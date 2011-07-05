Lenovo Thinkpad X121e Avrupa'da ön-siparişe sunuldu

Lenovo ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gerçekleştirdiği yeni nesil mini-bilgisayarı ThinkPad X120e'yi Avrupa'da ön-siparişe sundu. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, iki farklı konfigürasyon seçeneği ile geliyor.

Birinci konfigürasyonda AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformu kullanılıyor ve 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli E-350 işlemcisine yer veriliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6310 grafik birimini kullanan sistem bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor.





ThinkPad X120e'nin ikinci konfigürasyon seçeneğinde ise Intel'in Sandy Bridge platformuna yer veriliyor. Platform kapsamında 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i3-2357M işlemcisiyle gelen ThinkPad X120e'e ekran kartı olarak Intel'in HD 3000 entegre grafik birimi eşlik ediyor.

Her ikisi de 4GB DDR3 bellekle gelen sistem konfigürasyonlarında depolama birimi olarak 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli disk kullanılıyor. Çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kamera, 802.11n WiFi, HDMI çıkışı ve tam boyutlu klavye gibi özelliklere sahip olan X120e, 6 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.





Lenovo ThinkPad X120e'nin Fusion E-350 işlemcili versiyonu 399 Avro, Core i3-2357 işlemcili versiyonu ise 724 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.