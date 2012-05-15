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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ThinkPad T, W, L ve X ailesini Ivy Bridge ile donatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Karbon alaşımlı X1 Ultrabook modelinden sonra Lenovo'nun Ivy Bridge ile donattığı ailenin diğer dizüstü üyeleri de tanıtıldı.

Lenovo'nun ultra taşınabilir X serisi, yaygın kullanımdaki T serisi, bütçe dostu L serisi ve iş istasyonu W serisi Ivy Bridge güncellemesinden faydalanan seriler oldu.

Serilerde Ivy Bridge güncellemesinin yanında, Dolby ses teknolojisi ve bazı modellerde opsiyonel 4G desteği dikkat çekiyor. Firma klavye tasarımını da elden geçirerek tüm modellerde chiclet tarzını da sunmaya başladı. Tasarıma ThinkPad Precision Keyboard adı verilmiş. Ancak arka aydınlatma özelliği opsiyonel.

Yaygın kullanımdaki ThinkPad T serisinde bir önceki modellerin yerini alan yeni modeller T430, T430s ve T530 oldu. 

14 inçlik T430 modelinde Intel Core i3/i5/i7 işlemciler, HD 4000 grafik birimi, opsiyonel HD+ ekran, USB 3.0, Mini-Display portu, opsiyonel paylaşımsız NVIDIA grafik kartı, HDD/SSD seçenekleri, Lenovo Enhanced Experience 3.0 with RapidBoot ile tipik Windows 7 bilgisayarlara oranla yüzde 70 daha hızlı açılış, 9 hücreli batarya ve alt kısımda ek batarya, 30 saate kadar kullanım süresi, 4G LTE opsiyonu şeklinde özellikler mevcut.

14 inçlik ThinkPad T430s modeli T430 modeline ek olarak daha hafif kasa, yarım saatte yüzde 80 şarj imkanı veren Rapid Charge teknolojisi, Vpro yazılımı ve dock istasyonu özellikleri sunuyor.

15.6 inçlik T520 ise farklı olarak Full HD ekran ve NVIDIA Quadro grafik birimi ile gelecek.

Haziran ayından sonra satışa sunulacak modellerden T430 879$, T430s 1399$, T530 979$ fiyat etiketine sahip olacak.

ThinkPad X serisinin yeni üyeleri X230 ve X230T tablet PC modeli. 12.5 inçlik X230 modelinde Intel Core i3/i5/i7 işlemci, opsiyonel 300 nit parlaklıkta ekran, USB 3.0, mini-Display portu, Dolby Advanced ses sistemi, standart ve ek batarya ile 24 saat kullanım süresi, 4G LTE opsiyonu, HD 4000 grafik birimi, HDD/SSD seçenekleri, Lenovo Enhanced Experience 3.0 with RapidBoot teknolojisi, ABS plastik alaşım mevcut.

X230T tablet PC modelinde ise dokunmatik ekran, stylus kalem girişi, web kamera ve yüz tanıma teknolojisi ek olarak sunuluyor.

Yine Haziran ayından itibaren ThinkPad X230 modeli 1179$, X230t modeli 1479$ başlangıç fiyatına sahip olacak.

Bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken ThinkPad L serisi 14 inçlik L430 ve 15 inçlik L530 modellerine sahip. 

Her iki modelde de 1366 x 768 piksel çözünürlük, HD 4000 grafik birimi, USB 3.0, mini-Display portu, paylaşımsız NVIDIA grafik kartı desteği ile 2GB'a kadar video bellek, 54mm ExpressCard slotu ile SmartCard opsiyonu sunuluyor ve Haziran ayında 879$ başlangıç fiyatına sahip olacaklar.

