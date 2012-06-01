Lenovo'nun Android 4.0.4'lü yeni tableti IdeaPad S2109 satışa sunuluyor

Lenovo ilk tanıtımını geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği eğlence odaklı yeni tablet bilgisayarı IdeaTab S2109'u resmi olarak duyurdu. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile donatılan yeni tablete, Texas Instruments tarafından geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı OMAP 4430 işlemcisi güç veriyor. Bu önemli bir detay zira IdeaTab S2 modeliyle kıyaslandığında işlemci tarafında farklılaşmaya gidildiğini görmekteyiz. S2'de Qualcomm'un Snapdragon MSM8960 işlemcisi kullanılırken, S2109 modelinde OMAP 4430 platformunda karar kılınığını görüyoruz.

0.83cm olan kasa kalınlığı ile iPad 2 ile benzer profil sergileyen öte tarafta üçüncü nesil iPad'den daha ince ve ayrıca daha hafif olan tablet, Android 4.0.4 işletim sistemiyle geliyor. 1GB sistem belleğine ile gelen IdeaPad S2109'da yerleşik depolama kapasitesine ek olarak daha yüksek depolama alanı için MicroSD kart slotuna yer verildiğini görmekteyiz.

Fotoğraf çekmeyi sevenler için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kameranın kullanıldığı tablet bilgisayarda, şarj ve diğer cihazlar ile bağlantı için MicroUSB portuna yer veriliyor. Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre video oynatımı ve internet deneyimi için tam şarjda 10 saat pil ömrü sunan IdeaPad S2109'un, Android 4.0 işletim sistemli diğer cihazlar ile kıyaslandığında pil ömrü açısından oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Son kullanıcı odaklı akıllı cihaz yatırımlarını sürdüren Lenovo, tablet bilgisayar yatırımlarına ek olarak Intel işlemcili akıllın telefon, Android işletim sistemli akıllı televizyon gibi farklı çözümler üzerinde de çalışıyor. Haberimize konu olan IdeaPad S2109, bu ay içerisinde 350$ etiket fiyatı ile çıkmış olacak.