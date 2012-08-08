Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 21 Ağustos'ta satışa çıkıyor





Lenovo, Mayıs ayında resmen duyurduğu ThinkPad X1 Carbon ultrabook modelini 21 Ağustos'ta piyasaya süreceğini açıkladı. En hafif iş odaklı bilgisayar olarak nitelendirilen Carbon'a gayet şık bir tasarım eşlik ediyor. Donanım özellikleri ve ölçülerinin yanı sıra görünüşüyle de tüketicinin beğenisini kazanması bekleniyor.

14 inç büyüklüğünde 1600 x 900 piksel 300 nit parlaklığa ve yüksek izleme açısına sahip ekran, Intel HD Graphics 4000 bütünleşik grafik işlemci, 4GB RAM, arkadan aydınlatmalı ThinkPad Precision klavye, isteğe bağlı 3G iletişim teknolojisi desteği, HD 720p kamera, Intel vPro yönetim teknolojisi, BIOS kilidi gibi teknik detaylarla donatılan X1 Carbon'un en kalın noktası sadece 17.7mm ve toplam ağırlığı yaklaşık 1.36 kilogram olarak bildirilmişti.

1.7GHz hızında Intel Core i5-3317U Ivy Bridge işlemci ve 128GB SSD hafıza birimine sahip en düşük model, 1,399$'dan 21 Ağustos'ta Lenovo'nun resmi sitesinde satışa çıkacak. 1.8GHz Ivy Bridge i5 işlemci ile yine 128GB SSD'nin mevcut olduğu orta segment konfigürasyon, 1,499$'dan fiyatlandırılacak. En üst seviye özelliklerdeki bilgisayar ise; 2GHz'lik Intel Core i7 Ivy Bridge işlemci ve 256GB SSD ile birlikte 1,899$ fiyatla alıcı bulacak.

Karbon fiber kaplaması sayesinde dünyanın 14 inçlik en hafif bilgisayarı olma ünvanını elinde bulunduran ThinkPad X1 Carbon, 6.3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Üstelik Lenovo'nun Rapid Charge teknolojisi, pilin %80'ini yalnızca yarım saatte doldurabilmeyi mümkün kılıyor. Kurumsal amaçlı yazılım paketlerini de ihtiva edecek olan Carbon, 21 Ağustos'ta 1,399$'dan başlayan fiyatlarla Lenovo'nun internet sitesinden ve takip eden haftalarda diğer büyük perakendecilerden satın alabilecek. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor. Lenovo'nun yeni bilgisiyarı hakkında daha fazla detay için Erdi Özüağ'ın ilk izlenimleri ne göz atabilirsiniz.