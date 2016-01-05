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Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor

Uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği Yoga ailesi ile en iyiyi hedefleyenlere hitap eden Lenovo, CES 2016 fuarında da seriye dahil ettiği yeni bilgisayarları 900S'i görücüye çıkarttı.
3 yıl
3,8b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor
Lenovo'nun meşhur Yoga ailesi CES 2016 fuarı kapsamında da yeni modeler kazanmaya başladı. Bu doğrultuda görücüye çıkartılan Yoga 900S, özellikle inceliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Dünyanın 360 derecelik menteşe yapısıyla geriye doğru katlanarak tablet formunda da kullanılabilen en ince dizüstü bilgisayarı (12.8mm) olarak lanse edilen Lenovo Yoga 900S, bu incelik yapısına rağmen dahili bataryasıyla 10.5 saat video oynatma gerçekleştirebiliyor. Gücünü Intel Core M7'ye kadar yükseltilebilen işlemci seçeneklerinden alan Windows 10 dizüstü, ekran tarafında ise 12-inç boyutta tam 2560 x 1440 piksel çözünürlük ile elde edilebiliyor.
Dolby Audio Premium desteğiyle yüksek ses kalitesi vaadeden Lenovo Yoga 900S, harici stylus kalem desteğiyle dokunmatik ekranından alınan verimi arttırabiliyor ve karbon fiber gövdesiyle sağlanan 999 gramlık ağırlık seviyesiyle her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyuyor.
Lenovo'nun tüm ihtiyaçları iki farklı formunda da rahatlıka karşılayabilecek çözümü Yoga 900S, Mart ayında 1,099$'dan başlayan fiyat etiketleri ile satışa çıkıyor. 
Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor
 

http://www.ubergizmo.com/2016/01/lenovo-yoga-900s-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kımyasal 3 yıl
1100 Dolar sadece bu inceliği ve katlanabilir tasarımı için,yoksa donanım olarak kayda değer bir şey yok.
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zaferaa 3 yıl
ürün ince ve içinde core M li birşey varsa yapıştır 1000 doları geç. açıkçası core M acayip dandik, aldık elimizde patladı, yoga pro 3 modeli ortadayken bunlara girmek çok akıl işi değil.
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