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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Leica, M modeli için resmi fotoğraf örnekleri yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Leica, M modeli için resmi fotoğraf örnekleri yayınlandı

Fotoğraf tutkunları arsında yeri her zaman farklı olan Leica, yeni çıkacak olan M modeli hakkında resmi fotoğraf örnekleri yayınladı.
Leica M firmanın geliştirdiği son fotoğraf makineleri arasında yer alıyor. Uzun zamandır beklenen örnek fotoğrafları resmi internet sitesi üzerinde yayınlayan Leica, makinenin gerçekte nasıl performans verdiğinin gözler önüne sermiş oldu. Bu örnek fotoğraflardan önce Leica M modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, 24MP çözünürlükte CMOS sensöre sahip olan cihaz, Full HD formatında 25 fps video kaydı yapabiliyor. 3" 920 nokta Corning Gorilla Glass ekrana sahip olan Leica M, ISO 200 ile 6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Gücünü Leica Maestro görüntü işlemcisinden olan cihaz, saniyede 3fps seri çekim hızına ve 1/4000 enstantane hızlarına ulaşabiliyor. Üzerinde elektronik vizör barındıran Leica M, firmanın klasik Retro tasarım çizgilerini taşıyor.
7000$ fiyat etiketine sahip olan Leica M modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Not: Fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://en.leica-camera.com/photography/m_system/m_new/download-196_5.html



http://leicarumors.com/2013/02/05/official-sample-images-from-the-new-leica-m-published-online.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Psydia 6 yıl
7000$'lik makinenin fotograf kalitesine bak hele. D800 + macro mercek + 18-105 mm mercek + telefoto mercek bile daha ucuza geliyor...
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AERN 6 yıl
Çok pahalı geldi bana doğrusu gerçi bazı modellerin daha pahalı cihazları da yok değil.
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TTahir 6 yıl
a.f.y.
Bu M dediğiniz cep telefonu modeli mi oluyor? Leica ne zamandan beri cep telefonu üretiyor? Şaka bir yanada ben leica dan çok daha iyisini beklerdim. Body olarak işi lenslere yüklemiş, aradan sıyrılmış. Ha sorarsanız lensler bile işi bir yere kadar kurtarır. m9 dan sonra geçilesi bir gövde değil bence.

İlk cümleyi okurken az daha Freddie Mercury ultra high angle reverse facepalm yapıyordum kiii ikinci cümleyi gördüm...
Kalpten gidiyordum dostum :D
1 Yanıt Yanıtla
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tevfikteo 6 yıl
Bu M hangi M? Monochrom olan modelin ismi ne? Kafa karıştı...
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a.f.y. 6 yıl TTahir
TTahir

a.f.y.

Bu M dediğiniz cep telefonu modeli mi oluyor? Leica ne zamandan beri cep telefonu üretiyor? Şaka bir yanada ben leica dan çok daha iyisini beklerdim. Body olarak işi lenslere yüklemiş, aradan sıyrılmış. Ha sorarsanız lensler bile işi bir yere kadar kurtarır. m9 dan sonra geçilesi bir gövde değil bence.


İlk cümleyi okurken az daha Freddie Mercury ultra high angle reverse facepalm yapıyordum kiii ikinci cümleyi gördüm...

Kalpten gidiyordum dostum :D


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a.f.y. 6 yıl
Bu M dediğiniz cep telefonu modeli mi oluyor? Leica ne zamandan beri cep telefonu üretiyor?

Şaka bir yanada ben leica dan çok daha iyisini beklerdim. Body olarak işi lenslere yüklemiş, aradan sıyrılmış. Ha sorarsanız lensler bile işi bir yere kadar kurtarır. m9 dan sonra geçilesi bir gövde değil bence.
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ozturert 6 yıl
Leıca M M9'dan daha iyi. TTL odaklama, canlı önizleme, adam gibi ekran, focus peaking ve elektronik bakaç takılabilme gibi acaip özellikleri var.
Ama tabii ki hedıye gelmediği sürece Leica'ya elimi sürmem
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