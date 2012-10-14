Lenovo'dan dönebilir ekranlı ThinkPad Twist tablet PC

Haber Editörü
Global PC pazarında HP ile liderlik savaşı veren Lenovo, Windows 8 işletim sistemine sahip olacak yeni ürünlerle mücadelede daha da etkin olmaya çalışıyor. Firmanın Yoga serisinin ardından tablet PC formundaki diğer bir model de ThinkPad Twist.
Modelde 12.5 inçlik geniş açılı IPS Gorilla Glass dokunmatik ekrana yer veriliyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5/i7 işlemciler, Windows 8/8 Pro seçenekleri, 8GB'a kadar RAM, 320GB/500GB HDD, 128GB SSD seçeneği, opsiyonel 3G, Dolby Home Theatre ses sistemi, klasik ThinkPad klavyesi, USB 3.0, miniHDMI, miniDisplay Port bağlantısı, 7 saate kadar kullanım, 1.8kg ağırlık gibi özelliklerini saymak mümkün.
Lenovo ThinkPad Twist, Windows 8 ile aynı anda piyasada olacak. Baz modelin fiyatı ise 849$ olarak belirlenmiş.
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Şimdi bu adam ne yapmalı. Bence gençlerden biraz uzak durmak lazım. Mazallah Android kullansa windowsçular, windows kullansa androidçiler adamın kafasını pelte edecek.
10.1" yada üstünde 1366 çözünürlükte klavye ve fareyle Jelibon dene, fikrin değişir.
Şu lafada amma kıl oluyorum "sana hitap etmiyorsan almazsın olur biter"
Sende çok beğendiysen 10 tane al o zaman diyelim bizde senin gibi saçmalayalım.
İnsanlar fikirlerini söylemekte hürdürler. Sana mı kaldı Lenovo nun avukatlığını yapmak. Madem o kadar büyük bir firma merak etme 10 larca avukatı vardır. Adam dediklerinde sonuna kadar haklı bence. Elin sürekli havada kalarak mı dokunmatik ekranı kullanıcan. Ha satar mı yine satar. Çünkü snop ve veblen etkisi var. Gösteriş budalası olduğumuz bu günlerde hava atmak için teknoloji ürünleri biçilmiş kaftan. Ha bu kullanışlı mı değil mi diye soran yok, etrafımda bu yeni ürüne sahip kimse yok oh dur ilk ben alayımın sevdasındalar ... Galaxy note alanların % kaçı amacına uygun kullanıyor sorusunu sorarsanız demek istediğimi anlıyacaksınız ...
Size hitap etmiyorsa almazsınız olur biter, bu cihazı üreten firma alelade bir firma değil lenovo, mutlaka piyasa araştırmaları yapmış ve bu alanda bir boşluk görerek bu cihazın tutacağını düşünmüştür ki bu cihazı üretmiştir. Bunu üretirken de söylediğiniz bütün problemleri gidermeye, ısınmayı önlemeye, ağırlığı olabildiğince azaltmaya, ekran boyutunu fazla büyütmeyerek dokunmatik kullanışlılığını artırmaya çalışmıştır mutlaka. Bir şeylere gereksiz demeden önce bunları düşünmenizi öneririm, galaxy note için de çıkmadan önce ne gerek var o kadar ekrana, cebe sığmayan telefon mu olur gibi yorumlar yapıldı, ama cihaz çatır çatır milyonlarca sattı, bunun gibi birçok örneği var bu durumun. Size sadece fiyat konusunda katılacağım, çünkü bence de ultrabooklar haddinden fazla pahalı
Altı aşırı derecede ısınan, tutması zor ve 1.8 kilo ağırlığında tableti nasıl kullanabileceğimizi düşünüyorlar anlamak mümkün değil. Ultrabook anlaşılır bişey ama ultrabooklarda gereksiz yere dokunmatik ekran kullanmak ve masa üzerinde ekranı dik duran laptopu yönetmek için kolum havada sürekli ekran ile uğraşılmaz ki? Fiyatlarının yükselmesi de cabası yani...
Araştırma şirketi Gartner'in yayımladığı verilere göre, Lenovo bu yılın Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde 13,8 milyon adet bilgisayar sattı.
Amerikan şirketi HP'nin satışları ise 13,55 milyon adet olarak gerçekleşti.
BBc den alıntıdır.
i5/i7 işlemci var.