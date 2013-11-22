Lenovo'dan ürün gamına Bay Trail işlemcili yeni üye: Flex 10

Geriye doğru katlanabilir ekranlarıyla farklı amaçlar için kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen Lenovo'nun Flex ailesi, Bay Trail işlemcili modeliyle kişilere yeni bir alternatif oluşturuyor.

Flex 10 adıyla hazırlanan dizüstü bilgisayar, serinin geri kalanında da olduğu gibi katlanabilen ekranıyla özellikle dokunmatik kullanım için faydalı bir yapı sunuyor. Windows 8.1 işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayar, teknik olarak ise Intel'in düşük güç tüketim değerleriyle dikkat çeken Bay Trail N2805, N2810, N2910 ve N3510 işlemci seçenekleri, 500GB'a kadar HDD depolama birimi, 10.1-inç 1366 x 768 piksel çoklu dokunmatik ekran, USB 3.0 / 2.0, HDMI portları ve işlemci seçeneğine bağlı olarak 2GB ile 4GB maksimum RAM miktarıyla geliyor. 1.2 Kg ağırlık ve 21mm kalınlık değeriyle rahatlıkla taşınabilen Lenovo Flex 10, standart olarak Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor ve üç hücreli bataryası ile 4 saat aktif kulanım ömrü sunabiliyor.

Ülkemiz satış tarihi hakkında bilgi bulunmayan Lenovo Flex 10, 562$ fiyat etiketine sahip.

http://shop.lenovo.com/ae/en/laptops/ideapad/flex/flex-10/#features