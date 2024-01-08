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    Tesla, Ankara'da mağazasını açtı

    Amerikan elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye'de ilk showroom'u açtı. Ankara'da açılan mağaza kapsamında Model Y test sürüşü yapmak ve elektrikli araçlar hakkında bilgi almak mümkün olacak.

    Tesla, Ankara'da mağazasını açtı Tam Boyutta Gör

    Tesla, Türkiye'de ilk showroom'u açtı. Ankara'da açılan mağaza kapsamında Model Y test sürüşü yapmak ve elektrikli araçlar hakkında bilgi almak mümkün olacak.

    Tesla, Türkiye'deki satış ve servis ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, bugün itibarıyla Ankara'daki Armada AVM'de yeni mağazasını hizmete açtığını paylaştı. Tesla Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, ilk mağazanın açılışını duyurdu.

    Tesla; Ankara'daki yeni mağazanın Model Y başta olmak üzere şirketin elektrikli otomobilleri hakkında bilgi vermek için kullanılacağını söyledi. Daha da önemlisi ise Model Y için test sürüşü imkanı sağlayacağı da aktarıldı.

    Armada AVM'deki mağaza; Tesla'nın şarj cihazları, güneş panelleri ve Powerwall gibi ürünleri hakkında da resmi bilgiye ulaşım imkanı sağlayacak. Ziyaretçiler batarya teknolojisi ve şarj altyapısı dahil olmak üzere Model Y hakkında bilgi alabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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