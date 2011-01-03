Lenovo'dan AMD Fusion işlemcili netbook: ThinkPad X120e

Yeni haftanın ilk gününde öne çıkan isimlerinden Lenovo, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarına ek olarak, AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullanan netbook modelini de detaylandırdı. ThinkPad X120e olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

Bobcat kod adını taşıyan, enerji verimli yeni nesil mikroişlemci mimarisinin güç verdiği işlemci 1.6GHz'de görev yapıyor. Aynı zamanda DirectX 11 desteği sunan ve HD video oynatabilen Radeon HD 6310 entegre grafik birimine sahip işlemci ile sınıfının iddialı temsilcilerinden birisi olacak sistem, Lenovo'yo özgü klavye tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Kablosuz iletişim için WiFi desteğine sahip olan ancak istendiği takdirde Bluetooth donanımıyla alınabilen sistem, HD video oynatabildiği için üzerinde bir adet HDMI portu da bulunuyor. Yüksek tanımlı görüntüyü tek bir kablo ile monitör ya da HDTV'ye aktarabileceğiniz X120e, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve 6 saat pil ömrü sunuyor.

Lenovo'nun ThinkPad'den sorumlu başkan yardımcısı Dilip Bhatia, X120e modeliyle ilgili açıklamasında,"Ses ve video gibi çoklu ortam elementleri, dünyamızın önemli bir parçası oldu ve dijital içerikteki bu akım işletmeleri de etkiliyor. ThinkPad X120e'yi optimize ederken sadece iş dünyası için mükemmel bir çoklu ortam yaratım ve tüketim deneyimi sunmakla kalmadık aynı zamanda dizüstü bilgisayarların belası olan pil ömrü konusunda da kilit öneme sahip güncellemeler yaptık." dedi.

Lenovo'nun, AMD Fusion teknolojili Brazos platformunu kullanan X120e modelini Şubat ayında 400$ seviyesindeki fiyatıyla satışa sunması bekleniyor.