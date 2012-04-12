Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo IdeaPad Yoga'nın İngiltere fiyatı belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi Lenovo'nun ilk dokunmatik Ultrabook olarak tanıttığı ve Windows 8 işletim sistemi ile gelecek ilk modellerden olacak Ideapad Yoga'nın İngiltere fiyatlandırması belli oldu.

13.3 inç boyutundaki IdeaPad Yoga üzerinde 13.1 inçlik 1600 x 900 HD+ 10 noktadan dokunmatik ekran bulunuyor. Intel Core işlemci ailesi, Windows 8 işletim sistemi, 8GB RAM, 256GB SSD, 360 derece yatay dönebilme, 16.9mm incelik, 1.47kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi ve 4 farklı kullanım modu Yoga'nın sunduğu özellikler arasında.

IdeaPad Yoga'nın başlangıç fiyatı 1200 pound, yaklaşık 1900$ şeklinde belirlendi. CES 2012 fuarında 1199$ başlangıç fiyatı olacağı söylenen IdeaPad Yoga'nin Core i7'li versiyonu 1500 pound seviyesine kadar çıkıyor. Modelin çıkış tarihi ise Windows 8 ile aynı.

Lenovo İngiltere'de farklı laptop ve masaüstü modelleri de piyasaya sürecek. Çıkış tarihi belli olmayan modellerin kısa bilgileri şöyle:

IdeaCentre A720 hepsi-bir-arada PC modeli ince 27 inçlik ekran boyutu, ayarlanabilir geniş ekran dönme açısı, 10 noktadan dokunmatik ekran, Dolby Home Theatre V4 ses, Lenovo High-Sense web kamera ve Lenovo IdeaTouch dokunmatik teknolojisi sunuyor ve fiyatı 1299 pound.

IdeaPad U310 ve U410 ultra ince laptop modelleri 8 saatlik kullanım süresi, mail ve sosyal medya hesaplarını anlık güncelleme özelliği sunuyor ve 599 pound başlangıç fiyatına sahip.

Lenovo G580 ve G780 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. G580 modeli 15.6 inç, G780 modeli 17.3 inç ekrana sahip. OneKey tek tuşla kolay yedekleme, yüz tanıma özelliği, dayanıklı kasa yapısı ile başlangıç fiyatı 349 pound.

IdeaPad S200 ve S206 laptop modelleri küçük ve hafif boyutlarıyla öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 299 pound.

IdeaPad Z380 ve Z580 laptoplar farklı renk seçeneklerine sahip. Intel'in en yeni işlemcileri ve grafik birimleri taşıyan modeller 429 pound başlangıç fiyatına sahip.

IdeaCentre B540 ve B340 hepsi-bir-arada PC modelleri 21.5 inçlik Full HD dokunmatik ekran, Lenovo IdeaTouch dokunmatik teknolojisi ile 549 pound başlangıç fiyatı sunuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Şekil, dizayn ,tasarım açısından farklı düşünülmüş elbetde Windows ile olması ayrı güzellik Lenovo bu tabletler ile iyi atılımlar yapabilir Windows 8 eşliğinde.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Bilgisayarlarda yurtdışı - Türkiye farkı kalmadı eskisi gibi, çok farklı olacağını tahmin etmiyorum. O problem telefon-tablette var ve bizdeki kartelci cemaat varolmaya devam ettikçe varolmaya devam edecektir...
Ideapad Yoga'yı bekliyoruz bakalım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
lenevoda uçmaya başladı hadi hayıralısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psycho2 7 yıl
Ideapad Y580 ile ilgili bir şey belirmemişlermi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 7 yıl
En son i7 versiyonu ile Windows 8 işletim sistemi, 8GB RAM, 256GB SSD özellikler 1500 pounda deger gibi:S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Türkiye'ye gelsin 3.000$
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı 7 yıl PowerColor HD7870 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim