Lenovo ve Razer oyuncu bilgisayarlarında devrim yapmayı amaçlıyor





Sürekli daralma yaşayan bilgisayar pazarında oyuncu ekipmanları güvenli bir liman haline geldi. Tüketici ilgisini üzerinde tutmayı başaran oyuncu bilgisayarları segmenti için farklı projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez Lenovo ve Razer devrimsel bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu.





Lenovo bilindiği gibi bilgisayar pazarının lideri ve bu yıla kadar pazarda daralma yaşanmasına rağmen satışlarını artırmasını bilmişti. Bu yıldan itibaren Lenovo da düşüşe karşı koyamadı ve pazarda kan kaybetmeye başladı. Razer ile girdiği ortaklık firmanın nefes almasını sağlayacak.





Ortaklık kapsamında piyasaya çıkacak ilk ürün Lenovo Y Series Razer Edition Gaming masaüstü bilgisayarı. Gelecek hafta düzenlenecek DreamHack Winter 2015 etkinliği kapsamında görücüye çıkacak olan oyuncu bilgisayarının neler sunacağı bilinmiyor ancak Lenovo ısrarlı bir şekilde devrimsel bir ortaklık olması üzerinde duruyor.





Şirket içerisinden elde edilen bilgiler Razer ile sanal gerçeklik odaklı bir ortaklık yapıldığı yönünde. Razer uzun zamandır sanal gerçeklik üzerine çalışıyor ve OSVR adında tam donanımlı bir gözlük geliştirmiş durumda. Lenovo Y Series Razer Edition Gaming adındaki masaüstü bilgisayarı muhtemelen OSVR uyumlu olacak ve gözlüğü de kutu içerisinde tüketicilere sunacak. Detayların haftaya netleşmesi bekleniyor.

http://www.razerzone.com/lenovo-razer-edition