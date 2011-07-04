Lenovo ve NEC, Japonya pazarı için güçlerini birleştirdi

Masaüstü satışlarının ciddi şekilde düştüğü, dizüstü bilgisayar pazarının tabletlerden olumsuz etkilendiği bir ortamda üreticiler pazarda büyüme trendini yaklamak veya arttırmak için farklı yollar arıyorlar. IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak bu alanda önemli bir adım atan ve son olarak sistem üreticisi Medion'u bünyesine katan Lenovo, Japonya pazarı için ülkenin en büyük oyuncularından NEC ile işbirliğine gitti.





NEC Lenovo Japan Group olarak isimlendirilen yeni ortaklık, %25 civarındaki pazar payı ile Japonya'nın en büyük bilgisayar sağlayıcısı ünvanını da ele geçiriyor. Aynı zamanda oldukça güçlü bir kurumsal satış ağını oluşturan yeni ortaklıkta Lenovo'nun %51, NEC'in ise %49 hisseye sahip olacak, üst yönetimde ise Lenovo'dan Roderick Lappin yönetim kurulu başkanı, Hideyo Takasu ise tepe yöneticisi olarak görev yapacak.





NEC'in 175 milyon dolarlık Lenovo hissesi alacağı bu ortaklık kapsamında iki firma Japonya'daki satış sonrası destek hizmetini de geliştireceklerini belirtiyorlar.