Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı

Okullarda yaşanan terör saldırıları ile başı dertte olan ABD işi oldukça sıkı tutmaya başladı. Haberimize konu olan olay bunun adeta bir göstergesi. San Diego'da yaşayan bir lise öğrencisi Lego'dan AR-15 tarzı bir saldırı tüfeği yaptı ve bunu Instagram hesabında "Yarın okula gelme." mesajı ile paylaştı.

ABD'nin okullarda yaşanan terör saldırılarıyla başı dertte

Bu paylaşımın ardından ismi açıklanmayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Lemon Grove'daki evine baskın yapılarak tutuklandı. San Diego Polis Departmanı yaptığı açıklamada, bunu bir terör tehdidi olarak gördüklerini ve hiçbir ihbarı göz ardı edemeyeceklerini belirttiler. Ayrıca açıklamaya ek olarak öğrencinin av tüfeklerine erişiminin olduğu da söylendi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne bir terör saldırısı yapılmış, 17 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın aynı okuldan mezun olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz olduğu belirlenmişti.

https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/instagram-threat-with-an-ar-15-made-of-legos-lands-teen-in-handcuffs/