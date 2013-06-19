Lenovo'dan 15-inç ekran boyutuna sahip Ultrabook: ThinkPad S531









Lenovo, ThinkPad S531 ismine sahip yeni ultrabook modelini resmi olarak duyurdu.

Daha çok iş hayatı için hazırlanan ThinkPad S531 modelinin bütün teknik ayrıntıları henüz bilinmiyor. Resmi sitesi üzerinde yer aldığı kadarıyla Windows 8 işletim sistemine, 3. jenerasyon Intel Core ailesinden işlemcilere, Full HD parlama yapmayan 15.6-inç ekrana, Dolby Advanced ses desteğine, arka aydınlatmalı klavyeye, alüminyum ve magnezyum karşımı malzeme kalitesine, 180 derece açılma özelliğine ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olduğu öğrenilen modelin, 4 hücreli 62.8W bataryası ile 9 saate kadar kullanım ömrü sunabildiği ve USB 3.0 üzerinde yüksek hızlı veri aktarımı yapabildiği belirtiliyor.

Firmanın OneLink adını verdiği ve kullanıcıların bir kablo üzerinden ThinkPad OneLink Dock aracılığıyla birçok bağlantıyı yapabilmesine imkan sağlayan S531, yüksek hassasiyete sahip 720P HD kamerası ile görüntülü konuşma yapılmasına izin veriyor ve dahili parmak okuyucusu ile üst seviye güvenlik sağlayabiliyor.

Haziran ayı içerisinde satılması beklenen Lenovo ThinkPad S531 Ultrabook modeli, 900$ civarında bir fiyat etiketiyle piyasada yer alacak.

http://shop.lenovo.com/gb/en/laptops/thinkpad/s-series/s531/#features