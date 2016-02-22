Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Barselona'da Vibe K5 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Lenovo, Tab3 serisi altında 3 yeni tabletini duyurdu. Lenovo Tab3 7 ve 8 modellerini aile dostu olarak geliştiren firma Tab3 10 modelini ise iş dünyası odaklı geliştirmiş.

İlk olarak Tab3 7 ve 8'den başlamak gerekirse MediaTek üretimi 1GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olan tabletlerde 1GB RAM, 5MP ve 2MP'lik kameralar ile Android 6.0 gibi ortak özellikler yer alıyor. Tab3 7'de 1024x600 piksellik ekran ve 3450mAh batarya yer alıyorken Tab3 8 de ise 1280x800 piksellik ekran ve 4290mAh batarya bulunuyor. Su sıçramalarına karşı IP52 dayanıklılık sertifikasına sahip tabletler içeriğinde yer alan çocuk moduyla da aile dostu bir özelliğe sahip.

Birkaç farklı renk, dahili depolama ve LTE desteği seçeneklerine sahip Tab3 7 ve 8'in belirlenen fiyatları ise şu şekilde;

TAB3 7, 8GB depolama ve yalnızca WiFi – $79

TAB3 7, 8GB depolama ve LTE – $99

TAB3 7, 16GB depolama ve LTE – $129

TAB3 8, 16GB depolama ve yalnızca WiFi – $99

TAB3 8, 16GB depolama ve LTE – $149 Tam Boyutta Gör

Bütçe dostu modellerin dışında 10.1 inç boyutlu Tab3 10 modelini de tanıtan Lenovo, bu modelle iş dünyasını hedef alıyor. Diğerlerine nazaran nispeten daha üst düzey bir donanımla gelen tablet Gorilla Glass 3 ile korunan 10.1 inç ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer modellerdekine göre hızı yükseltilen 1.3GHz frekansta 4 çekirdekli MediaTek işlemci bulunduran tabletin 16GB dahili depolamalı modelinde 2GB RAM bulunuyorken, 32 GB modelinde ise 3GB RAM yer alıyor. 7000mAh kapasiteli bataryanın bulunduğu cihazda 8MP arka, 5MP ön kameralar, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, NFC ve GPS bağlantıları ile IP52 dayanıklılık sertifikası da yer alan detaylar arasında. Tam Boyutta Gör

İş dünyasına yönelik olması açısından USB OTG desteği bulunan Tab3 10'a RJ45 adaptörü gibi farklı bağlantı aygıtları da bu sayede bağlanabiliyor. Buna ekstra olarak aynı zamanda model, Android for Work desteğine de sahip olarak geliyor. Tab3 7 ve 8'e nazaran özellikleri nedeniyle biraz daha pahalı olan Tab3 10'un fiyatları ise şu şekilde; TAB3 10, 16GB depolama (2GB) ve yalnızca WiFi – $199

TAB3 10, 16GB depolama (2GB) ve LTE – $249

TAB3 10, 32GB depolama (3GB) ve LTE – $299

http://www.xda-developers.com/lenovo-offers-cheap-vibe-k5-phones-and-tab3-tablets-for-its-2016-lineup/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter