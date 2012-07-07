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Lenovo, Windows Phone kurallarında esneklik istiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone ekosistemi için donanım ve yazılım konfigürasyonlarında bazı kısıtlamalar uyguladığı herkes tarafından biliniyor. Windows Phone cihazlarının bu yüzden rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirilerine maruz kalan kısıtlamalar için firmaların da esneklik talepleri gündeme geliyor.

Windows Phone 8 trendine katılacağı iddialarını doğrulayan Çinli Lenovo, WPDang sitesinin haberine göre stok Windows Phone cihazları satmak istemiyor. Windows Phone etkisinin bu yıl önemli ölçüde arttığı Çin pazarında iddialı olmak isteyen Lenovo, Windos Phone arayüzüne kendi dokunuşlarını eklemek istiyor.

Lenovo bunun için bir Ar-Ge ekibini Microsoft ile görüşmek için göndermiş durumda. 

Benzeri bir konuyu HTC de Windows RT için gündeme getirmiş ancak hayır cevabını almıştı. Hatta bu yüzden HTC'nin Windows 8 üretici listesinden de çıkarıldığı da gündeme gelmişti.

Android platformunda arayüz çalışmalarıyla farklılaşma rekabeti yaşayan firmalar, Windows Phone ekosisteminde ise buna imkan bulamıyor.

Ancak Nokia'nın Windows Phone platformunda belirli bir düzeyde arayüze müdahale edebilme imtiyazı, diğer firmaların da gözünden kaçmıyor. 

http://thenextweb.com/mobile/2012/07/04/lenovo-may-be-pursuing-permission-for-nokia-level-customization-of-the-windows-phone-platform/ Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
Adamlar Bilgisayar Platformunda Nasılsa
Mobildede öyle davranıyolar
şimdi tutmaz felan diyenler olucak sırf arayüzü yüzünden bir işletim sistemi tutmuycak olsaydı ios tutmazdı

(değiştirmeye izin vermiyo) ama çok abarttılar iOsu
Adamlar Bilgisayar Platformunda NasılsaMobildede öyle davranıyolarşimdi tutmaz felan diyenler olucak sırf arayüzü yüzünden bir işletim sistemi tutmuyca...
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Vedpla 7 yıl
Tasarım tanıdık geliyo amaaa :D
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majesteleri_mj 7 yıl
bence windowds tutacak eger pc uygulamalarini wpye uyarlarsa ama biraz zor gorunuyor
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Pardus Linux 7 yıl
Kapalı kutu almak isteyen gidip Apple'dan alıyor açık aynak Android kontrolünde Microsoft'ta *** yı alıyor.
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nurettinaz 7 yıl
Bence de lenovo hakli ancak bir de windows phone nun kriterleri esnetmesi ya da kaldirmasi androide benzemesi anlamina gelirki bu hic iyi olmaz yani donanim yetersiz olsa da kullanilir ancak verim performans cok kotu olacagindan olumsuz tepkilere neden olabilir bence gerek yok hatta google da standart getirsin ama cok kati olmasi da ureticileri ciddi anlamda zorladigindan tuketiciyi olumsuz etkiliyor bence bir ortasi bulunabilir sonucta milyon dolarlar ile oynayan sirketler bir araya gelip herkesin yararina olacak bir karar verebilirler
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Mellkor 7 yıl
Lenova aslinda mantikli bir istekde bulunuyor. Fazlasiyla kisitlamalar mevcut en azindan donanim konusunda biraz daha esnekli sunabilirler. Telefon piyasasinda bekleyeni cok eger mantikli isler yaparlarsa bir yere gelebilirler ama hicbir zaman buyuk basarilar yakalayamayacagini dusunuyorum. Sonucta artik oturmus bir takim talepler ve isletim sistemleri var. Tablette apple iyi rakip olacaklar gibi gercekten surface oldukca basarili. Pc de zaten kotu olsada iyi olsada cogu zaman mahkum kaldigimiz isletim sistemi windows. Belki 8 kullanmayiz ama genede herhangi bir surumu yuklu olucak. Bu noktada basaridan bahsetmek zaten sacma
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Prequel 7 yıl
tablette de başarılı olamayacağına ben de katılıyorum. windows 8 kullanmadan önce başarılı olacağını düşünüyordum ama kullandıktan sonra metro'nun pek de esnek olmadığını görünce tablette oluşacak durumu hayal edebildim.
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OverClocK1ng 7 yıl
fatality1907
windows 8 pc telefon ve tablette büyük bir hüsranla sonuçlanacak. ahanda buraya yazıyorum.

PC konusunda sonuna kadar katılıyorum. Daha birkaç gün önce Windows 8 i 2. kez silip yine 7 yi yükledim. Bir oh çektim.
Tablet konusunda bir şey diyemeyeceğim ama bu güne kadar telefon konusunda başarılı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
Tablet konusunda ise dediğim gibi pek bir fikrim yok, nötr yani.
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fatality1907 7 yıl
windows 8 pc telefon ve tablette büyük bir hüsranla sonuçlanacak. ahanda buraya yazıyorum.
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mert1907 7 yıl
Kullanıcılar her zaman özgürlüğü sever en azından mobil piyasada bu artık böyle. WP ye bu yüzden inancım yok IOS ise ilk olduğu için piyasada yeri sağlam sonuçta belirli bir kitlesi var. Ne zamanki WP kısıtlamalarından kurtulur o zaman bişeylerden bahsedebiliriz.
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
Adamlar Bilgisayar Platformunda Nasılsa
Mobildede öyle davranıyolar
şimdi tutmaz felan diyenler olucak sırf arayüzü yüzünden bir işletim sistemi tutmuycak olsaydı ios tutmazdı

(değiştirmeye izin vermiyo) ama çok abarttılar iOsu
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