Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor

Lenovo'nun meşhur Yoga ailesi CES 2016 fuarı kapsamında da yeni modeler kazanmaya başladı. Bu doğrultuda görücüye çıkartılan Yoga 900S, özellikle inceliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dünyanın 360 derecelik menteşe yapısıyla geriye doğru katlanarak tablet formunda da kullanılabilen en ince dizüstü bilgisayarı (12.8mm) olarak lanse edilen Lenovo Yoga 900S, bu incelik yapısına rağmen dahili bataryasıyla 10.5 saat video oynatma gerçekleştirebiliyor. Gücünü Intel Core M7'ye kadar yükseltilebilen işlemci seçeneklerinden alan Windows 10 dizüstü, ekran tarafında ise 12-inç boyutta tam 2560 x 1440 piksel çözünürlük ile elde edilebiliyor.

Dolby Audio Premium desteğiyle yüksek ses kalitesi vaadeden Lenovo Yoga 900S, harici stylus kalem desteğiyle dokunmatik ekranından alınan verimi arttırabiliyor ve karbon fiber gövdesiyle sağlanan 999 gramlık ağırlık seviyesiyle her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyuyor.

Lenovo'nun tüm ihtiyaçları iki farklı formunda da rahatlıka karşılayabilecek çözümü Yoga 900S, Mart ayında 1,099$'dan başlayan fiyat etiketleri ile satışa çıkıyor.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/lenovo-yoga-900s-announced/