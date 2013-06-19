Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan 15-inç ekran boyutuna sahip Ultrabook: ThinkPad S531

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
365
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo'dan 15-inç ekran boyutuna sahip Ultrabook: ThinkPad S531

Lenovo, ThinkPad S531 ismine sahip yeni ultrabook modelini resmi olarak duyurdu.
Daha çok iş hayatı için hazırlanan ThinkPad S531 modelinin bütün teknik ayrıntıları henüz bilinmiyor. Resmi sitesi üzerinde yer aldığı kadarıyla Windows 8 işletim sistemine, 3. jenerasyon Intel Core ailesinden işlemcilere, Full HD parlama yapmayan 15.6-inç ekrana, Dolby Advanced ses desteğine, arka aydınlatmalı klavyeye, alüminyum ve magnezyum karşımı malzeme kalitesine, 180 derece açılma özelliğine ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olduğu öğrenilen modelin, 4 hücreli 62.8W bataryası ile 9 saate kadar kullanım ömrü sunabildiği ve USB 3.0 üzerinde yüksek hızlı veri aktarımı yapabildiği belirtiliyor.
 
Lenovo'dan 15-inç ekran boyutuna sahip Ultrabook: ThinkPad S531
Firmanın OneLink adını verdiği ve kullanıcıların bir kablo üzerinden ThinkPad OneLink Dock aracılığıyla birçok bağlantıyı yapabilmesine imkan sağlayan S531, yüksek hassasiyete sahip 720P HD kamerası ile görüntülü konuşma yapılmasına izin veriyor ve dahili parmak okuyucusu ile üst seviye güvenlik sağlayabiliyor.
Haziran ayı içerisinde satılması beklenen Lenovo ThinkPad S531 Ultrabook modeli, 900$ civarında bir fiyat etiketiyle piyasada yer alacak.
Lenovo'dan 15-inç ekran boyutuna sahip Ultrabook: ThinkPad S531

http://shop.lenovo.com/gb/en/laptops/thinkpad/s-series/s531/#features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haymatloshan 6 yıl
4. nesil işlemciler piyasaya çıkacakken niye böyle bir hamle yapıyorsun Lenovo,bir sürü ultrabook modelin var,biraz bekle yeni nesil işlemciyle çıkart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl A4 Tech G11-570HX Fare Video İnceleme 6 yıl Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet 6 yıl ASUS Gryphon Z87 Anakart ve Haswell ile gelen yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim