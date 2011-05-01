Lenovo, AMD Fusion tabanlı yeni netbook modeli IdeaPad S205'in satışına başladı

Lenovo resmi tanıtımını Ocak ayında yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni netbook modeei IdeaPad S205'in resmi satışına başladı. AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Brazos platformu üzerinde şekillenen sistem, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip.

Brazos platformu kapsamında 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310 IGP'sini kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi, belli ayarlarda pek çok oyunu oynatabildiği gibi HD videolar için hızlandırma da sağlayabiliyor.

Lenovo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 3GB veya 4GB DDR3 bellek kapasitesiyle alınabilecek olan sistem aynı zamanda 750GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle sunulacak. Lenovo'ya özgü AccuType klavye tasarımı ile gelen netbook, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, kart okuyucusu ve 802.11n WiFi özelliklerine de sahip.

Bluetooth'un opsiyonel seçenekler arasında sunulduğu IdeaPad S205, tek bir şarj ile 5 saate kadar çalışma süresi vaad ediyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile sunulan Lenovo IdeaPad S205'in yurt dışındaki son kullanıcı satuş fiyatı 499 dolar olarak belirtilirken, Türkiye pazarıyla ilgili durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.