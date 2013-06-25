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Leap Motion uygulama mağazası yakında açılıyor

5 yıl
1,2b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leap Motion uygulama mağazası yakında açılıyor
El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazı geliştirilmeye devam ediyor. Birçok büyük bilgisayar üreticisinin de dikkatini çeken cihaz, yakında uygulama mağazasına da kavuşuyor.
Temmuz ayı içerisinde 79$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Leap Motion, aynı ay içerisinde bir de uygulama mağazasına kavuşacak. Beta süreci 10,000'den fazla geliştiriciye açılan cihaz, bu sayede piyasaya çıktığı zaman 100'den fazla uygulama/oyun desteğine kavuşmuş olacak.
Windows yanında Mac bilgisayar sistemleriyle de uyumlu olarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda hazırlanan Leap Motion, 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor ve oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyuyor. Ayrıca Leap Motion hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.macrumors.com/2013/06/24/leap-motion-reaches-final-beta-stages-plans-to-launch-airspace-app-store/ Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl
İlk basta farkli gelse de el hareketleri ile cihaz kullanmak cok da guzel degil. Samsung telefonlarda yada Tvlerde de var ama cok az kişi kullanıyor.
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kernell 5 yıl
onur01651

kernell Urun bugun elime ulasti harika birsey...
Vatan tv den telefonla mı sipariş verdin





sen kendini cok mu akilli saniyosun. zeka kupum. bos bos konusacagina gir su linke sen de satin al.

Ben Aralik 2012 de pre-order yaptim zeka kupum

store.leapmotion.com/...
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sis651 5 yıl
Tey tey zamanında Java GoMonkey ile sarmıştı bu heyecan ama 79 dolar pahalı geldi. :D
GoMonkey: youtube.com/...
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kernell 5 yıl
Urun bugun elime ulasti harika birsey...
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onur01651 5 yıl kernell
kernell

Urun bugun elime ulasti harika birsey...

Vatan tv den telefonla mı sipariş verdin




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~kasva~ 5 yıl
Yok daha neler...Teknolojinin 10 sene sonraki halini düşünemiyorum, jetgiller gerçek olacak galiba :)
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Jackdaniels™ 5 yıl
isteyen varsa pre-order sipariş vermiştim kutusunda yeni geldi 150tl

ürünü açıp denedim çalışıyor,

fakat sipariş ettiğimde dokunmatik wacom tabletim yoktu şimdi tablet varken gereksiz kaldı.
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Rock_Rage 5 yıl
Heyecanla bekliyoruz
SAYGILARLA
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crossmatch 5 yıl
İnşallah iş ortağı firmaları bol olur da, bizde oyundan tv ye çoğu şeyde aktif kullanırız. 80 dolar çok çok çok uygun bir fiyat. Çoğu insanın rahat ulaşabileceği bir fiyat. Dediğim gibi olay iş ortakları ve destekçilerde bitiyor. Kinect gibi bizi gözetleyen Bi alet değil.
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cceviz 5 yıl
oyun sektöründe aktif ve etkili bir şekilde kullanılırsa alır başını gider.
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
alttaki videoda kablosuz mu olduğunu gördüm(bir kedi gördüm sanki:D)
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Quad core 5 yıl
Hayalimdeki teknoloji, bir tane edinmek isterim.
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