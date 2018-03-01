Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı

Teknoloji Editörü
Okullarda yaşanan terör saldırıları ile başı dertte olan ABD işi oldukça sıkı tutmaya başladı. Haberimize konu olan olay bunun adeta bir göstergesi. San Diego'da yaşayan bir lise öğrencisi Lego'dan AR-15 tarzı bir saldırı tüfeği yaptı ve bunu Instagram hesabında "Yarın okula gelme." mesajı ile paylaştı.
ABD'nin okullarda yaşanan terör saldırılarıyla başı dertte
Bu paylaşımın ardından ismi açıklanmayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Lemon Grove'daki evine baskın yapılarak tutuklandı. San Diego Polis Departmanı yaptığı açıklamada, bunu bir terör tehdidi olarak gördüklerini ve hiçbir ihbarı göz ardı edemeyeceklerini belirttiler. Ayrıca açıklamaya ek olarak öğrencinin av tüfeklerine erişiminin olduğu da söylendi.
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne bir terör saldırısı yapılmış, 17 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın aynı okuldan mezun olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz olduğu belirlenmişti.
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/02/instagram-threat-with-an-ar-15-made-of-legos-lands-teen-in-handcuffs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde de bir adam reinadan sonra bir kafede reina gibi tararim burayi demisti aldilar adami iceri.
Boyle seyler sakaya alinacak isler degil demokrasi ulkesi de olsa devleti veya insan canini tehdit eden kelimeler kullanamazsin.
Her ne kadar bizde devleti tehdit edenleri meclise alsalar da...
tr.pinterest.com/...
Ama Trump ne dedi, öğretmenlerde de silah olsa böyle olmazdı, dedi.
Güvenlik unsuru olarak bireysel silahlanmanın önünü açmak yerine silahsızlandırılmalı halk! Ama ABD'nin ekonomisi de silahlar. Dünyaya, kendi vatandaşlarına her yere silah satma derdindeler. İnsanlara zayıflıklarını gidermek için silah gibi bir şeyi sunarsanız kullanacaklardır.
Çocuğu potansiyel suçlu olduğu için gözaltına almışlar Trump'a hakaret ettiği için değil.
Aynen . Bu terör sevicilerin ikiyüzlülerin işine gelmez böyle şeyler . Avrupa iyi birsey yapsa avrupa şakşakcısı türkiye düşmanı. Kotu birşey yaptıklarında ise haberleri olmaz .
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