşecek. Bu sayede daha az veri paketi kaydı ve daha akıcı bir oyun deneyimi de sağlanmış olacak. 

Riot Games'in bu hamlesi şimdilik ABD'deki oyuncuları kapsıyor. Ancak dünyada milyonlarca oyuncuya sahip olan şirketin bu stratejisini global hale getirip getirmeyeceği bilinmiyor zira bu tarz altyapılar önemli bir maliyete sahip.  

http://www.ubergizmo.com/2015/04/riot-starts-testing-their-reduced-lag-league-of-legends-network/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Hadi biz rito diyip gülüyoruz eğleniyoruz ama editörler de yapmasın yani şirketin adı rito kaldı.
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Acht 4 yıl
Kuzey Amerikadaki insanlar zaten kendi ülkelerinde oynadığı için pingleri 10-40 arası hep sunucuya yakınlar.İlk Türkiyede denenmesi gerekiyordu bu uygulamanın biz oynuyoruz 80 pingle onlar değil
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AhMeTsT 4 yıl
Oha Lan
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doctor_bey 4 yıl
Adamlar baya uçtular, ne diyim, güzel herhalde.
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herocem 4 yıl
Ekremcim rito games nedir ya bari sen yapma

Edi: başta ritoydu adam düzeltti olan bana oldu eksi yağmuru için saolun
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