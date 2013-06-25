Leap Motion uygulama mağazası yakında açılıyor

El hareketleri ile bilgisayarların kontrol edilmesine imkan sağlayan ve tanıtıldığı zaman büyük yankı uyandıran Leap Motion kontrol cihazı geliştirilmeye devam ediyor. Birçok büyük bilgisayar üreticisinin de dikkatini çeken cihaz, yakında uygulama mağazasına da kavuşuyor.

Temmuz ayı içerisinde 79$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Leap Motion, aynı ay içerisinde bir de uygulama mağazasına kavuşacak. Beta süreci 10,000'den fazla geliştiriciye açılan cihaz, bu sayede piyasaya çıktığı zaman 100'den fazla uygulama/oyun desteğine kavuşmuş olacak.

Windows yanında Mac bilgisayar sistemleriyle de uyumlu olarak çalışan ve oldukça ufak boyutlarda hazırlanan Leap Motion, 290 FPS gibi yüksek bir hız ile 10 parmak tarama yapabiliyor ve oldukça yüksek bir hassasiyet oranı ortaya koyuyor. Ayrıca Leap Motion hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.macrumors.com/2013/06/24/leap-motion-reaches-final-beta-stages-plans-to-launch-airspace-app-store/