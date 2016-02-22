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Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3

Mobil Dünya Kongresindeki bütçe odaklı çözümlerini bir yenilerini daha ekleyen Lenovo, yeni tablet serisi Tab3'ü duyurdu. Üç farklı boyutta tabletlerin yer aldığı serinin detayları haberimizde...
3 yıl
9,9b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi kapsamında Barselona'da Vibe K5 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Lenovo, Tab3 serisi altında 3 yeni tabletini duyurdu. Lenovo Tab3 7 ve 8 modellerini aile dostu olarak geliştiren firma Tab3 10 modelini ise iş dünyası odaklı geliştirmiş.
İlk olarak Tab3 7 ve 8'den başlamak gerekirse MediaTek üretimi 1GHz hızında 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olan tabletlerde 1GB RAM, 5MP ve 2MP'lik kameralar ile Android 6.0 gibi ortak özellikler yer alıyor. Tab3 7'de 1024x600 piksellik ekran ve 3450mAh batarya yer alıyorken Tab3 8 de ise 1280x800 piksellik ekran ve 4290mAh batarya bulunuyor. Su sıçramalarına karşı IP52 dayanıklılık sertifikasına sahip tabletler içeriğinde yer alan çocuk moduyla da aile dostu bir özelliğe sahip. 
Birkaç farklı renk, dahili depolama ve LTE desteği seçeneklerine sahip Tab3 7 ve 8'in belirlenen fiyatları ise şu şekilde;
  • TAB3 7, 8GB depolama ve yalnızca WiFi – $79 
  • TAB3 7, 8GB depolama ve LTE – $99
  • TAB3 7, 16GB depolama ve LTE – $129
  • TAB3 8, 16GB depolama ve yalnızca WiFi – $99
  • TAB3 8, 16GB depolama ve LTE – $149
Bütçe dostu modellerin dışında 10.1 inç boyutlu Tab3 10 modelini de tanıtan Lenovo, bu modelle iş dünyasını hedef alıyor. Diğerlerine nazaran nispeten daha üst düzey bir donanımla gelen tablet Gorilla Glass 3 ile korunan 10.1 inç ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer modellerdekine göre hızı yükseltilen 1.3GHz frekansta 4 çekirdekli MediaTek işlemci bulunduran tabletin 16GB dahili depolamalı modelinde 2GB RAM bulunuyorken, 32 GB modelinde ise 3GB RAM yer alıyor. 7000mAh kapasiteli bataryanın bulunduğu cihazda 8MP arka, 5MP ön kameralar, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, NFC ve GPS bağlantıları ile IP52 dayanıklılık sertifikası da yer alan detaylar arasında.
İş dünyasına yönelik olması açısından USB OTG desteği bulunan Tab3 10'a RJ45 adaptörü gibi farklı bağlantı aygıtları da bu sayede bağlanabiliyor. Buna ekstra olarak aynı zamanda model, Android for Work desteğine de sahip olarak geliyor.
Tab3 7 ve 8'e nazaran özellikleri nedeniyle biraz daha pahalı olan Tab3 10'un fiyatları ise şu şekilde;
  • TAB3 10, 16GB depolama (2GB) ve yalnızca WiFi – $199
  • TAB3 10, 16GB depolama (2GB) ve LTE – $249
  • TAB3 10, 32GB depolama (3GB) ve LTE – $299

http://www.xda-developers.com/lenovo-offers-cheap-vibe-k5-phones-and-tab3-tablets-for-its-2016-lineup/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
St Batuhan 3 yıl
Fiyat üzerine olana 10 inç ve 2gb ram koyup wifi olarak 120 dolara satsalar, bir de Lenovo da kendini yazılım konusunda ispatlamış olsa alınası olurdu piyasada bulunan ucuz yollu tabletlere nazaran. 7 ve 8 inç biraz küçük geliyor maalesef tablet için bana göre :(
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SEO-Uzmanı 3 yıl
720p den sonrası kalite fazla anlaşılmaz !
ram olarak 4gb gerçekten insanlara gelecek vadede bilir !
ama malesef android versiyonu güncelleme konusunda
garanti süresinin yarısı kadar güncelleme desteği alacağınızı unutmayın !
ne alırsanız alın firma harici güncelleme desteği alıp almadığına mutlaka bakın !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
150 TL den fazla vermem ona göre :)
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halitozbasli 3 yıl
Bende tab 7 var hatta bu yorumu onla yazıyorum tab 7 30a modeli wifili olmasına rağmen içinde bütünleşik gps'i var. Chart ploter olarak kullanmak için almıştım işini fazlası ile yapıyor açık havada bile yeterince parlak ekranı var. Dokunmatiği tutuktu update ettim şuan 5.0.1 marsh melow var tutukluk sıkıntısı büyük ölçüde azaldı.ıslak elle bile sayfalar arasında geze biliyorum. Yanında denize götüre bileceğin çocuğa vere bileceğin güzel bir oyuncak.
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Berkæn 3 yıl
Keşke windows olan modelleride olsa
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Fenomenon 3 yıl
Donanımı okuyunca hayal kırıklığına uğradım ama fiyatları makul seviyede.
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deniz_sea 3 yıl
Bence fiyatlar makul ama yurtdışı için
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