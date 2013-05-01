Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir üye

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
565
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'dan ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesine yeni bir üye
ThinkPad dizüstü bilgisayar modelleri ile uzun yıllardır kullanıcılara hizmet eden dünyaca ünlü Lenovo, aynı ailede yer alacak olan yeni geliştirdiği S431 isimli modelini tanıttı.
Tasarımsal olarak alışılan ThinkPad görünümüne sahip olan ve teknik olarak üzerinde 13-inç çerçeveye sığdırılmış, 180° açılabilen 14-inç çoklu dokunmatik ekranın yer aldığı S431, gücünü üçüncü jenerasyon Intel Ivy Bridge işlemciden alıyor ve 8GB RAM, 500GB depolama birimi, arka aydınlatmalı klavye, 5 tuşlu touchpad ve Windows 8 işletim sistemi gibi diğer ayrıntılara sahip olarak geliyor. Windows 8 işletim sistemi için özel olarak optimize edilen cihaz, Lenovo tarafından eski jenerasyona göre %15 daha hızlı olarak nitelendiriliyor.
Firmanın OneLink adını verdiği ve kullanıcıların bir kablo üzerinden ThinkPad OneLink Dock aracılığıyla birçok bağlantıyı yapabilmesine imkan sağlayan S431, ayrıca 2 adet USB 3.0 ve Gigabit Ethernet portlarını da üzerinde barındırıyor ve genel kullanımda 9 saat pil ömrü sunabildiği belirtiyor.
Lenovo tarafından geliştirilen ThinkPad S431, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olarak Haziran ayında 699$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/04/30/lenovo-unveils-touchscreen-thinkpad-s431-ships-edge-e431-e531/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
O kadar bekledim, cikmadi. Gidip X230 aldim. Pisman degilim, ama cok gecikti cikmasi. Yine de Thinkpad X230 simdiye kadar kullandigim en iyi cihaz diyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Valla şu mükemmel özelliklere bakarak, 699 $'lik fiyatın müthiş uygun olduğunu söylemek isterim. 699$ = 1258 TL ediyor, bu demektir ki ülkemizde 1500 TL civarına satışı yapılır. Gayet iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CAK! 6 yıl
aynen katılıyorum fiyat çok iyi ama Ülkemizde bu fiyattan satılması hayal.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
565 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dizüstü ve
2 etiket daha lenovo laptop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim