Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu

LG'nin G5'i, Samsung'un Galaxy S7 ailesini duyurmasının yanında Mobil Dünya Kongresinde sessiz sedasız bir akıllı telefon lansmanı da Lenovo firmasından geldi. Mobil Dünya Kongresini boş geçmeyen firma bütçe dostu iki adet telefon duyurdu; Vibe K5 ve K5 Plus.

Aynı model ailesinden olmaları nedeniyle pek çok ortak özelliği sahip olan modeller 5 inç boyutlu ekranlarında K5 için 720p ve K5 Plus için 1080p çözünürlük olarak iki farklı seçenek sunuyor. Diğer büyük farklılığın işlemci olduğu modellerden K5'de Snapdragon 415 yer alırken, K5 Plus'da ise Snapdragon 616 bulunuyor. Bu iki ayrımın dışında birebir aynı özelliklere sahip olan Vibe K5 ailesi 2GB LPDDR3 RAM, 16GB dahili hafıza, microSD kart desteği ve 2750mAh batarya özellikleriyle geliyor.

Arka yüzlerinde 13MP kameranın yer aldığı seride ön yüzde ise 5MP'lik kamera bulunuyor. Çift SIM kart ve LTE desteğine sahip telefonlar Android'in 5.1 sürümüyle piyasaya sürülüyor. Bütün bunlara ek olarak Dolby Atmos desteğine sahip olan Vibe K5 serisi çift hoparlöre sahip olmasıyla da müzik dinleyenleri tatmin edeceğe benziyor.

Telefonların en dikkat çekici yanlarından birine değinecek olursak Vibe K5 modeli $129 fiyat etiketiyle piyasaya sunulacakken Vibe K5 Plus ise $149'dan raflarda yerini alacak. Yeni Vibe K5 serisinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı net olarak bilinmiyor.

http://blog.lenovo.com/en/blog/meet-the-showstopping-lenovo-vibe-k5-plus/