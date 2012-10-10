Lenovo IdeaPad Yoga, 26 Ekim'de satışa çıkıyor

26 Ekim'de Windows 8'in çıkış tarihiyle birlikte pek çok üreticinin farklı modelleri pazarda yerini alacak.





CES 2012 fuarında Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı ilk Ultrabook modeli olarak lanse edilen Lenovo IdeaPad Yoga, ay sonunda meraklıları ile buluşacak.





Katlanabilir yapısıyla o dönem ki klasik Ultrabook çizgisinden ayrılan Ideapad Yoga, Ivy Bridge tabanlı Core i5 ve Core i7 ULV işlemcilere yer verecek. Modelin büyük ilgi görmesi sonrasında Lenovo bir de ARM işlemcili bir versiyon hazırlayacağını duyurmuştu.





13.3 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanan versiyon IdeaPad Yoga 13 olarak adlandırılacak. 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar SSD, HD ön kamera, 17mm kalınlık, 1.54kg ağırlık, USB 2.0, 3.0, kart okuyucu, Bluetooth 4.0, HDMI çıkışı, 7 saat kullanım süresi şeklinde özellikler sunuyor.





IdeaPad Yoga 13, 26 Ekim tarihinde 1099$ başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecekken, 12 Ekim'de de ön siparişler başlayacak.





Modelin ARM işlemci üzerinde çalışan aynı tasarıma sahip versiyonu ise Yoga 11 olarak adlandırılacak. Bu modelde NVIDIA Tegra 3 işlemci, 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 15mm kalınlık, 1.2kg ağırlık, 2GB'a kadar RAM, 64GB'a kadar depolama kapasitesi, USB 2.0 portu, kart okuyucu, 13 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler mevcut.





Bu versiyon ise 799$ başlangıç fiyatıyla Aralık ayında tüketiciyle buluşacak.