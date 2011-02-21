Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad T420 modeli göründü

8 yıl
9,3b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo'nun Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad T420 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan yeni netbook modeli ThinkPad X120e'nin satışına başlayan Lenovo, Intel Sandy Bridge tabanlı yeni notebook modeli ThinkPad T420 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Daha önce pazara sunulan T410 modelinin yerini alması beklenen dizüstü bilgisayar, Standart olarak 2.6GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını 3.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen çift çekirdekli Core i5-2540M işlemcisinden güç alıyor. 4GB DDR3 bellek ve Hitachi'nin TravelStar serisi, 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayar, Intel'in 82567LM GbE kodlu entegre Gigabit Ethernet kontrolcüsü ve yine Intel'in Centrino Advanced-N 6205, WiFi kartı ile birlikte sunuluyor.

14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 10.1 desteği sunan Intel HD Graphics 3000 kullanılıyor. Üst seviye oyunlar konusunda çok fazla iddiası bulunmayan grafik birimi, günlük işler ve yüksek tanımlı video oynatma konusunda ise kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Malzeme kalitesi, işçilik ve dayanıklıklık konusunda ThinkPad serisinin yüksek standartlarını devam ettiren T420 modeli, haberde yer verdiğimiz baz donanıma ek olarak dilendiği takdirde 1600 x 900 piksel çözünürlük desteği sunan panel ve Nvidia'nın harici GPU'su ve Optimus teknolojisi ile de donatılabilecek. Baz versiyonu 2.24Kg olan ThinkPad T420 modeline ek olarak Lenovo, 15.6-inç ekrana sahip ThinkPad T520 modelini d ekullanıma sunacak.

Lenovo'nun Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ThinkPad T420 modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
useful12 8 yıl
ya core2duo olanlardan mı i5 mi alsam kararsız kaldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 8 yıl
IBM in efsane T41-T42 leri vardı. onarın devamı heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 8 yıl
Çok büyük ya, X61, X300 serisinin devamını bekliyoruz, mevcut modeller hep Core2Duo serisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı! 8 yıl Vodafone 945 video inceleme 8 yıl Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Ekrem İmamoğlu'nun Cuma Namazı için
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim