Lenovo: IdeaCentre Q180 dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı

Lenovo bugün yaptığı açıklamayla IdeaCentre Q180 adını verdiği mini bilgisayarını duyurdu. Şirket tarafından dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı olarak tanımlanan sistem aynı zamanda Intel'in Cedar Trail kod adlı 32nm Atom platformunu kullanan ilk nettoplardan biri olma özelliğine sahip. 2.13GHz'de çalışan ve 10 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen çift çekirdekli Atom D2700 işlemcisinin güç verdiği sistem, daha yüksek video performansı ve daha iyi çoklu ortam deneyimi sunabilmek adına ayrıca AMD Radeon HD 6450A harici GPU ile geliyor.

Üzerinde yer alan grafik işlem birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar ve 3D grafikler için donanımsal hızlandırma desteği sunan sistem, farklı konfigürasyon seçenekler altında örneğin 349$'a 2GB bellek ve sürücüsüz olarak, 399$'a ise 4GB bellek ve DVD sürücü ile birlikte alınabilecek. Lenovo'nun medya kontrol kumandası ile de kullanılabilen sistem depolama sürücüsü olarak 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli disk ile gelirken, yüksek tanımlı görüntülerin aktarımı için HDMI çıkışını da üzerinde barındırıyor.

Genel görünüm olarak sade bir tasarım ortaya koyan IdeaCentre Q180 için Lenovo hangi kriteri baz alarak dünyanın en küçük bilgisayarı açıklamasında bulundu (daha küçük x86 PC'ler de var, örneğin CompuLab'ın fit-PC3 modeli gibi) bilemiyoruz ancak yeni nesil Atom işlemcisi ve DirectX 11 destekli harici grafik yongasıylaIdeaCentre Q180, sınıfında öne çıkan modellerden biri olacak gibi görünüyor. Merak edenler için yeni sistemin 1 Aralık itibariyle yurt dışında satışa sunulacağını da haberimizin sonuna gelirken not düşmüş olalım.