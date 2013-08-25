Lenovo, Windows 8 bilgisayarlarında Pokki alternatif başlat menüsü yazılımını hediye edecek

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Windows 8'in en çok eleştirilen konularının başında gelen Başlat menüsünün olmayışı, Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte tekrar ekosisteme geri dönmeye hazırlanıyor. 17 Ekim itibariyle başlayacak güncellemeye kadar Lenovo aradaki boşluğu kendi yöntemleriyle kapatmayı planlıyor.
Bloomberg'in haberine göre Lenovo, SweetLabs tarafından geliştirilen alternatif başlat menüsü Pokki yazılımını Windows 8 bilgisayarları ile birlikte önümüzdeki haftalardan itibaren sunmaya başlayacak. İlk etapta İngilizce konuşulan ülkelerde başlayacak uygulamanın daha sonra genişlemesi bekleniyor.
Pokki özelleştirilebilir bir Başlat menüsü sunarken, bugüne kadar 3 milyon kez indirilerek başarılı bir performans ortaya koymuştu. SweetLabs platformu ileride daha fazla üretici ile ortaklık yapabileceklerini açıkladı.
http://www.slashgear.com/lenovo-to-start-bundling-windows-8-start-menu-replacement-pokki-22294715/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok tınlarlar ya zaten
Müşteriler bunu farkedecek ve o istenen satış artışı olmayacak...
Bakalım o zaman da Win8.2 çıkaralım diyecek mi aynı kişi...o zaman MS onu işten atacaktır...Müşteriye kafa tutulamaz....görür bakarsınız...Firmaların ve yatırımcıların da bir sabrı var...yakında öğrenecektir...Zaten Win8.1 in bu kadar abartılması ondan...EĞER gene olmazsa -ki olmayacak- MS bu işi sonlandıracaktır...
Buna serbest piyasa diyorlar...
aynen öyle olacak birader. win tuşuna basmak yerine düğmeye basacaksın yani.
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