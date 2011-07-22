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Lenovo'nun 7-inç ekranlı tabletine ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar sızdırıldı

7 yıl
5,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Lenovo'nun 7-inç ekranlı tabletine ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar sızdırıldı
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Yaklaşık 2 gün önce biri Windows 7 işletim sistemli, ikisi Android işletim sistemli olmak üzere üç yeni tabletini sergileyen Lenovo'nun 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip tabletine ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar Engadget tarafından sızdırıldı.
Söylentilere göre TI OMAP 3621 işlemcisinin güç vereceği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacak. Ayrıca tabletin 3G ağı üzerinden internet bağlantısı için sim kart girişine, ekstra depolama kapasitesi için microSD kart desteğine, GPS ünitesine, iki tane kameraya ve 3700 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Lenovo'nun 7-inç ekranlı tabletine ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar sızdırıldı
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photo sir 7 yıl
Hep aynı, farklı bir düzende tablet üretebilecek yok sanırım(klavye vs.) Ama yine de lenovo yu severim, bence iyi işler çıkarırlar bu alanda da.
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