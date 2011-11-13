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Lenovo'nun ThinkPad serisi Ultrabook modelleri 2012'de

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IdeaPad U300s modeli ile ultrabook pazarına adım atan Lenovo, 2012 ile birlikte bu alandaki çalışmalarına hız verecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre Lenovo, önümüzdeki yılın ortalarına doğru, ThinkPad markasını taşıyan ultrabook modelleri sunmaya hazırlanıyor.
Lenovo'ya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket, 13-inç boyutunda "üst seviye" ve 14-inç boyutunda "orta seviye" ThinkPad serisi ultrabook modelleri sunma hazırlığında. Aynı zamanda Lenovo, son kullanıcılara yönelik yeni çözümlerini  U300s modelinde olduğu gibi IdePad çatısı altında sunmaya devam edecek. ThinkPad serisi altında çıkacak modeller, Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcilerini içeren Chief River platformunu temel alacak ve bu sayede birinci nesil ultrabook modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek performans, DirectX 11 desteği de getiren daha yeni GPU ve daha iyi pil ömrü gibi avantajlara sahip olacak.
ThinkPad serisi ultrabook modellerini Mayıs-Haziran aylarında pazara sunması beklenen Lenovo, ultrabook segmenti dışındaki ThinkPad modellerini de Mart-Nisan ayları gibi Chief River platformuna geçirmeyi planlamakta. Şirketin 2012 planları bunlarla da sınırlı değil elbette. Önümüzdeki sonbahar dönemiyle birlikte Lenovo, Windows 8 işletim sistemini kullanan yepyeni dizüstü bilgisayar modellerini de son kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

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Stanislas Xavier 8 yıl
Sayın DH editörleri Acer ve Asus un ultrabook incelemelerini artık istiyoruz zaten elinizde bir asus modeli var galiba ...
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hacı.basat 8 yıl
Lenovo'dan Via işlemcili modellerini çoğaltmasını bekliyorum, iyi başladı, iyi gitmiyor.
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