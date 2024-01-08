Tesla, Ankara'da mağazasını açtı

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Tesla, Türkiye'de ilk showroom'u açtı. Ankara'da açılan mağaza kapsamında Model Y test sürüşü yapmak ve elektrikli araçlar hakkında bilgi almak mümkün olacak.

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Tesla, Türkiye'deki satış ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, bugün itibarıyla Ankara'daki Armada AVM'de yeni mağazasını hizmete açtığını paylaştı. Tesla Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, ilk mağazanın açılışını duyurdu.

Tesla; Ankara'daki yeni mağazanın Model Y başta olmak üzere şirketin elektrikli otomobilleri hakkında bilgi vermek için kullanılacağını söyledi. Daha da önemlisi ise Model Y için test sürüşü imkanı sağlayacağı da aktarıldı.

Armada AVM'deki mağaza; Tesla'nın şarj cihazları, güneş panelleri ve Powerwall gibi ürünleri hakkında da resmi bilgiye ulaşım imkanı sağlayacak. Ziyaretçiler batarya teknolojisi ve şarj altyapısı dahil olmak üzere Model Y hakkında bilgi alabilecek.

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