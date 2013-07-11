Lenovo dünya bilgisayar pazarının bir numarası oldu; HP yıllar sonra ikinciliğe düştü





Lenovo dünya bilgisayar pazarının bir numaralı üreticisi olmayı başardı. IDC ve Gartner pazar araştırma şirktelerinin yayınladığı bağımsız raporlara göre, bu yılın ikinci çeyreğinde %16,7 pazar payına ulaşan Lenovo, yıllardır liderlik koltuğunda oturan HP'yi geride bırakarak pazarın en büyüğü olmayı başardı. Çin merkezli bir şirket olan Lenovo, kendi anavatanındaki üstün hakimiyetinin verdiği güç ile hızlı bir ivme içerisine girmiş, küresel pazardaki iddiasını ise IBM'in PC bölümünü devralarak göstermişti.

ThinkPad markası ile kurumsal bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu olan Lenovo, IdeaPad serisi altında sunduğu yeni bilgisayar modelleriyle kişisel bilgisayar pazarında da adım adım yükselerek bu yılın ikinci çeyreğinde liderliği ele geçirdi. Bilgisayar pazarındaki yükselişine devam eden Lenovo, diğer taraftan PC+ olarak tanımlanan, bilgisayarların tablet ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniği ile desteklendiği yeni dönemin de en büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Anavatanı Çin'de önemli bir telefon pazarına sahip olan Lenovo, bu başarını dünya geneline yaymayı hedeflerken, akıllı televizyon gibi farklı alanlarda da yenilikçi ürünler için çalışmalarını sürdürüyor.



Lenovo'nun pazar liderliğiyle ilgili olarak şirletin yönetim kurulu başkanı ve tepe yöneticisi olan Yang Yuanqing'in açıklamaları şu şekilde;

"Lenovo’nun PC pazarında ulaştığı dünya liderliğinden ötürü gururluyuz, bu başarıdan dolayı tüketicilerimize ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Her zamankinden daha zorlu bir dönem geçiren PC pazarında, Lenovo sadece pazar payını artırmakla kalmadı, karlılığını da sürekli olarak artırıp, her segmentte yenilikçi ürünler geliştirdi. Pazardaki liderlik değişkenlik gösterebilir fakat global PC pazarında halen karlı bir büyüme ve çığır açacak yenilikler için önemli bir fırsat olduğuna inancım tam.



PC pazarı sürekli değişiyor ve halen 200 milyar USD’lik bir fırsat sunmakta. Lenovo olarak rakiplerimize göre bu pazardan çok daha fazla pay alabiliriz çünkü geçtiğimiz 4 yıl boyunca müthiş bir büyüme ve denge yakaladık. Geleneksel pazarlarda ve kurumsal bilgisayar sektöründe payımızı arttırmaya ve sürdürülebilir kar elde etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, lideri olduğumuz gelişmekte olan global pazarda ve ikinci sırada olduğumuz global tüketici PC segmentinde önemli ölçüde karlılık yakaladık.

PC pazarında kazanmış olduğumuz liderlik, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve diğer akıllı mobil cihazları içeren PC+ pazarındaki gerçek lider olma sürecinde sadece bir kilometre taşı. PC+ alanında zaten büyük atılımlar yaptık ve şu an dünyada 3. sıradayız. Yenilikçi ürünlerimiz ve global ekibimiz ile başarı formülümüze odaklanmaya devam ederek, PC pazarındaki karlı büyümemize devam edeceğimize ve aynı zamanda hızla büyüyen PC+ pazarında da aynı başarıyı elde edeceğimize eminim.”



