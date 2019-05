HTC One A9s geliyor

Geçen yıl HTC’nin en beğenilen akıllı telefonu haline gelen ve başarılı satışlar yapan One A9, bu yıl devam modeli ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Firma One A9s adında yeni bir modeli görücüye çıkaracak.

HTC One A9 modeli, iPhone 6S serisine benzer çizgiler taşıması ile eleştirilmişti. HTC ise One M serisini örnek vererek modern tasarım anlayışını Apple’ın kendilerinden kopyaladığını savunmuştu ve tartışma epey gündemde kalmıştı. Bu yılın One A9s modeli iPhone serisine biraz daha yaklaşmış gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor"

Sızdırılan ilk görsele göre, One A9 modelinin çizgilerinden çok farklı bir görünüm arz etmiyor ancak bazı değişiklikler mevcut. Arka kamera üst köşeye taşınırken, ön kısımdaki ışık sensörü ve ön kameranın da yeri değişmiş. Ayrıca alt kısımdaki HTC logosu kaldırılmış ve arka kısma taşınmış.

Yeni model hakkında bilinenler az ancak geçen yıl daha çok orta seviyeye hitap eden bir donanım belirlenmiş bununla birlikte üst seviye bir fiyat etiketi ile gelmişti. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 617 yonga seti, 2GB/3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 2150mAh gücünde batarya gibi özellikler barındıran model 2499TL fiyat etiketine sahipti. One A9s modelinin de Snapdragon 652 yonga seti, 13MP çözünürlüğünde OIS destekli kamera, daha güçlü batarya ile gelmesi bekleniyor. Cihaz muhtemelen IFA 2016 fuarında tanıtılacak.