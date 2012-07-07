Lenovo, Windows Phone kurallarında esneklik istiyor

Microsoft'un Windows Phone ekosistemi için donanım ve yazılım konfigürasyonlarında bazı kısıtlamalar uyguladığı herkes tarafından biliniyor. Windows Phone cihazlarının bu yüzden rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirilerine maruz kalan kısıtlamalar için firmaların da esneklik talepleri gündeme geliyor.





Windows Phone 8 trendine katılacağı iddialarını doğrulayan Çinli Lenovo, WPDang sitesinin haberine göre stok Windows Phone cihazları satmak istemiyor. Windows Phone etkisinin bu yıl önemli ölçüde arttığı Çin pazarında iddialı olmak isteyen Lenovo, Windos Phone arayüzüne kendi dokunuşlarını eklemek istiyor.





Lenovo bunun için bir Ar-Ge ekibini Microsoft ile görüşmek için göndermiş durumda.





Benzeri bir konuyu HTC de Windows RT için gündeme getirmiş ancak hayır cevabını almıştı. Hatta bu yüzden HTC'nin Windows 8 üretici listesinden de çıkarıldığı da gündeme gelmişti.





Android platformunda arayüz çalışmalarıyla farklılaşma rekabeti yaşayan firmalar, Windows Phone ekosisteminde ise buna imkan bulamıyor.





Ancak Nokia'nın Windows Phone platformunda belirli bir düzeyde arayüze müdahale edebilme imtiyazı, diğer firmaların da gözünden kaçmıyor.