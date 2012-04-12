Lenovo IdeaPad Yoga'nın İngiltere fiyatı belli oldu

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi Lenovo'nun ilk dokunmatik Ultrabook olarak tanıttığı ve Windows 8 işletim sistemi ile gelecek ilk modellerden olacak Ideapad Yoga'nın İngiltere fiyatlandırması belli oldu.





13.3 inç boyutundaki IdeaPad Yoga üzerinde 13.1 inçlik 1600 x 900 HD+ 10 noktadan dokunmatik ekran bulunuyor. Intel Core işlemci ailesi, Windows 8 işletim sistemi, 8GB RAM, 256GB SSD, 360 derece yatay dönebilme, 16.9mm incelik, 1.47kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi ve 4 farklı kullanım modu Yoga'nın sunduğu özellikler arasında.





IdeaPad Yoga'nın başlangıç fiyatı 1200 pound, yaklaşık 1900$ şeklinde belirlendi. CES 2012 fuarında 1199$ başlangıç fiyatı olacağı söylenen IdeaPad Yoga'nin Core i7'li versiyonu 1500 pound seviyesine kadar çıkıyor. Modelin çıkış tarihi ise Windows 8 ile aynı.





Lenovo İngiltere'de farklı laptop ve masaüstü modelleri de piyasaya sürecek. Çıkış tarihi belli olmayan modellerin kısa bilgileri şöyle:





IdeaCentre A720 hepsi-bir-arada PC modeli ince 27 inçlik ekran boyutu, ayarlanabilir geniş ekran dönme açısı, 10 noktadan dokunmatik ekran, Dolby Home Theatre V4 ses, Lenovo High-Sense web kamera ve Lenovo IdeaTouch dokunmatik teknolojisi sunuyor ve fiyatı 1299 pound.





IdeaPad U310 ve U410 ultra ince laptop modelleri 8 saatlik kullanım süresi, mail ve sosyal medya hesaplarını anlık güncelleme özelliği sunuyor ve 599 pound başlangıç fiyatına sahip.





Lenovo G580 ve G780 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. G580 modeli 15.6 inç, G780 modeli 17.3 inç ekrana sahip. OneKey tek tuşla kolay yedekleme, yüz tanıma özelliği, dayanıklı kasa yapısı ile başlangıç fiyatı 349 pound.





IdeaPad S200 ve S206 laptop modelleri küçük ve hafif boyutlarıyla öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 299 pound.





IdeaPad Z380 ve Z580 laptoplar farklı renk seçeneklerine sahip. Intel'in en yeni işlemcileri ve grafik birimleri taşıyan modeller 429 pound başlangıç fiyatına sahip.





IdeaCentre B540 ve B340 hepsi-bir-arada PC modelleri 21.5 inçlik Full HD dokunmatik ekran, Lenovo IdeaTouch dokunmatik teknolojisi ile 549 pound başlangıç fiyatı sunuyor.