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Lenovo: IdeaCentre Q180 dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo: IdeaCentre Q180 dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı
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Lenovo bugün yaptığı açıklamayla IdeaCentre Q180 adını verdiği mini bilgisayarını duyurdu. Şirket tarafından dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı olarak tanımlanan sistem aynı zamanda Intel'in Cedar Trail kod adlı 32nm Atom platformunu kullanan ilk nettoplardan biri olma özelliğine sahip. 2.13GHz'de çalışan ve 10 Watt ısıl tasarım gücü ile gelen çift çekirdekli Atom D2700 işlemcisinin güç verdiği sistem, daha yüksek video performansı ve daha iyi çoklu ortam deneyimi sunabilmek adına ayrıca AMD Radeon HD 6450A harici GPU ile geliyor.
Üzerinde yer alan grafik işlem birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar ve 3D grafikler için donanımsal hızlandırma desteği sunan sistem, farklı konfigürasyon seçenekler altında örneğin 349$'a 2GB bellek ve sürücüsüz olarak, 399$'a ise 4GB bellek ve DVD sürücü ile birlikte alınabilecek. Lenovo'nun medya kontrol kumandası ile de kullanılabilen sistem depolama sürücüsü olarak 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli disk ile gelirken, yüksek tanımlı görüntülerin aktarımı için HDMI çıkışını da üzerinde barındırıyor.
Genel görünüm olarak sade bir tasarım ortaya koyan IdeaCentre Q180 için Lenovo hangi kriteri baz alarak dünyanın en küçük bilgisayarı açıklamasında bulundu (daha küçük x86 PC'ler de var, örneğin CompuLab'ın fit-PC3 modeli gibi) bilemiyoruz ancak yeni nesil Atom işlemcisi ve DirectX 11 destekli harici grafik yongasıylaIdeaCentre Q180, sınıfında öne çıkan modellerden biri olacak gibi görünüyor. Merak edenler için yeni sistemin 1 Aralık itibariyle yurt dışında satışa sunulacağını da haberimizin sonuna gelirken not düşmüş olalım.
Lenovo: IdeaCentre Q180 dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı
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1963bursa 7 yıl
Gerçekten şaka bir yana, bu sitede bir zbox reklamı vardı, fiyatlara bakmak için girdim, Via işlemcili model olmadığı gibi çoğunluk intel işlemciliydi. Sanırım Zbox satan yerler bu cihazları itx sınıfında düşünmüyorlar, gerçeğe bakarsak 4 tane itx anakart vardır, büyükten küçüğe Mini-ITX, Em-ITX, Nano-ITX, Pico-ITX.
Dolayısıyla Zbox'larda itx'dir. Şahsen sitelerinde Via işlemcili model olmamasını garipsedim, intel satmak mı istiyorlar, alan varsa yine satsınlar onları da.
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zazra 7 yıl
kumanda iyi,miş..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Gerçekten ITX kasa bu, haber 5 sene öncesinin değilse dikkat çekmek için yalana dökmüşler demektir. Ayrıca 2.13GHz dedikleri işlemciyi de teste alsınlar, 1.6 Ghz Via nano X2 işlemciyi performansda geçemez.
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mehmetgirgin 7 yıl
darkauro ya katılıyorum.
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hacı.basat 7 yıl
Bu alanda intelin Via'ya, peşinden AMD'ye karşı hezimetleri inteli farklı bir sınıflandırma icat etmeye götürdü herhalde, itx sisteme itx dememek için, yazık. Yine de buralarda Zbox satanlar intelin mallarını iyi tutuyorlar artık ne veriyorsa adamlara, Via zbox bile bulunmayan yerde intel zbox kaynıyor, bilmeyen de alıyordur muhakkak.
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darkaura 7 yıl
hangi kriterlerle dunyanin en kucuk pcsi ilan edildigini bende merak ettim. fit-pc3 u gectim avuc icine sigacak pico-itx bilgisayarlar senelerdir piyasada mevcutlar. hatta nvidia 2008de ion u tanitirken pico-itx konsept modelinide cikarmisti.
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thedevilhimveryself 7 yıl
Kumandası hoş olmuş
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WinteR 7 yıl
Ön bölüm çok kalitesiz görünüyor, tamamen piano black veya mac mini(dizayn esinlenilmiş bence) gibi brushed aliminyum olsa daha hoş olurdu.
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