Son güncelleme ThinkPad W530 mobil iş istasyonu. Intel Core i5/i7 işlemciler, HD 4000 grafik birimi, 15.6 inçlik Full HD ekran, Xrite entegre renk kalibratörü, USB 3.0, DisplayPort 1.2, 4 harici ekrana kadar destek, NVIDIA Quadro grafik kartı opsiyonu, 32GB'a kadar RAM, 10 saat kullanım süresi, Dolby Advanced ses sistemi, RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyon desteği, 4G LTE opsiyonu, 1TB HDD şeklinde özelliklere sahip model 1529$ fiyatıyla gelecek ay piyasada olacak.

http://www.laptopreviews.com/lenovo-unveils-new-thinkpad-lineup-with-intels-ivy-bridge-new-keyboard-design-2012-05 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Lenova iyi hos güzel ama ayni özelliklere sahip laptoplari baska marka alti adinda almak mümkünken koca bir sermayayi bir markaya yigmak herkesin kapasitesine göre bir is degil. Lenovo nun sayfasinda öylesine bir laptop configuration yonu yaptium ve fiyatlari ayni özelliklere sahip baska laptoplarla kiyaslayinca niye Lenova alayim diye kendime sormadan edemeiyorum.
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07ugur 7 yıl
15.6 inçlik T520 tam bana göre. :)
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DH Misafiri 7 yıl
Eagle Claw
Benim en çok ilgimi 10 saat kullanım süresi çekti.Lenovo gerçekten çok çalışıyor son zamanlarda.Piyasaya sürdüğü modellerde hep bir gelişim var.

Aslında bir yönden eleştirmeden edemeyeceğim, Lenovo'nun linux/GNU desteği SIFIR, diğer bir çok firma gibi. v570 model dizüstü bilgisayarını kullanıyorum intel'in de sayesinde linux/GNU tabanlı işletim sistemleri kurup stabil bir şekilde kullanmak tam bir eziyete dönüştü.
İnternet tarayıcı platformunda olduğu gibi, haksız rekabet olgusu daha ön plana çıkmalı bence.
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Lazeran 7 yıl
hastasiyim bunlarinda gel gorki bulda al
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numerik 7 yıl
Tek rakibi Fujitsu. Ama fujitsunun ürünlerindeki özeni kaybetmesiyle LENOVO dahada öne geçti. En basitinden fujitsunun 5000 TL lik ürününü alıyorsun sonra dikkatli bakıyorsunki menteşenin kenarlarından panele çıkan kablolar gözüküyor,yada klavyeden yazı yazarken tel sesi gibi zayıflığını açıkca gösteren sesler geliyor, böyle işmi olur yahu. Dell i bunların dışında tutuyorum. Dell bu sınıfta hakkaten taklitçi konumuna düştü. kendi geliştirdikleri bişey yok. Ama gel görki lenovo bu sınıfta şu anda rakipsiz kaldı. Thinkpad edge serisi bile ayrı bir güzel. İnşallah bu özeni ve kaliteyi düşürmez. HE BU ARADA BİR SÜRÜ ARKADAŞ ÇIKIYOR HEMEN YORUM YAZIYOR TİPİNİ BEĞENMEDİM DİYE. GEREKSİZ BU TİP YORUMLAR. ADAMLAR SANKİ ZEVKİNDEN YAPIYOR ÖYLE. BİR ALIŞA GELMİŞ BİR MİMARİ BİRDE SAĞLAMLIK VE ZOR ŞARTLAR SÖZ KONUSU. TİPSİZ DİYEN İNSANLAR İÇİN EDGE SERİSİ VAR THİNKPADLERİN HAKKATEN ONLARDA ÇOK SAĞLAM VE GÜZEL CİHAZLAR ONLARADA BAKABİLİRLER..
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skream88 7 yıl
Hastasıyım lenovanın :D
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Max payne 35 7 yıl
Lenovo yine yapmış yapacağını.
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Recharged 7 yıl
Benim en çok ilgimi "10 saat kullanım süresi" çekti.Lenovo gerçekten çok çalışıyor son zamanlarda.Piyasaya sürdüğü modellerde hep bir gelişim var.
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