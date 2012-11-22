Lenovo, Windows 8'li ThinkPad X1 Carbon Touch bilgisayarını onayladı





Lenovo, henüz resmen tanıtılmayan ThinkPad serisine mensup X1 Carbon Touch ultrabook modelini internet sitesi üzerinden yayınladığı bir görsel ve bazı teknik detaylarla doğruladı. Microsoft'un yeni Windows 8 Pro işletim sisteminin özel kullanıcı arayüzünden yararlanan dokunmatik bir ekranın eşlik ettiği dizüstü bilgisayar, karbon fiber kaplı bir kasa ve ThinkPad serisinin ünlü klavyesine sahip X1 Carbon'un yeni Windows sürümü için optimize edilmiş güncel modeli olarak piyasaya sürülecek.

ThinkPad X1 Carbon Touch'ın 14 inç büyüklüğündeki HD+ (1600 x 900 piksel) çözünürlüklü, 10 parmağa kadar çoklu dokunmatik destekleyen LED aydınlatmalı ekranının yanı sıra serisinin diğer üyesi gibi Intel Core i5 Ivy Bridge işlemci, NVIDIA GeForce ekran kartı ve SSD-HDD depolama birimi seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. İş odaklı en ince dizüstü bilgisayar olarak nitelendirilen Lenovo ThinkPad X1 Carbon'un dokunmatik ekranlı versiyonu, Windows 8'in beraberin getirdiği çeşitli Touchpad fonksiyonlarını da destekleyecek. Hakkında çok az bilgi sahibi olunan bilgisayarın önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması ve Aralık'ta tüketicilerin beğenisine sunulacağı bildiriliyor.