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Lenovo ThinkPad X1 Yoga, dünyanın ilk dönebilir OLED ekranlı dizüstü modeli oldu

Bilgisayar pazarında ayrılabilir klavyeli veya dönebilir ekranlı ikisi bir arada sınıfı giderek daha fazla ilgi görüyor. Üreticiler de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.
3 yıl
4,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ThinkPad X1 Yoga, dünyanın ilk dönebilir OLED ekranlı dizüstü modeli oldu

CES 2016 fuarına adeta çıkartma yapan Çinli Lenovo, daha çok bilgisayar tarafındaki lansmanlarıyla ilgi çekmeye çalışıyor. Firmanın pek çok önemli cihazı arasında dünyanın ilk dönebilir OLED ekranlı tableti olma özelliğine sahip X1 Yoga adındaki modeli de vardı. 

X1 markasını ilk olarak çok ince Ultrabook serisi ile duymuştuk ancak bu yıl tablet, monitör ve dönebilir ekranlı dizüstü modelleri ile markanın kapsama alanı oldukça genişledi. Fuardaki X1 markasına sahip modeller inceliği ve premium tasarımı ile dikkat çekiyor. 

ThinkPad X1 Yoga modelinde 14 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran kullanıldığını görüyoruz. OLED ekranlar genelde mobil cihaz ve televizyon sektöründe karşımıza çıkıyor. Dizüstü tarafında Daha canlı renkler, daha büyük kontrast oranı ve daha derin siyahlık sağlayan OLED panelin tedarikçisi Samsung. Modelin ayrıca Full HD ve 2560x1440 IPS LCD ekran seçenekleri de mevcut.  

Enerji tasarrufu odaklı Skylake-U serisi işlemcileri benimseyen X1 Yoga, Core-i7 vPro işlemcisine kadar değişen çeşitli seçenekler sunuyor. 16GB'a kadar RAM, 1TB'a kadar PCIe NVMe SSD, USB 3.0 portları, mDP, HDMI, microSD, parmak izi okuyucu şeklinde özelliklere sahip modelde Snapdragon X7 LTE modem opsiyonu da sunuluyor. 

Daha çok kurumsal pazara hitap ettiği için tasarım açısından üst seviye bir çizgi izleyen cihazda ekran geriye doğru yatabiliyor. Bu pozisyonda sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı klavye içeri doğru giriyor ve böylece kazara tuşa basma olaylarının da önüne geçiliyor. Genelde dönebilir ekranlı dizüstü modellerinde, kazara tuşa basma konusu eleştiri noktalarından biri durumunda. 16.7mm kalınlığında ve 1.27Kg ağırlığında modelin Nisan ayında 1449$ başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.  

http://www.anandtech.com/show/9887/lenovo-launches-thinkpad-x1-yoga-at-ces-with-oled-display Yorum Yaz
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compy 2 yıl
Amerika'dan 16GB RAM, 512 GB SSD,2560x1440 IPS Touch, Intel i7-6600U Modeli refurbished 1499$ a alabiliyorsunuz.
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pofpor01 3 yıl
Millet Macbook alma hayali kurar, ben de bunun hayalini kuruyorum. Fiyat yüksek, dolar yüksek... Bu ne arkadaş hayal bile kurdurmuyorlar :)
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muuzoo 3 yıl
Bir Thinkpad hastası olarak çok beğendim. Dehşet cihaz olmuş
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1BilimAdamı 3 yıl
Mobil sektördeki gibi firmalar belli sabit isimlendirmeler yapsalar ya böyle sürekli yeni türevler karışıyor
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stalker(1979) 3 yıl
Keşke 15.6 inç oled ekranda yapsa Samsung. Uyumlu olursa laptoplarımıza da takardık belki.
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