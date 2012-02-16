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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo yeni ultrabook modeli IdeaPad U300e'yi kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni ultrabook modeli IdeaPad U300e'yi kullanıma sundu
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Lenovo ilk tanıtımını Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni ultrabook modeli IdeaPad U300e'yi resmi internet sitesi üzerinden satışa sundu. Kasa kalınlığı 0.7-inç olan sistem, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile geliyor. Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alan ultrabook, ekran kartı olarak piyasadaki diğer tüm ultrabook'larda olduğu gibi işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimini kullanıyor.
Sistem belleği olarak 4GB DDR3, depolama sürücüsü olaraksa 500GB kapasiteli disk kullanan IdeaPad U300e'de Lenovo, Intel'in ultrabook gereksinimlerini karşılayabilmek adına aynı zamanda 32GB'lık SSD sürücüye yer veriyor. Diğer donanım özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kablosuz görüntü aktarımı için WiDi teknolojisi, yüksek hızda dosya aktarımı için USB 3.0 portu, tek kablo üzerinden yüksek çözünürlükte çoklu ortam içeriği aktarmak için HDMI konnektörü, parlaklık touchpad ve BIOS'a gömülü anti-theft teknolojisi gibi detaylara yer veriliyor. 4 hücreli pil ile 7 saate kadar çalışabildiği belirtilen IdeaPad U300e'nin haberimize konu olan konfigürasyonu internet promosyonu ile birlikte 960 dolar seviyesinden sunuluyor.

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berkkarabacak 7 yıl
şık ama 1366 x 768 az be abi
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face1tr 7 yıl
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dhemir 7 yıl
eger kasa agir degilse tasarim bence guzel olmus,boyle eski beyaz 13.3 macbook havasi var...
fiyati kesinlikle pahali resmen 11,6 macbook air fiyati.ama macbook disindaki ultrabooklar fiyatlarini seve seve dusurecekler,o zaman dusunulebilir...
ulen apple adamlar sent ucuzlatmiyo sifir bilgisayarlari..nasil bi tekelse...
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E_Aydin35 7 yıl
960$'mı yapmaa, neden insanlar alsınki bu laptopu? oyun içinmi? o fiyata binlerce üstün özellikleri var..standar rutin işler içinmi? tabi bu kullanıcıya kalmış olsada bunun için aşırı yüksesk fiyat..Tabi Lenovo kaliteli ve iyi ürünler yapıyor birşey diyemem ancak fiyat yüksek burada ultrabook olması özelliği tabi var ama yinede daha iyi modellerde var.
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ec38 7 yıl
bu nasıl ultra book ya.. kalın değil mi biraz ben mi yanlış görüyorum!
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