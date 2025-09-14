Intel'in 14nm+++ işlemcileri geri döndü: Core i5-110 piyasaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel, ilginç bir hamlede bulunarak 10. nesil Comet Lake işlemcilerinden birini yeniden markalayarak beş yıl sonra piyasaya sürdü. Core i5-110 ismiyle piyasaya sürülen işlemci, Intel'in bir zamanlar dalga konusu olan 14nm+++ üretim sürecini kullanıyor.

Her ne kadar Core i5-110 teknik olarak Comet Lake tabanlı bir model olsa da, Intel bu ürünü Core Series 1 adı altında pazarlıyor. Normalde Core Series 1, çoğunlukla mobil ve gömülü Raptor Lake çiplerinden oluşuyor. Ancak Intel bu seriyi, yeniden adlandırılmış bazı işlemcileri gizlemek için de kullanıyor. Örneğin kısa süre önce sessizce çıkarılan Core 5 120 modeli de aynı yöntemle sunulmuştu. Dolayısıyla Core i5-110, bildiğimiz kadarıyla, seriye eklenen ikinci masaüstü işlemci oldu.

Intel, Core i5-10400'ün yeniden markalayarak piyasaya sürdü

Core i5-110, aslında 2020’de çıkan Core i5-10400’ün birebir yeniden markalanmış hali. İki modelin de teknik özellikleri tamamen aynı: 65W TDP, UHD Graphics 630 (350 MHz – 1.1 GHz), DDR4-2666 desteği (128GB’a kadar). İşlemci, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, en fazla 12MB L3 önbellek, 2.9 GHz taban ve 4.3 GHz turbo frekansına sahip. Comet Lake ailesinin tamamında olduğu gibi Skylake mimarisine dayanıyor ve Intel’in 14nm+++ üretim teknolojisiyle üretiliyor.

Core i5-110 masaüstü için tasarlanmış olduğundan, LGA1200 soketi ve Intel 400/500 serisi anakartlarla uyumlu. Ancak o günden bu yana iki yeni soket piyasaya çıktığı için, bu işlemciye uygun anakarta sahip kullanıcı sayısı oldukça sınırlı.

Daha da şaşırtıcı olan ise Intel’in bu yeniden paketlenmiş işlemci için hala aynı fiyatı talep etmesi. Core i5-110’un önerilen satış fiyatı 200 dolar ve bu, i5-10400’ün çıktığı dönemdeki 200–210 dolar bandıyla aynı. Oysa aradan geçen süre zarfında 14nm+++ üretim sürecinin artık oldukça ucuzlamış olmalısı gerekiyordu.

