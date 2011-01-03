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Lenovo'dan AMD Fusion işlemcili netbook: ThinkPad X120e

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni haftanın ilk gününde öne çıkan isimlerinden Lenovo, Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlarına ek olarak, AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullanan netbook modelini de detaylandırdı. ThinkPad X120e olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

Bobcat kod adını taşıyan, enerji verimli yeni nesil mikroişlemci mimarisinin güç verdiği işlemci 1.6GHz'de görev yapıyor. Aynı zamanda DirectX 11 desteği sunan ve HD video oynatabilen Radeon HD 6310 entegre grafik birimine sahip işlemci ile sınıfının iddialı temsilcilerinden birisi olacak sistem, Lenovo'yo özgü klavye tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Kablosuz iletişim için WiFi desteğine sahip olan ancak istendiği takdirde Bluetooth donanımıyla alınabilen sistem, HD video oynatabildiği için üzerinde bir adet HDMI portu da bulunuyor. Yüksek tanımlı görüntüyü tek bir kablo ile monitör ya da HDTV'ye aktarabileceğiniz X120e, Windows 7 işletim sistemiyle geliyor ve 6 saat pil ömrü sunuyor.

Lenovo'nun ThinkPad'den sorumlu başkan yardımcısı Dilip Bhatia, X120e modeliyle ilgili açıklamasında,"Ses ve video gibi çoklu ortam elementleri, dünyamızın önemli bir parçası oldu ve dijital içerikteki bu akım işletmeleri de etkiliyor. ThinkPad X120e'yi optimize ederken sadece iş dünyası için mükemmel bir çoklu ortam yaratım ve tüketim deneyimi sunmakla kalmadık aynı zamanda dizüstü bilgisayarların belası olan pil ömrü konusunda da kilit öneme sahip güncellemeler yaptık." dedi.

Lenovo'nun, AMD Fusion teknolojili Brazos platformunu kullanan X120e modelini Şubat ayında 400$ seviyesindeki fiyatıyla satışa sunması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Bu ürün gerçekten kaliteli bir ürün. 2 aydır Netbook arıyorum hem performans hemde donanım olarak hemde fiyat olarak ben bu ürüne 700 dolara kadar parada veririm sorun değil, gördüğüm en iyi netbook. Sadece AMD işlemci ve ekran kartı hakkında çok bir bilgim yok. acaba karşılaştırma yapsak intelin çift çekirdeklileriye hangisine eşit olur arkadaşlar bilen varsa yorum yapmasını rica ediyorum? ayrıca arkadaşın karikatürüne dayanarak böyle bi sıkıntıda var, hangi marka olursa olsun ilk çıkan ürünü hemen almak hiç bir zaman mantıklı değildir. Ön serileri her zaman kakalarlar. bunu bütün firmalar yapıyor...
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M.C.B 8 yıl
iyi işte en azında çift çekirdekli ve grafik performansı kabul edilebilir bir netbooku 400 dolar gibi bir fiyata alıyoruz bu donanımla 7 saat fena degil aslında.arkadaşın verdiği örneklerdeki uzun pil süreli aletlarin bir kısmının bataryaları kendinden büyük bir kısmı pil ömrünün yarısını adamı bekletmekle geçiriyor(zayıf donanımdan dolayı) birininde fiyatına uçak alırsın(abarttımı ne?:))
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infom@n 8 yıl
@Jay Jay
Maşallah başarımdan çok pil ömrüyle övünen ürünleri eklemişsin :):):)
ipad'i falan da ekleseydin bari :)))
Senin dikkatini çekmedi sanırım:) Selahattin arkadaşım üreticiye ve ürüne çemşireceğine gitti AMD FUSION işlemciye çemşirdi :) Bu kadar ucuz bir mal ile 6 saat pil ömrü bence ideal.
Sense 10 kat daha pahalı cihazları bile listeye ekleyerek zeytin yağı moduna girmişsin :)
Şimdi demek istediğimi sana bir soruyla anlatayım:) Sende cevaplarsın umarım.
Bu işlemci ve donanıma APPLE MACBOOK PRO'nun bataryasını taksan orjinal haliyle MACBOOK PRO nun mu pili daha fazla gider yoksa bu zımbırtının mı?:)

Yani Lenovo eline yüzüne bulaştırmış orası bariz belli fakat AMD biraz olsun yol katetmiş.
Şunu da ekleyelim:
40 nm 1.6 Ghz çift çekirdekli Fusion E-350 işlemci,
DX11 HD video oynatabilen 6310 ekran kartı,
HDMI portu

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turbolog 8 yıl
Ancak UL ve timelineX karşılaştırılabilir. Onlar da iş odaklı dizüstüler değiller.
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RaDReS 8 yıl
Fusion işlemcilerin TDP değerleri 18W olacak diye hatırlıyorum. E.kartı ile bu kadar az güç tüketimi olan bir işlemcinin pil süresinin çok daha uzun olacağını düşünmüştüm belkide küçük bir batarya koymuşlardır yada uzun pil ömrü olanı daha pahalıya satacaklardır... yeni çıkan cihazlarda hep Selçuk Erdem in güzel bir karikatürü aklıma gelir... nedense(!)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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amboleos 8 yıl
n150nin onboard ekran kartı ve n450 atom işlemcisi ile yukarı modeli karşılaştırman süper mantıklı olmuş @jay jay
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arsoy 8 yıl
1-) Pili 7 saat giden notebook mavi fil'e benzer, nadir bulunur.
2-) Bir notebook'un pili ancak notebook kapalıyken 7 saat gider.
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jay jay justified 8 yıl
Ben sayayım;

- Asus UL Serisi ve U Serisi (10-12 saat pil ömrü sunarlar)
- Asus 1101HA
- Samsung N150
- Apple MacBook Pro
- Acer TimelineX Serisi
- MSI Wind U115 (15 saate yakın)

Daha o kadar çok örnek var ki, sayamayacağım şimdi. Notebook-netbook fark etmiyor, 7 saatin üzerinde pil ömrü sunan bir sürü model var. Bazıları yıllardır vardı.
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selahattın ısık 8 yıl
6 saat pil süresi sunan taşınabilir amd işlemcili sistem...işte amd nin kat ettiği yol ve yolun sonu fosion..
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infom@n 8 yıl

selahattin1987

6 saat pil süresi sunan taşınabilir amd işlemcili sistem...işte amd nin kat ettiği yol ve yolun sonu fosion..

Bana pili 7 saat giden laptopları sayar mısın?
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