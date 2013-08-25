Lenovo, Windows 8 bilgisayarlarında Pokki alternatif başlat menüsü yazılımını hediye edecek





Windows 8'in en çok eleştirilen konularının başında gelen Başlat menüsünün olmayışı, Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte tekrar ekosisteme geri dönmeye hazırlanıyor. 17 Ekim itibariyle başlayacak güncellemeye kadar Lenovo aradaki boşluğu kendi yöntemleriyle kapatmayı planlıyor.





Bloomberg'in haberine göre Lenovo, SweetLabs tarafından geliştirilen alternatif başlat menüsü Pokki yazılımını Windows 8 bilgisayarları ile birlikte önümüzdeki haftalardan itibaren sunmaya başlayacak. İlk etapta İngilizce konuşulan ülkelerde başlayacak uygulamanın daha sonra genişlemesi bekleniyor.





Pokki özelleştirilebilir bir Başlat menüsü sunarken, bugüne kadar 3 milyon kez indirilerek başarılı bir performans ortaya koymuştu. SweetLabs platformu ileride daha fazla üretici ile ortaklık yapabileceklerini açıkladı.

http://www.slashgear.com/lenovo-to-start-bundling-windows-8-start-menu-replacement-pokki-22294715/