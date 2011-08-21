Lenovo son çeyrekte net karını iki kat arttırdı

İkinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye pazarındaki dizüstü bilgisayar satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %100'ün üzerinde artış gösteren Lenovo, 2012 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 6 milyar dolar (daha spesifik olmak gerekirse 5.92 milyar dolar) gelir elde eden Lenovo, aynı dönemdeki net kârını ise iki kat arttırmayı başardı.

Firma cephesinden gelen finansal verilere göre bir önceki yılın aynı döneminde 54.9 milyon dolar olan net kâr, küresel bilgisayar satışlarındaki %23'lük artışa bağlı olarak son çeyrekte 108 milyon dolara ulaştı. Lenovo tepe yöneticisi Yang Yuanqing konuyla ilgili açıklamasında "Son finansal çeyrekteki güçlü performansımızı, mükemmelce uyguladığımız başarılı "Koru ve Saldır" stratejimiz yürütmüştür. Global satışlarda ve gelirimizde rekor kaydettik, tüm coğrafyalarda, müşteri segmentleri ve ürün kategorilerinde endüstriyi geçtik." dedi.