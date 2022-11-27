AMD Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700, Lenovo tarafından onaylandı

Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 onaylandı
Lenovo’nun sitesinde görünen spesifikasyonlar da bu bilgileri doğruluyor. Lenovo tarafından doğrulanan Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 işlemciler X varyantlarıyla aynı çekirdek sayısına sahip durumda.
AMD Ryzen 9 7900, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 76 MB önbelleğe (64 MB L3 + 12 MB L3) sahip olacak ve 5,4 GHz'e kadar maksimum saat hızında. Taban frekans hızı ise 3,6 GHz seviyesinde olacak. Ryzen 7 7700 ise 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 40 MB önbelleğe (32 MB L3 + 8 MB L3) sahip olacak. İşlemcinin maksimum saat hızı 5,3 GHz ve taban frekans hızı ise 3,6 GHz seviyesinde. Standart X olmayan Ryzen 7000 işlemcilerinin CES 2023’te duyurulması bekleniyor. 2023’ün ortalarına doğru ise uygun fiyatlı AM5 soketli A620 anakartların çıkışını göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam