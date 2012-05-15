Lenovo, ThinkPad T, W, L ve X ailesini Ivy Bridge ile donatıyor





Lenovo'nun ultra taşınabilir X serisi, yaygın kullanımdaki T serisi, bütçe dostu L serisi ve iş istasyonu W serisi Ivy Bridge güncellemesinden faydalanan seriler oldu.





Serilerde Ivy Bridge güncellemesinin yanında, Dolby ses teknolojisi ve bazı modellerde opsiyonel 4G desteği dikkat çekiyor. Firma klavye tasarımını da elden geçirerek tüm modellerde chiclet tarzını da sunmaya başladı. Tasarıma ThinkPad Precision Keyboard adı verilmiş. Ancak arka aydınlatma özelliği opsiyonel.





Yaygın kullanımdaki ThinkPad T serisinde bir önceki modellerin yerini alan yeni modeller T430, T430s ve T530 oldu.





14 inçlik T430 modelinde Intel Core i3/i5/i7 işlemciler, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel HD+ ekran, USB 3.0, Mini-Display portu, opsiyonel paylaşımsız NVIDIA grafik kartı, HDD/SSD seçenekleri, Lenovo Enhanced Experience 3.0 with RapidBoot ile tipik Windows 7 bilgisayarlara oranla yüzde 70 daha hızlı açılış, 9 hücreli batarya ve alt kısımda ek batarya, 30 saate kadar kullanım süresi, 4G LTE opsiyonu şeklinde özellikler mevcut.





14 inçlik ThinkPad T430s modeli T430 modeline ek olarak daha hafif kasa, yarım saatte yüzde 80 şarj imkanı veren Rapid Charge teknolojisi, Vpro yazılımı ve dock istasyonu özellikleri sunuyor.





15.6 inçlik T520 ise farklı olarak Full HD ekran ve NVIDIA Quadro grafik birimi ile gelecek.





Haziran ayından sonra satışa sunulacak modellerden T430 879$, T430s 1399$, T530 979$ fiyat etiketine sahip olacak.





ThinkPad X serisinin yeni üyeleri X230 ve X230T tablet PC modeli. 12.5 inçlik X230 modelinde Intel Core i3/i5/i7 işlemci, opsiyonel 300 nit parlaklıkta ekran, USB 3.0, mini-Display portu, Dolby Advanced ses sistemi, standart ve ek batarya ile 24 saat kullanım süresi, 4G LTE opsiyonu, HD 4000 grafik birimi, HDD/SSD seçenekleri, Lenovo Enhanced Experience 3.0 with RapidBoot teknolojisi, ABS plastik alaşım mevcut.





X230T tablet PC modelinde ise dokunmatik ekran, stylus kalem girişi, web kamera ve yüz tanıma teknolojisi ek olarak sunuluyor.





Yine Haziran ayından itibaren ThinkPad X230 modeli 1179$, X230t modeli 1479$ başlangıç fiyatına sahip olacak.





Bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken ThinkPad L serisi 14 inçlik L430 ve 15 inçlik L530 modellerine sahip.





Her iki modelde de 1366 x 768 piksel çözünürlük, HD 4000 grafik birimi, USB 3.0, mini-Display portu, paylaşımsız NVIDIA grafik kartı desteği ile 2GB'a kadar video bellek, 54mm ExpressCard slotu ile SmartCard opsiyonu sunuluyor ve Haziran ayında 879$ başlangıç fiyatına sahip olacaklar.





Son güncelleme ThinkPad W530 mobil iş istasyonu. Intel Core i5/i7 işlemciler, HD 4000 grafik birimi, 15.6 inçlik Full HD ekran, Xrite entegre renk kalibratörü, USB 3.0, DisplayPort 1.2, 4 harici ekrana kadar destek, NVIDIA Quadro grafik kartı opsiyonu, 32GB'a kadar RAM, 10 saat kullanım süresi, Dolby Advanced ses sistemi, RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyon desteği, 4G LTE opsiyonu, 1TB HDD şeklinde özelliklere sahip model 1529$ fiyatıyla gelecek ay piyasada olacak.