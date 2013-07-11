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Lenovo dünya bilgisayar pazarının bir numarası oldu; HP yıllar sonra ikinciliğe düştü

5 yıl
3,4b
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63
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo dünya bilgisayar pazarının bir numarası oldu; HP yıllar sonra ikinciliğe düştü

Lenovo dünya bilgisayar pazarının bir numaralı üreticisi olmayı başardı. IDC ve Gartner pazar araştırma şirktelerinin yayınladığı bağımsız raporlara göre, bu yılın ikinci çeyreğinde %16,7 pazar payına ulaşan Lenovo, yıllardır liderlik koltuğunda oturan HP'yi geride bırakarak pazarın en büyüğü olmayı başardı. Çin merkezli bir şirket olan Lenovo, kendi anavatanındaki üstün hakimiyetinin verdiği güç ile hızlı bir ivme içerisine girmiş, küresel pazardaki iddiasını ise IBM'in PC bölümünü devralarak göstermişti. 
ThinkPad markası ile kurumsal bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu olan Lenovo, IdeaPad serisi altında sunduğu yeni bilgisayar modelleriyle kişisel bilgisayar pazarında da adım adım yükselerek bu yılın ikinci çeyreğinde liderliği ele geçirdi. Bilgisayar pazarındaki yükselişine devam eden Lenovo, diğer taraftan PC+ olarak tanımlanan, bilgisayarların tablet ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniği ile desteklendiği yeni dönemin de en büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Anavatanı Çin'de önemli bir telefon pazarına sahip olan Lenovo, bu başarını dünya geneline yaymayı hedeflerken, akıllı televizyon gibi farklı alanlarda da yenilikçi ürünler için çalışmalarını sürdürüyor.

Lenovo'nun pazar liderliğiyle ilgili olarak şirletin yönetim kurulu başkanı ve tepe yöneticisi olan Yang Yuanqing'in açıklamaları şu şekilde; 
 "Lenovo’nun PC pazarında ulaştığı dünya liderliğinden ötürü gururluyuz, bu başarıdan dolayı tüketicilerimize ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Her zamankinden daha zorlu bir dönem geçiren PC pazarında, Lenovo sadece pazar payını artırmakla kalmadı, karlılığını da sürekli olarak artırıp, her segmentte yenilikçi ürünler geliştirdi. Pazardaki liderlik değişkenlik gösterebilir fakat global PC pazarında halen karlı bir büyüme ve çığır açacak yenilikler için önemli bir fırsat olduğuna inancım tam.
 
PC pazarı sürekli değişiyor ve halen 200 milyar USD’lik bir fırsat sunmakta. Lenovo olarak rakiplerimize göre bu pazardan çok daha fazla pay alabiliriz çünkü geçtiğimiz 4 yıl boyunca müthiş bir büyüme ve denge yakaladık. Geleneksel pazarlarda ve kurumsal bilgisayar sektöründe  payımızı arttırmaya ve sürdürülebilir kar elde etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, lideri olduğumuz gelişmekte olan global pazarda ve ikinci sırada olduğumuz global tüketici PC segmentinde önemli ölçüde karlılık yakaladık.
PC pazarında kazanmış olduğumuz liderlik, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve diğer akıllı mobil cihazları içeren PC+ pazarındaki gerçek lider olma sürecinde sadece bir kilometre taşı. PC+ alanında zaten büyük atılımlar yaptık ve şu an dünyada 3. sıradayız. Yenilikçi ürünlerimiz ve global ekibimiz ile başarı formülümüze odaklanmaya devam ederek, PC pazarındaki karlı büyümemize devam edeceğimize ve aynı zamanda hızla büyüyen PC+ pazarında da aynı başarıyı elde edeceğimize eminim.”  


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DH Misafiri 4 yıl
JdXb
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DH Misafiri 4 yıl
ben bu sene lenovo g510 aldım yapamadığım birşey yok
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btd_1923 5 yıl
Casper Casper diyip durmuş burda herkes ama casper bilgisayar üreticisi değil ki arkadaşlar.Hangi casper kasayı açtınızda içinden msi dan başka bi marka anakart çıktı? Ya da notebook'undan quanta dışında bir marka anakart çıktı?
Casper Exper Datron falan filan bunların hepsi tırt.Topla bi oem pc yapıştır üstüne de adını seninde markan olsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 5 yıl btd_1923
btd_1923

Casper Casper diyip durmuş burda herkes ama casper bilgisayar üreticisi değil ki arkadaşlar.Hangi casper kasayı açtınızda içinden msi dan başka bi marka anakart çıktı? Ya da notebook'undan quanta dışında bir marka anakart çıktı?

Casper Exper Datron falan filan bunların hepsi tırt.Topla bi oem pc yapıştır üstüne de adını seninde markan olsun.

Hangi casper kasayı açtınızda içinden msi dan başka bi marka anakart çıktı? Ya da notebook'undan quanta dışında bir marka anakart çıktı?

PEGATRON ÇIKTIII!
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coolman7 5 yıl
Fazla şişirmeyin de fiyatları artirmasınlar
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mozkan01 5 yıl
Lenovo gibisi yok özellik ve fiyat konusunda bende Z580 kullanıyorum oldukca memnunum.
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orsano 5 yıl
3. Hp den sonra artık sıcaklık çekilmez olunca y580 ile Lenovo ya geçtik. Bilseydim zalman soğutucu almazdım. Bir kere bile kullanmadım.
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cyber007 5 yıl
Lenovo larin isinma sorunu olmaza iyidir. Tebrik ediyorum Lenovo 'yu
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K.can.tas 5 yıl
Neden çünkü küresel ısınma var.Bir de HP ısıtınca çekilmez oluyor hayat
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sinan70 5 yıl
Adamlar dunyada 1. Oldu diyor haberde siz hala casper masaustunde birinci diyorsunuz dunyada kacinci acaba
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*GameOver* 5 yıl
yanlış anlamayın ama tablet piyasası bu kadar başını alıp gitmişken notebook pek mantıklı gelmiyor tabi herkesin ihtiyaçlarına saygı duyarım
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fenerista 5 yıl
Lenova'ı bir kere kullandım. Hiç ısınmıyordu. Hem de fiyat/performans'ı iyi. Artık hep lenova kullanıp tavsiye ediyorum. Bu firmadan ağzım yanmadıkça notebook markamı değiştirmem. Yeni Z585 aldım oldukça da memnunum.
HP:Kartuştan zengin olmak isteyen firma.
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janparey 5 yıl
ben lenovonun 600 tl lik laptopunu kullanıyorum.rakiplerinden gerek dizayn gerek mühendislik ile sıyrılıyor.fiyatının çok üstünde bir ürün.akıllı fan sistemi ile ne fan sesi ne ısınma var.
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sadoz5775 5 yıl

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Lenovo s400 kullanıyorum. Memnunum şimdilik :)
3 aydır sorunsuz maşallah
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dersamstagnachmittag 5 yıl
aynı haberi kaç kere vermeyi düşünüyorsunuz acaba abi?
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coolman7 5 yıl dersamstagnachmittag
dersamstagnachmittag
aynı haberi kaç kere vermeyi düşünüyorsunuz acaba abi?

Ben bu haberi ilk defa görüyorum.
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