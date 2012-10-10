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Lenovo IdeaPad Yoga, 26 Ekim'de satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim'de Windows 8'in çıkış tarihiyle birlikte pek çok üreticinin farklı modelleri pazarda yerini alacak.

CES 2012 fuarında Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı ilk Ultrabook modeli olarak lanse edilen Lenovo IdeaPad Yoga, ay sonunda meraklıları ile buluşacak.

Katlanabilir yapısıyla o dönem ki klasik Ultrabook çizgisinden ayrılan Ideapad Yoga, Ivy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 ULV işlemcilere yer verecek. Modelin büyük ilgi görmesi sonrasında Lenovo bir de ARM işlemcili bir versiyon hazırlayacağını duyurmuştu.

13.3 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanan versiyon IdeaPad Yoga 13 olarak adlandırılacak. 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar SSD, HD ön kamera, 17mm kalınlık, 1.54kg ağırlık, USB 2.0, 3.0, kart okuyucu, Bluetooth 4.0, HDMI çıkışı, 7 saat kullanım süresi şeklinde özellikler sunuyor.

IdeaPad Yoga 13, 26 Ekim tarihinde 1099$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecekken, 12 Ekim'de de ön siparişler başlayacak.

Modelin ARM işlemci üzerinde çalışan aynı tasarıma sahip versiyonu ise Yoga 11 olarak adlandırılacak. Bu modelde NVIDIA Tegra 3 işlemci, 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 15mm kalınlık, 1.2kg ağırlık, 2GB'a kadar RAM, 64GB'a kadar depolama kapasitesi, USB 2.0 portu, kart okuyucu, 13 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler mevcut.

Bu versiyon ise 799$ başlangıç fiyatıyla Aralık ayında tüketiciyle buluşacak.


http://techcrunch.com/2012/10/09/lenovo-introduces-the-ideapad-yoga-11-and-13-the-first-tablet-laptop-ultrabook-hybrid/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
tasarım harika ama ben i7 olana hiç rastlamadım hep i5 .
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Muss@ 6 yıl
13.3" ekranda türkiyede sadece i3 ve i5 işlemcili var.
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DH Misafiri 6 yıl
Yelpaze gibi 3 tane ekran gereksiz olmuş bence, çok batarya tüketir...
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Muss@ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yelpaze gibi 3 tane ekran gereksiz olmuş bence, çok batarya tüketir...

şaka yapıyorsun herhalde ne 3 ekranı
tek ekran var 360 derece dönüp katlanabiliyor.
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dterdal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yelpaze gibi 3 tane ekran gereksiz olmuş bence, çok batarya tüketir...

Bu kullanici bu foruma fazla
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DH Misafiri 6 yıl
Bu yoga 13 ün türkiyede satışı varmı sadece yoga 11 i görüyorum ben 13 ü varsa i7lerden hemen bitane alıcam
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Magnolia 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu yoga 13 ün türkiyede satışı varmı sadece yoga 11 i görüyorum ben 13 ü varsa i7lerden hemen bitane alıcam

i7 deil yalnız


pcdepo.com/...
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bartlebyandco 7 yıl
türkiyede 2500e starlar
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Amedra 7 yıl
bartlebyandco

türkiyede 2500e starlar

Bu bile makul bir fiyat bence.
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nurettinaz 7 yıl
Yine lenovo yine mükemmellik ve kaliteden ödün vermemek. Adamlar bence IBM in mirasına çok iyi sahip çıkıyorlar. Tek eksisi ilk kez bu markayla tanışacaklar için çin markası olması. Bu insanları korkutsada aslında önemi olmayan bir durum. Sonuçta lenovo IBM i almadan öncede askeri bilgisayarlar yapan çin merkezli global bir markaydı. Bunu IBM ile pekiştirdi sadece.
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sertacarslan 7 yıl
Ben de gerçek bir tablet sanmıştım.
Bunun yerine tablet+klavye formunda yapsalardı daha güzel olurdu.
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