Lenovo yeni panel bilgisayarı IdeaCentre A700'ü satışa sunuyor

Lenovo ilk defa Mayıs ayında duyurduğu IdeaCentre A700 isimli panel bilgisayarını satışa sunuyor. Şık tasarımııyla dikkat çeken IdeaPad A700, farklı bütçeler için üç farklı konfigürasyon seçeneği ile satışa sunuluyor. En ucuz seçenek olarak lanse edilen 40243BU kodlu versiyon, 2.26GHz'de çalışan Core i3-350M işlemciye, Intel'in entegre HD Graphics grafik ünitesine, 4GB bellek kapasitesine, DVD yazıcıya ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 23-inç ekrana sahip. 999$ seviyesinden sunulan bu konfigürasyonun hemen üzernde ise 40242BU kodlu versiyon yer alıyor. Core i5-430M işlemcisinin güç verdiği sistemde, ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 5470'in yer aldığını görüyoruz.

Depolama sürücüsü olarak 640GB kapasiteli diske yer verilen Lenovo IdeaCentre A700, 1149$ seviyesinden satışa sunuluyor. IdeaCentre A700 için Lenovo'nun sunduğu en güçlü konfigürasyon seçeneğinde ise dört çekirdekli Core i7-720QM işlemciyle birlikte ATi Mobility Radeon HD 5750 ekran kartıan yer veriliyor. 8GB bellek, 1TB kapasiteli disk, DVD / Blu-ray kombo sürücü gibi detaylara yer verilen panel bilgisayar, en güçlü olduğu kadar 1599$ seviyesindeki fiyatıyla aynı zamanda en pahalı konfigürasyon olarak öne çıkıyor. Lenovo, IdeaCentre A700'ün her üç konfigürasyon seçeneğini de Windows 7 Home Premium 64-bit ve bir yıllık garanti seçeneği ile satışa sunuyor.