Lenovo'dan dönebilir ekranlı ThinkPad Twist tablet PC





Global PC pazarında HP ile liderlik savaşı veren Lenovo, Windows 8 işletim sistemine sahip olacak yeni ürünlerle mücadelede daha da etkin olmaya çalışıyor. Firmanın Yoga serisinin ardından tablet PC formundaki diğer bir model de ThinkPad Twist.





Modelde 12.5 inçlik geniş açılı IPS Gorilla Glass dokunmatik ekrana yer veriliyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5/i7 işlemciler, Windows 8/8 Pro seçenekleri, 8GB'a kadar RAM, 320GB/500GB HDD, 128GB SSD seçeneği, opsiyonel 3G, Dolby Home Theatre ses sistemi, klasik ThinkPad klavyesi, USB 3.0, miniHDMI, miniDisplay Port bağlantısı, 7 saate kadar kullanım, 1.8kg ağırlık gibi özelliklerini saymak mümkün.





Lenovo ThinkPad Twist, Windows 8 ile aynı anda piyasada olacak. Baz modelin fiyatı ise 849$ olarak belirlenmiş.