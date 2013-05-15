Lenovo'nun yeni bir dizüstü bilgisayar modeli ortaya çıktı





Taşınabilir bilgisayar pazarının önemli isimlerinden Lenovo'nun X230s ismine sahip olan yeni bilgisayar modeli, firmanın resmi Çin internet sitesi üzerinde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan X230 dizüstü bilgisayar modelinin yerine hazırlanan X230s, yeni geliştirilen karbon fiber gövde yapısı sayesinde sağlanan 17,7mm kalınlık ve 1.28kg ağırlık değerleri ile çok daha taşınabilir bir yapıya sahip. Teknik olarak üzerinde 12.5-inç 1366x768 piksel ekran, 8GB RAM, 240GB SSD ya da 1TB depolama birimi, güvenlik amaçlı parmak izi okuyucu ve 720P kamera yer alan X230s, işletim sistemi olarak Windows 8 kullanıyor ve modelin ekranı tam olarak geriye açılabiliyor.

Arka aydınlatmalı klavye, iki adet USB 3.0, HDMI ve VGA bağlantı portları da üzerinde unutulmayan Lenovo X230s, Çin merkezli olarak 1200$ fiyat etiketiyle satılıyor. Ürünün Avrupa merkezli resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz belli olmuş değil.

http://www.engadget.com/2013/05/15/lenovo-thinkpad-x230s/