Lenovo'dan hareketli dokunmatik ekrana sahip dizüstü bilgisayar: IdeaPad Yoga 11S

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, 11.6-inç büyüklüğünde, hareketli dokunmatik kapasitif ekranıyla ön plana çıkan dizüstü bilgisayarı IdeaPad Yoga 11S'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Şu anda satılmakta olan IdeaPad Yoga 11'in aksine ARM mimarisine değil; x86 mimarisine sahip bir işlemciden güç alan IdeaPad Yoga 11S, Intel'in üçüncü jenerasyon Core i5 ''Ivy Bridge'' işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanısıra IdeaPad Yoga 11S'in işletim sistemi tahmin edebileceğiniz üzere Windows 8. IdeaPad Yoga 11'de, Windows RT işletim sistemi kullanılmıştı.



Turuncu renkli kasasıyla dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayarın, 10 parmağınızı da eşzamanlı şekilde algılayabilen ekranı, 1600 x 900 piksel çözünürlük sunuyor. Yine karşılaştırmak gerekirse IdeaPad Yoga 11'in ekranı 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeydi. Ekranda, panel teknolojisi olarak renk gösterimi ve görüş açısı kriterlerinde iddialı IPS (In-Plane Switching) tercih edilmiş. Ayrıca dizüstü bilgisayarın, 8 GB'a kadar DDR3 RAM ve 128 GB kapasiteli SSD desteği söz konusu.



Levono'nun, IdeaPad Yoga 11S'i, haziran ayına doğru 799$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunması bekleniyor.

