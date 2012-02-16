Lenovo yeni ultrabook modeli IdeaPad U300e'yi kullanıma sundu

Lenovo ilk tanıtımını Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni ultrabook modeli IdeaPad U300e'yi resmi internet sitesi üzerinden satışa sundu. Kasa kalınlığı 0.7-inç olan sistem, 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran ile geliyor. Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alan ultrabook, ekran kartı olarak piyasadaki diğer tüm ultrabook'larda olduğu gibi işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimini kullanıyor.

Sistem belleği olarak 4GB DDR3, depolama sürücüsü olaraksa 500GB kapasiteli disk kullanan IdeaPad U300e'de Lenovo, Intel'in ultrabook gereksinimlerini karşılayabilmek adına aynı zamanda 32GB'lık SSD sürücüye yer veriyor. Diğer donanım özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kablosuz görüntü aktarımı için WiDi teknolojisi, yüksek hızda dosya aktarımı için USB 3.0 portu, tek kablo üzerinden yüksek çözünürlükte çoklu ortam içeriği aktarmak için HDMI konnektörü, parlaklık touchpad ve BIOS'a gömülü anti-theft teknolojisi gibi detaylara yer veriliyor. 4 hücreli pil ile 7 saate kadar çalışabildiği belirtilen IdeaPad U300e'nin haberimize konu olan konfigürasyonu internet promosyonu ile birlikte 960 dolar seviyesinden sunuluyor.