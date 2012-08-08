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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 21 Ağustos'ta satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lenovo, Mayıs ayında resmen duyurduğu ThinkPad X1 Carbon ultrabook modelini 21 Ağustos'ta piyasaya süreceğini açıkladı. En hafif iş odaklı bilgisayar olarak nitelendirilen Carbon'a gayet şık bir tasarım eşlik ediyor. Donanım özellikleri ve ölçülerinin yanı sıra görünüşüyle de tüketicinin beğenisini kazanması bekleniyor.
14 inç büyüklüğünde 1600 x 900 piksel 300 nit parlaklığa ve yüksek izleme açısına sahip ekran, Intel HD Graphics 4000 bütünleşik grafik işlemci, 4GB RAM, arkadan aydınlatmalı ThinkPad Precision klavye, isteğe bağlı 3G iletişim teknolojisi desteği, HD 720p kamera, Intel vPro yönetim teknolojisi, BIOS kilidi gibi teknik detaylarla donatılan X1 Carbon'un en kalın noktası sadece 17.7mm ve toplam ağırlığı yaklaşık 1.36 kilogram olarak bildirilmişti.
1.7GHz hızında Intel Core i5-3317U Ivy Bridge işlemci ve 128GB SSD hafıza birimine sahip en düşük model, 1,399$'dan 21 Ağustos'ta Lenovo'nun resmi sitesinde satışa çıkacak. 1.8GHz Ivy Bridge i5 işlemci ile yine 128GB SSD'nin mevcut olduğu orta segment konfigürasyon, 1,499$'dan fiyatlandırılacak. En üst seviye özelliklerdeki bilgisayar ise; 2GHz'lik Intel Core i7 Ivy Bridge işlemci ve 256GB SSD ile birlikte 1,899$ fiyatla alıcı bulacak.
Karbon fiber kaplaması sayesinde dünyanın 14 inçlik en hafif bilgisayarı olma ünvanını elinde bulunduran ThinkPad X1 Carbon, 6.3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Üstelik Lenovo'nun Rapid Charge teknolojisi, pilin %80'ini yalnızca yarım saatte doldurabilmeyi mümkün kılıyor. Kurumsal amaçlı yazılım paketlerini de ihtiva edecek olan Carbon, 21 Ağustos'ta 1,399$'dan başlayan fiyatlarla Lenovo'nun internet sitesinden ve takip eden haftalarda diğer büyük perakendecilerden satın alabilecek. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor. Lenovo'nun yeni bilgisiyarı hakkında daha fazla detay için Erdi Özüağ'ın ilk izlenimlerine göz atabilirsiniz.

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baysan240 7 yıl en beğenilen
haberi okudum sonra gözüm aşağıdaki "ESKİ" model x1 lerin ilanına takıldı adamlar yeni modeli 1400-1500 dolardan satıyorlar bizimkiler ise yaklaşık 3000 dolara eski modeli veriyorlar "waay anasını sayın seyirciler"....
haberi okudum sonra gözüm aşağıdaki "ESKİ" model x1 lerin ilanına takıldı adamlar yeni modeli 1400-1500 dolardan satıyorlar bizimkiler ise yaklaşık 3000 dolara ...
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bahadir_bado 7 yıl
Intel Teknoloji Konferansında deneyim etme imkanım oldu ve diyebilirimki şuanki şartlarda son nokta.
Resmen çok kaliteli, ergonomik ve kuş gibi bir makina. I7 işlemcisi ile müthiş perf. veriyor. alacaklarım arasında ilk sırada !
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DH Misafiri 7 yıl
Klavyesinin başarısı yüzünden sürekli bir "Lenovo mu alsam?" düşüncesi belirir aklımda. Hele ki bir de thinkpad serisi. Bir de 1.36 kg 17.7 mm kasa. Tipi de daha modern, bence ciddi ciddi değerlendirilmesi gereken bir ürün.
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nurettinaz 7 yıl
Thinkpad srisi en cok begendigim laptoplar arasinda. Ev kullanicisi olsamda oyun oynamadigim ve beni senelerce gotururken bana sknti yaratmayacak ayni zamanda ilk gunku performansini bozulana kadar goturecek tek laptop serisidir kendisi.
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baysan240 7 yıl en beğenilen
haberi okudum sonra gözüm aşağıdaki "ESKİ" model x1 lerin ilanına takıldı adamlar yeni modeli 1400-1500 dolardan satıyorlar bizimkiler ise yaklaşık 3000 dolara eski modeli veriyorlar "waay anasını sayın seyirciler"....
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