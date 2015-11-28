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Lenovo ve Razer oyuncu bilgisayarlarında devrim yapmayı amaçlıyor

Bilgisayar pazarının lideri Lenovo, masaüstünde oyunculara daha yoğun bir tecrübe sunabilmek adına Razer ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Lenovo Y Series Razer Edition Gaming işbirliğinin ilk ürünü
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ve Razer oyuncu bilgisayarlarında devrim yapmayı amaçlıyor


Sürekli daralma yaşayan bilgisayar pazarında oyuncu ekipmanları güvenli bir liman haline geldi. Tüketici ilgisini üzerinde tutmayı başaran oyuncu bilgisayarları segmenti için farklı projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez Lenovo ve Razer devrimsel bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu.

Lenovo bilindiği gibi bilgisayar pazarının lideri ve bu yıla kadar pazarda daralma yaşanmasına rağmen satışlarını artırmasını bilmişti. Bu yıldan itibaren Lenovo da düşüşe karşı koyamadı ve pazarda kan kaybetmeye başladı. Razer ile girdiği ortaklık firmanın nefes almasını sağlayacak. 

Ortaklık kapsamında piyasaya çıkacak ilk ürün Lenovo Y Series Razer Edition Gaming masaüstü bilgisayarı. Gelecek hafta düzenlenecek DreamHack Winter 2015 etkinliği kapsamında görücüye çıkacak olan oyuncu bilgisayarının neler sunacağı bilinmiyor ancak Lenovo ısrarlı bir şekilde devrimsel bir ortaklık olması üzerinde duruyor. 

Şirket içerisinden elde edilen bilgiler Razer ile sanal gerçeklik odaklı bir ortaklık yapıldığı yönünde. Razer uzun zamandır sanal gerçeklik üzerine çalışıyor ve OSVR adında tam donanımlı bir gözlük geliştirmiş durumda. Lenovo Y Series Razer Edition Gaming adındaki masaüstü bilgisayarı muhtemelen OSVR uyumlu olacak ve gözlüğü de kutu içerisinde tüketicilere sunacak. Detayların haftaya netleşmesi bekleniyor.  

http://www.razerzone.com/lenovo-razer-edition Yorum Yaz
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alito 3 yıl en beğenilen
İpini koparan sanal gözlük yapmaya başladı, bakalım bu işin sonu nereye varacak.
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BeAr 3 yıl
Adını Lazer koysunlar bi anlamı olsun bari.
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c36ab7c4 3 yıl
Devrim dediğiniz şey led aydınlatma ise ben almayayım.
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turgut_07 3 yıl
Nasıl bişey olacak bakalım :)
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c36ab7c4 3 yıl
Devrim dediğiniz şey led aydınlatma ise ben almayayım.
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BeAr 3 yıl
Adını Lazer koysunlar bi anlamı olsun bari.
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kımyasal 3 yıl
Sanal gözlüğün yolu çok,ne zaman güneş gözlüğü gibi portatif ve rahat olacak işte o zaman ''bu olmuş'' diyeceğiz.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
bir monitoru eksik oda olursa Razer Bilgisayar toplarız artık
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alito 3 yıl en beğenilen
İpini koparan sanal gözlük yapmaya başladı, bakalım bu işin sonu nereye varacak.
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Patren 3 yıl
yine dünyanın parasını isteyecekler kendimiz toplarız daha iyi
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