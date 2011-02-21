Lenovo'nun Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad T420 modeli göründü

AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan yeni netbook modeli ThinkPad X120e'nin satışına başlayan Lenovo, Intel Sandy Bridge tabanlı yeni notebook modeli ThinkPad T420 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce pazara sunulan T410 modelinin yerini alması beklenen dizüstü bilgisayar, Standart olarak 2.6GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını 3.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen çift çekirdekli Core i5-2540M işlemcisinden güç alıyor. 4GB DDR3 bellek ve Hitachi'nin TravelStar serisi, 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayar, Intel'in 82567LM GbE kodlu entegre Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve yine Intel'in Centrino Advanced-N 6205, WiFi kartı ile birlikte sunuluyor.

14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 10.1 desteği sunan Intel HD Graphics 3000 kullanılıyor. Üst seviye oyunlar konusunda çok fazla iddiası bulunmayan grafik birimi, günlük işler ve yüksek tanımlı video oynatma konusunda ise kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Malzeme kalitesi, işçilik ve dayanıklıklık konusunda ThinkPad serisinin yüksek standartlarını devam ettiren T420 modeli, haberde yer verdiğimiz baz donanıma ek olarak dilendiği takdirde 1600 x 900 piksel çözünürlük desteği sunan panel ve Nvidia'nın harici GPU'su ve Optimus teknolojisi ile de donatılabilecek. Baz versiyonu 2.24Kg olan ThinkPad T420 modeline ek olarak Lenovo, 15.6-inç ekrana sahip ThinkPad T520 modelini d ekullanıma sunacak.