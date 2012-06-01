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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun Android 4.0.4'lü yeni tableti IdeaPad S2109 satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,4b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ilk tanıtımını geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği eğlence odaklı yeni tablet bilgisayarı IdeaTab S2109'u resmi olarak duyurdu. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile donatılan yeni tablete, Texas Instruments tarafından geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı OMAP 4430 işlemcisi güç veriyor. Bu önemli bir detay zira IdeaTab S2 modeliyle kıyaslandığında işlemci tarafında farklılaşmaya gidildiğini görmekteyiz. S2'de Qualcomm'un Snapdragon MSM8960 işlemcisi kullanılırken, S2109 modelinde OMAP 4430 platformunda karar kılınığını görüyoruz.
0.83cm olan kasa kalınlığı ile iPad 2 ile benzer profil sergileyen öte tarafta üçüncü nesil iPad'den daha ince ve ayrıca daha hafif olan tablet, Android 4.0.4 işletim sistemiyle geliyor. 1GB sistem belleğine ile gelen IdeaPad S2109'da yerleşik depolama kapasitesine ek olarak daha yüksek depolama alanı için MicroSD kart slotuna yer verildiğini görmekteyiz.
Fotoğraf çekmeyi sevenler için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kameranın kullanıldığı tablet bilgisayarda, şarj ve diğer cihazlar ile bağlantı için MicroUSB portuna yer veriliyor. Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre video oynatımı ve internet deneyimi için tam şarjda 10 saat pil ömrü sunan IdeaPad S2109'un, Android 4.0 işletim sistemli diğer cihazlar ile kıyaslandığında pil ömrü açısından oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Son kullanıcı odaklı akıllı cihaz yatırımlarını sürdüren Lenovo, tablet bilgisayar yatırımlarına ek olarak Intel işlemcili akıllın telefon, Android işletim sistemli akıllı televizyon gibi farklı çözümler üzerinde de çalışıyor. Haberimize konu olan IdeaPad S2109, bu ay içerisinde 350$ etiket fiyatı ile çıkmış olacak.

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OverClocK1ng 7 yıl
EmpLizy
1.3 mp mi diyen arkadaşlara Ipad 2nin 0.8 Mp olduğunu hatırlatayım.

Offf. Çok arttırmışlar. Yeter, hattâ fazla bile. Töbe töbeee.
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girisimci52 7 yıl
insan bu kadar mı cimri olur :D 5 mp kamera mı kalmadı ellerinde acep :)

ürün için eleştiri ve inceleme isteyen arkadaşlara tavsiyem şu adres ;)

laptopvadisi.com/...
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Húrin 7 yıl
arka kamera öne koyulsaydı daha iyi olurdu bence. kim kocaman tableti kaldırıp fotoğraf çekmek isterki .
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maxmania 7 yıl
bence arkadaşlar 1.3 mp olduğuna şaşırmaktan çok haberde söz ediliş şekline şaşırmıştır. "Fotoğraf çekmeyi sevenler için." nasıl bir tabirdir ve ne mantıkla yazılmıştır, ilginç.
"fotoğraf çekmek için 1.3 mp kamera yeterli görülmüş" gibi bir tabir daha doğru olacaktır.
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lushaozhi 7 yıl
ön kamerada yok...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sharelock 7 yıl
1.3 mp mi diyen arkadaşlara Ipad 2'nin 0.8 Mp olduğunu hatırlatayım.
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meego 7 yıl
1.3mp şakamı?
ön kamerada yok...
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besttrr 7 yıl
1.3 megapixel kamera koymuslar frimanın lenova oldugunuda hesaba katarsak vga kamerayı mumla arar insanlar :D
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napolyon94 7 yıl
Tasarim donanim ve fiyat harika,eger global olarak iyi pazarlama yapilirsa rekor kirabilir ,kindle fire ve nexustab a ciddi bir rakip
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Proph 7 yıl
1.3 megapixel mi?
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