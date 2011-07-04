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Lenovo ve NEC, Japonya pazarı için güçlerini birleştirdi

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü satışlarının ciddi şekilde düştüğü, dizüstü bilgisayar pazarının tabletlerden olumsuz etkilendiği bir ortamda üreticiler pazarda büyüme trendini yaklamak veya arttırmak için farklı yollar arıyorlar. IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak bu alanda önemli bir adım atan ve son olarak sistem üreticisi Medion'u bünyesine katan Lenovo, Japonya pazarı için ülkenin en büyük oyuncularından NEC ile işbirliğine gitti.

NEC Lenovo Japan Group olarak isimlendirilen yeni ortaklık, %25 civarındaki pazar payı ile Japonya'nın en büyük bilgisayar sağlayıcısı ünvanını da ele geçiriyor. Aynı zamanda oldukça güçlü bir kurumsal satış ağını oluşturan yeni ortaklıkta Lenovo'nun %51, NEC'in ise %49 hisseye sahip olacak, üst yönetimde ise Lenovo'dan Roderick Lappin yönetim kurulu başkanı, Hideyo Takasu ise tepe yöneticisi olarak görev yapacak.

NEC'in 175 milyon dolarlık Lenovo hissesi alacağı bu ortaklık kapsamında iki firma Japonya'daki satış sonrası destek hizmetini de geliştireceklerini belirtiyorlar. 

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séquestre 7 yıl
Bu ortaklık iş yapar ..
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khaos 7 yıl
Tablet gercegini hala göremeyen at gozluklu firmalar hareket alanı/piyasası sınıra yaklaşmış olan dizustulerle sonuca ulaşamayacaklarını hala anlamadılar insanların "dokunmatik" fobisi azaldıkça dizüstülerin hakimiyeti azalacaktir
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MxFxOx 7 yıl
Su geçirmez sağlam bir android tabletimin olmasını en iyi dizüstüne tercih ederim
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Batuist 7 yıl
Dizüstlerinin tablet satışlarından olumsuz etkilenmelerini istemiyorlarsa şayet , daha taşınabilir dizüstü üretmeleri ve daha uzun süreli kullanım vaad etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu birleşmelerin ardı arkası kesilmez.
Ben orta-uzun vadede dizüstlerinin satışlarının duracağı gibi bir düşünce taşımıyorum ama tablet satışlarıyla doğru orantılı bir şekilde azalacağını kanaatindeyim.
windows 8 ile diztüstlerinde ciddi değişimler meydana gelebilir. özellikle arm işlemcilerinde devreye girmesiyle daha hafif, daha uzun süreli kullanıma imkan veren ve daha kullanıcı dostu bir arayüzle yenilenecek olan dizüstlerinde bu dönemden sonra satışların artması bile beklenebilir. tabi bu durum gerekli olan değişimin gerçekleşmesi ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. ama bugünkü hantal yapılarından kurtulmaları tabletler karşısında ki pozisyonunu koruması açısından son derece önemli. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler dizüstlerinde ki gelişmeyi bu yönde gösteriyor. intelinde ultra ince dizüstleri için asusla birlikte çalışmasıda dizüstlerindeki bu değişime ışık tutuyor.
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