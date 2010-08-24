Lenovo'dan Atom N550 işlemcili yeni netbook: IdeaPad S10-3

Intel'in çift çekirdekli Atom N550 işlemcisini duyurmasıyla birlikte, üreticilerin yeni netbook duyuruları da hız kazanmaya başladı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad S10-3 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinin güç verdiği sistem, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip. 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli depolama sürücüsüne sahip olan netbook, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve 1.3MP kamera gibi detaylara da sahip.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik edeceği Lenovo IdeaPad S10-3, yurt dışında 495$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.