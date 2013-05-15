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Lenovo'nun yeni bir dizüstü bilgisayar modeli ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lenovo'nun yeni bir dizüstü bilgisayar modeli ortaya çıktı

Taşınabilir bilgisayar pazarının önemli isimlerinden Lenovo'nun X230s ismine sahip olan yeni bilgisayar modeli, firmanın resmi Çin internet sitesi üzerinde ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan X230 dizüstü bilgisayar modelinin yerine hazırlanan X230s, yeni geliştirilen karbon fiber gövde yapısı sayesinde sağlanan 17,7mm kalınlık ve 1.28kg ağırlık değerleri ile çok daha taşınabilir bir yapıya sahip. Teknik olarak üzerinde 12.5-inç 1366x768 piksel ekran, 8GB RAM, 240GB SSD ya da 1TB depolama birimi, güvenlik amaçlı parmak izi okuyucu ve 720P kamera yer alan X230s, işletim sistemi olarak Windows 8 kullanıyor ve modelin ekranı tam olarak geriye açılabiliyor.
Arka aydınlatmalı klavye, iki adet USB 3.0, HDMI ve VGA bağlantı portları da üzerinde unutulmayan Lenovo X230s, Çin merkezli olarak 1200$ fiyat etiketiyle satılıyor. Ürünün Avrupa merkezli resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı ise henüz belli olmuş değil.
 
Lenovo'nun yeni bir dizüstü bilgisayar modeli ortaya çıktı

http://www.engadget.com/2013/05/15/lenovo-thinkpad-x230s/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kımyasal 6 yıl
nasıl haber anlamıyorum.ekran türü nedir ? batarya gücü,grafik işlemci vs. yok al sana laptop haberi.
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nedim@tm 6 yıl
girafik işlemcisi hakında bilgi verilmemiş hdd kapasitesi ise afaki ortadaki kırmızı joystik eski IMB Lenevo modellerini anımsatmış gerçekten
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$developer; 6 yıl
Başlığı görünce çin internet sitesinde bilgileri saklanıyor siz buldunuz sandım.
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Nokia Specialist 6 yıl
2007 Model bi thinkpad var evde en son işlemci közlenmişti nalet olsun lenovo gibi markaya


edit: o touchpad yerine kırmızı noktayı öyle kaydırmanın zevkini birtek 2008 model altı dandik thinkpad kullanıcıları bilir.
abi 20 tl daha koyup touchpad koymaya üşenmişler ya yuhluyorum
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