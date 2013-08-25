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Lenovo, Windows 8 bilgisayarlarında Pokki alternatif başlat menüsü yazılımını hediye edecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, Windows 8 bilgisayarlarında Pokki alternatif başlat menüsü yazılımını hediye edecek

Windows 8'in en çok eleştirilen konularının başında gelen Başlat menüsünün olmayışı, Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte tekrar ekosisteme geri dönmeye hazırlanıyor. 17 Ekim itibariyle başlayacak güncellemeye kadar Lenovo aradaki boşluğu kendi yöntemleriyle kapatmayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre Lenovo, SweetLabs tarafından geliştirilen alternatif başlat menüsü Pokki yazılımını Windows 8 bilgisayarları ile birlikte önümüzdeki haftalardan itibaren sunmaya başlayacak. İlk etapta İngilizce konuşulan ülkelerde başlayacak uygulamanın daha sonra genişlemesi bekleniyor.

Pokki özelleştirilebilir bir Başlat menüsü sunarken, bugüne kadar 3 milyon kez indirilerek başarılı bir performans ortaya koymuştu. SweetLabs platformu ileride daha fazla üretici ile ortaklık yapabileceklerini açıkladı. 

http://www.slashgear.com/lenovo-to-start-bundling-windows-8-start-menu-replacement-pokki-22294715/ Yorum Yaz
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Hediye etsin etmesine de tasarımı Windows 8 ekosistemiyle uyumlu olaydı iyiydi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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boranium 6 yıl
pokki denen şeyi ilk defa duydum ama bu menü zaten bir çok linux dağıtımında mevcut. tasarım çalıntı gibi geldi bana
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Virinom 6 yıl
e-Militarist
Sattığı bilgisayarların içinde alır o parayı Lenovo. Lenovo babamızın oğlu mu bize hediye versin? Hediye deyip de insanları can damarından vurmanın alemi yok. Bir daha böyle bişey duyarsam tüketici hakem heyetine şikayet edicem.

Çok tınlarlar ya zaten
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Rizeli55 6 yıl
Bu metro arayüzü inadı MS de kime aitse boşa direniyor...Win8.1 ile başlat geri geliyor algısı oluşturuldu AMA öyle birşey yok...Buton metroyu açıyor fıkra gibi resmen...
Müşteriler bunu farkedecek ve o istenen satış artışı olmayacak...
Bakalım o zaman da Win8.2 çıkaralım diyecek mi aynı kişi...o zaman MS onu işten atacaktır...Müşteriye kafa tutulamaz....görür bakarsınız...Firmaların ve yatırımcıların da bir sabrı var...yakında öğrenecektir...Zaten Win8.1 in bu kadar abartılması ondan...EĞER gene olmazsa -ki olmayacak- MS bu işi sonlandıracaktır...
Buna serbest piyasa diyorlar...
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savasserter 6 yıl
Ne çektin bee windows 8 başlat menüsünden...
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furkann20 6 yıl
pokki pok gibiymiş hiç beğenmedim
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hukumran 6 yıl
Stardock start8 i hediye etseler. Pokkiyi semdz hem beleş pokki
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Nokia Specialist 6 yıl
Samsung'ta daha güzeli var.
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balcis 6 yıl
Canother
Kulak Misafiri
Canother
Kulak Misafiri Ben hep sonradan çıkarılan yazılımlara karşıyımdır nedense. Güvensizlik mi desem? Mutlaka biryerde hata veriyor. Birşey çalışmıyor ya da eksik gidiyor gibi geliyor. Sabırsız kullanıcılar için bir tuzak olsa gerek. Bekle işte! Microsoft, Windows 8.1 ile tekrar kullanıma sunacağını belirtmiş nedir bu acele, sabırsızlık anlamıyorum ki?
Yanlis biliyorsam duzeltin ama benim bildigim sadece baslat butonu geri gelecek Windows 8.1 ile, baslat menusu degil
Ben de bilmiyorum ama mantıken başlat butonu gelince Başlat Menüsüne yönlendirecektir sanırım. Yanlış mıyım?
Metro arayuzunu aciyor diye biliyorum

aynen öyle olacak birader. win tuşuna basmak yerine düğmeye basacaksın yani.
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haqy 6 yıl
Zaten ücretsiz bir program.
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Hediye etsin etmesine de tasarımı Windows 8 ekosistemiyle uyumlu olaydı iyiydi.
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