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Lenovo son çeyrekte net karını iki kat arttırdı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye pazarındaki dizüstü bilgisayar satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %100'ün üzerinde artış gösteren Lenovo, 2012 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 6 milyar dolar (daha spesifik olmak gerekirse 5.92 milyar dolar) gelir elde eden Lenovo, aynı dönemdeki net kârını ise iki kat arttırmayı başardı.
Firma cephesinden gelen finansal verilere göre bir önceki yılın aynı döneminde 54.9 milyon dolar olan net kâr, küresel bilgisayar satışlarındaki %23'lük artışa bağlı olarak son çeyrekte 108 milyon dolara ulaştı. Lenovo tepe yöneticisi Yang Yuanqing konuyla ilgili açıklamasında "Son finansal çeyrekteki güçlü performansımızı, mükemmelce uyguladığımız başarılı "Koru ve Saldır" stratejimiz yürütmüştür. Global satışlarda ve gelirimizde rekor kaydettik, tüm coğrafyalarda, müşteri segmentleri ve ürün kategorilerinde endüstriyi geçtik." dedi. 

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DH Misafiri 7 yıl
benim anlamadığım konu internette lenovo yazılarını okuyorsun herkes lenovo`nun teknik servisini yerden yere vuruyor (ama aynı kişiler pahalı modellerini çok dayanıklı olduğunuda söylüyorlar)
bir başkası ise lenovonun teknik servisini göğe çıkarıyor
hangisine inanacağım anlamadım gitti!
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janparey 7 yıl
Kesinlikle kalite fiyat oranını güzel tutturmuş olan bir firma.Verdiğiniz para karşılığı önünüze gelen ürün ve malzeme kalitesi çok iyi.Sorun çıkaran ürünleri kapıdan alıp,yaptıktan sonra tekrar kapınıza kadar kuruş almadan getiren serviste cabası.Açıkcası ben lenovomdan gayet memnunum,eğer buldozer işlemcili birkaç modelde çıkarırsa tekrar lenovo alacağım.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
5.92 milyar dolar satıştan sadece 108 milyon dolar kar etmeleri az bence ama yinede satış oranlarının %23 artarması işlerin iyi gittiğini düşündürüyor çinliler çalışıyor
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ceka16 7 yıl
helal şu çinlilere
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apollonx 7 yıl
6 milyar dolar satıştan 108 milyon dolar kar elde etmişler, nasıl bir ar-ge payı ayırıyorlarsa artık kar devede kulak kalmış.
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benben2009 7 yıl
genel gelirleri 6 bilion dolars değilmi türkiye değil
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sarppy 7 yıl
Lenovo şu an için atakta olan bir firma. Eğer ürünlerinde kaliteyi koruyup bunu daha ileri seviyelere taşırlarsa ve de yeni teknolojiler geliştirirlerse satışlarının ve gelirlerinin daha da artacağını düşünüyorum, yeter ki ürünlerde maliyetten kısmak için malzeme kalitesinden, işçilikten ve bunun gibi şeylerden ödün verilmesin...
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