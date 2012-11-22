Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, Windows 8'li ThinkPad X1 Carbon Touch bilgisayarını onayladı

6 yıl
624
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo, henüz resmen tanıtılmayan ThinkPad serisine mensup X1 Carbon Touch ultrabook modelini internet sitesi üzerinden yayınladığı bir görsel ve bazı teknik detaylarla doğruladı. Microsoft'un yeni Windows 8 Pro işletim sisteminin özel kullanıcı arayüzünden yararlanan dokunmatik bir ekranın eşlik ettiği dizüstü bilgisayar, karbon fiber kaplı bir kasa ve ThinkPad serisinin ünlü klavyesine sahip X1 Carbon'un yeni Windows sürümü için optimize edilmiş güncel modeli olarak piyasaya sürülecek.
ThinkPad X1 Carbon Touch'ın 14 inç büyüklüğündeki HD+ (1600 x 900 piksel) çözünürlüklü, 10 parmağa kadar çoklu dokunmatik destekleyen LED aydınlatmalı ekranının yanı sıra serisinin diğer üyesi gibi Intel Core i5 Ivy Bridge işlemci, NVIDIA GeForce ekran kartı ve SSD-HDD depolama birimi seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. İş odaklı en ince dizüstü bilgisayar olarak nitelendirilen Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un dokunmatik ekranlı versiyonu, Windows 8'in beraberin getirdiği çeşitli Touchpad fonksiyonlarını da destekleyecek. Hakkında çok az bilgi sahibi olunan bilgisayarın önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması ve Aralık'ta tüketicilerin beğenisine sunulacağı bildiriliyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 6 yıl
tasarım olsun sağlamlık olsun şu thinkpad lere hastayım. ama fiyatları yüzünden yanına yaklaşılmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvo 6 yıl
Normal X1 Carbon'lar Türkiye'de ne zaman piyasaya çıkacak, bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Herhalde pratiklik bakımından en iyi tablet - ultrabook hybrid modeli Samsung'un ki. Ben ya Ativ Pro ya da Acer Iconia W700 düşünüyorum. Ativ Pro henüz gelmedi sanırım. Fiyatı uygun olur inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lampsy463 6 yıl
Mr.Joey
O mause kaç yılından kalma? Touch pad de bi tuhafıma gitti ama neyse..

işte thinkpad o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
O mause kaç yılından kalma? Touch pad de bi tuhafıma gitti ama neyse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lego2025 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
14" ve harici gpu ile gelirse çok iyi olur fakat thinkpadler iyi olduğu kadar da pahalı oluyor
Dokunmatik ekran işe yarayacaktır fakat bu formda pek bir tablet olamaz
Keşke bu donanım tanıttıkları thinkpad twist de olsaydı
bence yıllar öncesinin klasik tasarımı bu şekilde dönebilen ekran en kullanışlısı;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Lenovo diğer pazarlara yetişebileceğini pek sanmıyorum ama tebrik etmek lazım büyük bir işe adım atmışlar sonunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaime 6 yıl
aynı özelliklerdeki bir konseptin ekranının çıkarabilmesini ve böylelikle iş odaklı kullanmadığımız zaman tablet olabilmesini bekliyordum. Ancak lenovonun bu ürünüde ilgimi çekmiyor değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası... 6 yıl Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk 6 yıl Özel Röportaj: Avea ile ilk akıllı telefonlar inTouch'ı konuştuk 6 yıl Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim