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Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı

San Diego'da yaşayan 14 yaşındaki bir lise öğrencisi, Lego'dan AR-15 tarzı saldırı tüfeği yapıp tehdit mesajı ile Instagram'da yayınladı. Ardından da terör tehdidi şüphesiyle tutuklandı.
1 yıl
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37
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı
Okullarda yaşanan terör saldırıları ile başı dertte olan ABD işi oldukça sıkı tutmaya başladı. Haberimize konu olan olay bunun adeta bir göstergesi. San Diego'da yaşayan bir lise öğrencisi Lego'dan AR-15 tarzı bir saldırı tüfeği yaptı ve bunu Instagram hesabında "Yarın okula gelme." mesajı ile paylaştı.

ABD'nin okullarda yaşanan terör saldırılarıyla başı dertte

Bu paylaşımın ardından ismi açıklanmayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Lemon Grove'daki evine baskın yapılarak tutuklandı. San Diego Polis Departmanı yaptığı açıklamada, bunu bir terör tehdidi olarak gördüklerini ve hiçbir ihbarı göz ardı edemeyeceklerini belirttiler. Ayrıca açıklamaya ek olarak öğrencinin av tüfeklerine erişiminin olduğu da söylendi.
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne bir terör saldırısı yapılmış, 17 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın aynı okuldan mezun olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz olduğu belirlenmişti.

https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/instagram-threat-with-an-ar-15-made-of-legos-lands-teen-in-handcuffs/ Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
14 yaşında çocuk legodan oyuncak tüfek yapıyor tutukluyorlar. ama bizim dibimize 5000 tır gerçek silah gönderiyorlar. bu nasıl tezat.
1 Yanıt Yanıtla +83
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FatihAsl 1 yıl
Türkiyede gerçek bir silah ile aynı mesajı paylaşan 14 yaşında bir çocuğu tutuklasanız polis devleti diye sokağa çıkarlar
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FatihAsl 1 yıl
demokrasinin beşiği. oyuncak dan korkar olmuşlar. aynı şey bizde olsa diktatör derler.
4 Yanıt Yanıtla +49
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imhotep_of_grudge 1 yıl
mesajı dikkate almıyorsunuz... resmen saldırı için haberleşiyorlar... tabi tutuklarlar... sadece foto olsa sonuç farklı olurdu...
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Bamya Avcisi 1 yıl
Cok normal bir sey degil mi tutuklanmasi? Niye tepki gosterilmis?
Bizde de bir adam reinadan sonra bir kafede reina gibi tararim burayi demisti aldilar adami iceri.
Boyle seyler sakaya alinacak isler degil demokrasi ulkesi de olsa devleti veya insan canini tehdit eden kelimeler kullanamazsin.
Her ne kadar bizde devleti tehdit edenleri meclise alsalar da...
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cosica 1 yıl
beyler haberi iyi okuyun. çocuk lego ile tüfek yaptığı için tutuklanmıyor. tehdit nedeniyle tutuklanıyor. tehdit ciddi bir suç kimden gelirse gelsin. kaldı ki amerikada bir sürü facia yaşandı psikopat çocuklar nedeniyle. tabi ki tutuklayacak adam. mesele lego olsa çoook kişiyi tutuklamaları gerekir.
tr.pinterest.com/...
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arel.gr 1 yıl
doğru şartlar, dönemin gerçekleri, gerekli müdahale !
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Tensi 1 yıl
Ayni cocuk 4 yil sonra o silahin gercegini hic bir engelle karsilasmadan yasal olarak satin alabilecek. Bu kadar da sacma bir ulke.
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mementopolis 1 yıl
Hadi Lego’yu da yasaklayın. Belkide USA serbest piyasa oluşturanları tutukluyordur :D
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Portraitclub 1 yıl
Potansiyel suçlu, ileri de suça karışma ihtimaline karşı yapılmış bir hareket. Suçluyu suç işlemeden etkisiz hale getirmek!
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FatihAsl 1 yıl Portraitclub
her birey potansiyel suçludur ve suç işlemediği sürece masumdur
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fuckulteli 1 yıl
Terörü, Lego'dan oyuncak yapan çocuğu tutuklayarak kontrol edemezler. İnsanların silahlara erişimini zorlaştıran tedbirler alınmalı.
Ama Trump ne dedi, öğretmenlerde de silah olsa böyle olmazdı, dedi.
Güvenlik unsuru olarak bireysel silahlanmanın önünü açmak yerine silahsızlandırılmalı halk! Ama ABD'nin ekonomisi de silahlar. Dünyaya, kendi vatandaşlarına her yere silah satma derdindeler. İnsanlara zayıflıklarını gidermek için silah gibi bir şeyi sunarsanız kullanacaklardır.
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FatihAsl 1 yıl
Türkiyede gerçek bir silah ile aynı mesajı paylaşan 14 yaşında bir çocuğu tutuklasanız polis devleti diye sokağa çıkarlar
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ImRoyal 1 yıl FatihAsl
abartma. Eleştirmek başkadır yermek başkadır. Vatan haini misin sen? Sokakta öğrenciler gösteri yaptılar diye joplanırlarsa polis devleti eleştirisi yapabilirsin. Olası bir kötü alışkanlık veya şiddet içerikli olayın engellenmesi adına göz altında alınmasının polis devleti olmakla ilgisi yok. hukuk devleti olmakla ilgisi var.
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FatihAsl 1 yıl
demokrasinin beşiği. oyuncak dan korkar olmuşlar. aynı şey bizde olsa diktatör derler.
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Soul741 1 yıl FatihAsl
FatihAsl
demokrasinin beşiği. oyuncak dan korkar olmuşlar. aynı şey bizde olsa diktatör derler.

Çocuğu potansiyel suçlu olduğu için gözaltına almışlar Trump'a hakaret ettiği için değil.
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ImRoyal 1 yıl FatihAsl
Demokrasi beşiği olmakla olası bir tehdidi önlemek arasındaki bağı bana anlatabilir misin?
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Overlord7134 1 yıl FatihAsl
FatihAsl
demokrasinin beşiği. oyuncak dan korkar olmuşlar. aynı şey bizde olsa diktatör derler.

Aynen . Bu terör sevicilerin ikiyüzlülerin işine gelmez böyle şeyler . Avrupa iyi birsey yapsa avrupa şakşakcısı türkiye düşmanı. Kotu birşey yaptıklarında ise haberleri olmaz .
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