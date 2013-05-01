Lenovo'dan ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir üye

ThinkPad dizüstü bilgisayar modelleri ile uzun yıllardır kullanıcılara hizmet eden dünyaca ünlü Lenovo, aynı ailede yer alacak olan yeni geliştirdiği S431 isimli modelini tanıttı.

Tasarımsal olarak alışılan ThinkPad görünümüne sahip olan ve teknik olarak üzerinde 13-inç çerçeveye sığdırılmış, 180° açılabilen 14-inç çoklu dokunmatik ekranın yer aldığı S431, gücünü üçüncü jenerasyon Intel Ivy Bridge işlemciden alıyor ve 8GB RAM, 500GB depolama birimi, arka aydınlatmalı klavye, 5 tuşlu touchpad ve Windows 8 işletim sistemi gibi diğer ayrıntılara sahip olarak geliyor. Windows 8 işletim sistemi için özel olarak optimize edilen cihaz, Lenovo tarafından eski jenerasyona göre %15 daha hızlı olarak nitelendiriliyor.

Firmanın OneLink adını verdiği ve kullanıcıların bir kablo üzerinden ThinkPad OneLink Dock aracılığıyla birçok bağlantıyı yapabilmesine imkan sağlayan S431, ayrıca 2 adet USB 3.0 ve Gigabit Ethernet portlarını da üzerinde barındırıyor ve genel kullanımda 9 saat pil ömrü sunabildiği belirtiyor.

Lenovo tarafından geliştirilen ThinkPad S431, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olarak Haziran ayında 699$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/04/30/lenovo-unveils-touchscreen-thinkpad-s431-ships-edge-e431-e531/