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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu

Lenovo bütçe odaklı orta seviye Vibe K5 serisi modellerini duyurdu. Fiyatına göre sunduğu donanımıyla dikkat çeken modellerin detayları ve görselleri haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
24
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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LG'nin G5'i, Samsung'un Galaxy S7 ailesini duyurmasının yanında Mobil Dünya Kongresinde sessiz sedasız bir akıllı telefon lansmanı da Lenovo firmasından geldi. Mobil Dünya Kongresini boş geçmeyen firma bütçe dostu iki adet telefon duyurdu; Vibe K5 ve K5 Plus.
Aynı model ailesinden olmaları nedeniyle pek çok ortak özelliği sahip olan modeller 5 inç boyutlu ekranlarında K5 için 720p ve K5 Plus için 1080p çözünürlük olarak iki farklı seçenek sunuyor. Diğer büyük farklılığın işlemci olduğu modellerden K5'de Snapdragon 415 yer alırken, K5 Plus'da ise Snapdragon 616 bulunuyor. Bu iki ayrımın dışında birebir aynı özelliklere sahip olan Vibe K5 ailesi 2GB LPDDR3 RAM, 16GB dahili hafıza, microSD kart desteği ve 2750mAh batarya özellikleriyle geliyor. 
Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu
 
Arka yüzlerinde 13MP kameranın yer aldığı seride ön yüzde ise 5MP'lik kamera bulunuyor. Çift SIM kart ve LTE desteğine sahip telefonlar Android'in 5.1 sürümüyle piyasaya sürülüyor. Bütün bunlara ek olarak Dolby Atmos desteğine sahip olan Vibe K5 serisi çift hoparlöre sahip olmasıyla da müzik dinleyenleri tatmin edeceğe benziyor.
Telefonların en dikkat çekici yanlarından birine değinecek olursak Vibe K5 modeli $129 fiyat etiketiyle piyasaya sunulacakken Vibe K5 Plus ise $149'dan raflarda yerini alacak. Yeni Vibe K5 serisinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı net olarak bilinmiyor.

http://blog.lenovo.com/en/blog/meet-the-showstopping-lenovo-vibe-k5-plus/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
cryzboy43

satıs fıyatı uzerıne vergıler koy 550tl yapıyor-



Elin amerikalısı sanki 149TL vermiş gibi alıyor, biz ise 500-600TL bayılıyoruz

cryzboy43satıs fıyatı uzerıne vergıler koy 550tl yapıyor-Elin amerikalısı sanki 149TL vermiş gibi alıyor, biz ise...
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borakarakaş 2 yıl
arkadaşlar,benim K5'imde selfie çubugunu bir türlü aktive edemedim.hatta,selfieshop diye bir program bile yüklediler telefona ama olmadı.anlamam ama sanırım uyumlu değil.bluetooth lusunu kullanacağız herhalde.bilgisi olan,yardım lütfen.
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SaLiVa 3 yıl
Arkadaşlar bu telefonu satın aldım. Hepsiburada'dan baktıgımda 4.5g destekli diyordu. Lenovo ile görüştüm 4.5g desteklemiyor dediler. Telefonda internet hızım 10mb. Şaka gibi? ne bu iş ya?
Sıfır telefon alıyorum hattım 4.5g desteklemiyor
Lenovo müşteri hizmetlerini az önce tekrar aradım, kadın bana 4.5G desteklemiyor dedi, cat4 desteği var dedim hayır dedi info@lenovo.com.tr ye mail at dedi burası teknik destek dedi telefonu yüzüme kapattı. gel de kafayı yeme
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hanımneder 2 yıl SaLiVa
SaLiVa
Arkadaşlar bu telefonu satın aldım. Hepsiburada'dan baktıgımda 4.5g destekli diyordu. Lenovo ile görüştüm 4.5g desteklemiyor dediler. Telefonda internet hızım 10mb. Şaka gibi? ne bu iş ya?
Sıfır telefon alıyorum hattım 4.5g desteklemiyor
Lenovo müşteri hizmetlerini az önce tekrar aradım, kadın bana 4.5G desteklemiyor dedi, cat4 desteği var dedim hayır dedi info@lenovo.com.tr ye mail at dedi burası teknik destek dedi telefonu yüzüme kapattı. gel de kafayı yeme

Kasa komple metal mi?
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pemaxs 3 yıl
Arkadaslar bu telefon oyunlarda felan sikinti cikarirmiki hic incelemede yok fiyatda iyi gibi
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Hirotaro 3 yıl pemaxs
pemaxs
Arkadaslar bu telefon oyunlarda felan sikinti cikarirmiki hic incelemede yok fiyatda iyi gibi

Sd415 var , acikcasi soru isareti
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King Stannis 3 yıl pemaxs
pemaxs
Arkadaslar bu telefon oyunlarda felan sikinti cikarirmiki hic incelemede yok fiyatda iyi gibi

720p ekran ve adreno 405 grafik işlemcisi var 700 tl fiyatı baz alırsak gayet güzel bir performans verir.
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Maylin 3 yıl pemaxs
pemaxs
Arkadaslar bu telefon oyunlarda felan sikinti cikarirmiki hic incelemede yok fiyatda iyi gibi

Adreno 405 720p ekran ile gayet iyi sonuç verecektir
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motorsuz adam 3 yıl
Aynen 129$ için pahalı olmuş. Gerçi şuan borsamız yerlerde onu da hesaba katmak lazım.

Edit:yazım yanlışı
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inexo 3 yıl
türkiyede biraz pahalı değil mi.
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Hirotaro 3 yıl
Vatanda 699 tl (k5)
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unpop 3 yıl Hirotaro
Hirotaro

Vatanda 699 tl (k5)

yurtdısında çift sim, vatandaki nasıl ?_
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kadirirdem 3 yıl
yaklaşık 550 tl yapıyor :(( ama bu fiyata bile(ülkemize göre) fena değil....
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unpop 3 yıl
lenovo tr sitesine k5 ile beraber k5 note konulmus, k5 699dan vatana geldi k5 note da gelir yakında.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Ne var bu afyonda arkadaş herkes kopyalıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fenomenon 3 yıl
Bize de bekleriz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
cryzboy43

satıs fıyatı uzerıne vergıler koy 550tl yapıyor-



Elin amerikalısı sanki 149TL vermiş gibi alıyor, biz ise 500-600TL bayılıyoruz

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