Lenovo yeni ultrabook modeli ThinkPad T430u'yu satışa sunuyor

Karbon fiber gövdeye sahip ultra ince tasarımlı ThinkPad X1 Carbon modeliyle dikkatleri üzerine çeken Lenovo, profesyonellerin tercihi olan ThinkPad ailesinin ultrabook kategorisinde yer alan yeni modeli T430u'yu ay içerisinde satışa sunacak.

ThinkPad ailesinin karakteristik özelliklerini üzerinde barındıran ve Intel'in, Ultrabook segmenti için belirlediği özellikleri beraberinde getiren T430u, 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip. Windows 7 Home Premium veya Windows 8 işletim sistemleriyle alınabilecek sistem ile kullanıcılara farklı konfigürasyon seçenekleri sunuluyor.

İşlemci tarafında Intel'in üçüncü nesil Core i3 veya Core i5 işlemcilerinden yana tercihte bulunabilecek kullanıcılar, bütçeleri doğrultusunda Intel'in işlemciye entegre grafik birimi veya Nvidia'nın GeForce GT 620M ekran kartını alabilecekler. 4GB DDR3 bellek, 500GB'a kadar mekanik disk ya da 128GB'a kadar SSD sürücü ile donatılabilen ThinkPad T430u'da,, 720p webcam, iki adet USB 3.0 portu ve mini DisplayPort konnektörü de bulunuyor.

Açıklanan bilgilere göre tam şarjda 7 saate kadar pil ömrü sunabilen ThinkPad T430u, yurt dışında 740 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini almış olacak.



