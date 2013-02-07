Leica, M modeli için resmi fotoğraf örnekleri yayınlandı





Fotoğraf tutkunları arsında yeri her zaman farklı olan Leica, yeni çıkacak olan M modeli hakkında resmi fotoğraf örnekleri yayınladı.

Leica M firmanın geliştirdiği son fotoğraf makineleri arasında yer alıyor. Uzun zamandır beklenen örnek fotoğrafları resmi internet sitesi üzerinde yayınlayan Leica, makinenin gerçekte nasıl performans verdiğinin gözler önüne sermiş oldu. Bu örnek fotoğraflardan önce Leica M modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, 24MP çözünürlükte CMOS sensöre sahip olan cihaz, Full HD formatında 25 fps video kaydı yapabiliyor. 3" 920 nokta Corning Gorilla Glass ekrana sahip olan Leica M, ISO 200 ile 6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Gücünü Leica Maestro görüntü işlemcisinden olan cihaz, saniyede 3fps seri çekim hızına ve 1/4000 enstantane hızlarına ulaşabiliyor. Üzerinde elektronik vizör barındıran Leica M, firmanın klasik Retro tasarım çizgilerini taşıyor.

7000$ fiyat etiketine sahip olan Leica M modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halleri için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://en.leica-camera.com/photography/m_system/m_new/download-196_5.html









http://leicarumors.com/2013/02/05/official-sample-images-from-the-new-leica-m-published-online.aspx/