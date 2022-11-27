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    AMD Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700, Lenovo tarafından onaylandı

    AMD, X serisi Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 işlemcilerini zaten piyasaya sürmüştü. Şimdi ise yakında X’siz modellerin çıkması bekleniyor. Bu bağlamda işlemciler Lenovo tarafından onaylanmış durumda.
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    Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 Tam Boyutta Gör
    AMD, halihazırda Ryzen 9 7900X ve Ryzen 7 7700X işlemcilerini raflara getirmiş durumda. Bu modeller üst sınıfa hitap ederken daha uygun fiyatlı olan X’siz işlemciler için kullanıcılar da bekleyişe geçmiş durumda. Bu bağlamda Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 işlemcilerin ilk onayı Lenovo tarafından gelmiş gibi görünüyor.

    Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 onaylandı

    AMD Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700, Lenovo tarafından onaylandı
    AMD şimdiye kadar sadece Ryzen 7000 ailesinin X serisi varyantlarını piyasaya sürdü. Bunlar sırasıyla Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X. Ancak firma yakında X takısı olmayan varyantlarını da piyasaya sürecek. Standart işlemci ile X versiyon arasındaki farklar ise 65W TDP olmaları ve daha düşük saat hızlarına sahip olmaları.

    Lenovo’nun sitesinde görünen spesifikasyonlar da bu bilgileri doğruluyor. Lenovo tarafından doğrulanan Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700 işlemciler X varyantlarıyla aynı çekirdek sayısına sahip durumda.

    AMD Ryzen 9 7900, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 76 MB önbelleğe (64 MB L3 + 12 MB L3) sahip olacak ve 5,4 GHz'e kadar maksimum saat hızında. Taban frekans hızı ise 3,6 GHz seviyesinde olacak. Ryzen 7 7700 ise 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 40 MB önbelleğe (32 MB L3 + 8 MB L3) sahip olacak. İşlemcinin maksimum saat hızı 5,3 GHz ve taban frekans hızı ise 3,6 GHz seviyesinde. Standart X olmayan Ryzen 7000 işlemcilerinin CES 2023’te duyurulması bekleniyor. 2023’ün ortalarına doğru ise uygun fiyatlı AM5 soketli A620 anakartların çıkışını göreceğiz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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