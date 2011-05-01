Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, AMD Fusion tabanlı yeni netbook modeli IdeaPad S205'in satışına başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo resmi tanıtımını Ocak ayında yaptığı AMD Fusion tabanlı yeni netbook modeei IdeaPad S205'in resmi satışına başladı. AMD'nin netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Brazos platformu üzerinde şekillenen sistem, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip.

Brazos platformu kapsamında 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-E350 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310 IGP'sini kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi, belli ayarlarda pek çok oyunu oynatabildiği gibi HD videolar için hızlandırma da sağlayabiliyor.

Lenovo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 3GB veya 4GB DDR3 bellek kapasitesiyle alınabilecek olan sistem aynı zamanda 750GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleriyle sunulacak. Lenovo'ya özgü AccuType klavye tasarımı ile gelen netbook, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, kart okuyucusu ve 802.11n WiFi özelliklerine de sahip.

Bluetooth'un opsiyonel seçenekler arasında sunulduğu IdeaPad S205, tek bir şarj ile 5 saate kadar çalışma süresi vaad ediyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit ile sunulan Lenovo IdeaPad S205'in yurt dışındaki son kullanıcı satuş fiyatı 499 dolar olarak belirtilirken, Türkiye pazarıyla ilgili durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LORDTEK 8 yıl
Modelini fiyatı zannettim bir an :)
$205
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
E-350 cift cekirdekli mevcut atomlardan biraz daha hizli okadar ama ekran karti performansi daha iyi tabikide fakat intelin cikaracagi yeni islemciler bundan cok daha hizli olacak ben inteli bekliycem amd nin netbook islemcileri tam anlamiyla husran oldu benim icin bu performansa 500 dolarlik amerka fiyati pek iyi degil bence d525 ion asuslarda bu fiyatin altina geriledi zaten yurt disinda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VideOyun 8 yıl
800-900tl arası türkiyede satılırsa fiyat-performans süper olur.Boyutlar süper özellikler süper.Atom işlemciden kurtuluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
tr de kdv dahil 800-900 arası satılsa ne kadar iş yapar bilemiyorum.Ama lap top taşımaktansa netbookların dandikliğndense uygun olursa 2. ürün olarak tercih edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim