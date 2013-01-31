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Lexar'dan 90MB/sn okuma hızına ulaşabilen microSD UHS-I bellek kartları

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Lexar'dan 90MB/sn okuma hızına ulaşabilen microSD UHS-I bellek kartları
Veri depolama çözümleri üreticisi Lexar, akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı ve tablet gibi mobil cihazlarda giderek artan kapasite ihtiyacına, yeni microSDHC ve microSDXC bellek kartlarıyla cevap vermeye hazırlanıyor. UHS-I standartlarıyla uyumlu bellek kartları, ihtiyaca göre 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
Saniyede 90 MB'a varan okuma hızına ulaşabilen bellek kartlarının kutu içeriğinde, kart okuyucuya da yer verilmiş durumda. 39 mm x 20 mm x 8 mm ölçülerinde tasarlanan bu kart okuyucu, USB 3.0 arabirimini destekliyor.

Şubat ayının sonuna doğru satışına başlanması planlanan bellek kartlarının 16 GB'lık modeli 39.5$, 32 GB'lık modeli 61.3$, 64 GB'lık modeli ise 138$ şeklinde fiyatlandırılmış.

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underlater 4 yıl
Bunun kart okuyucusu USB 3.0 mı acaba? Yoksa hiç bir işe yaramaz :)
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Hortum53 4 yıl
iyi bişeye benziyo
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magicboyguccino 4 yıl
40-45 mb arası yazma hızı. bende var kullanıyorum
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Umarim daha da gelişir
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eco67 6 yıl
Yazma hızı nerde bunun? Bence bayağı bir düşükki yazılmamış. En azından okuma hızına göre baya bi düşük olmalı.
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demo22 6 yıl
90 mb saniyede çok mükkemmel değer ve fiyatlarıda çok etkileyici kesinlikle ben alıcam sizede öneririm.
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OverClocK1ng 6 yıl
32 likliğin kapasitesine göre fiyatı iyiymiş.
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marseltalon 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

32 likliğin kapasitesine göre fiyatı iyiymiş.

Aynen,
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SystemApps 6 yıl
şu küçücük şey 64gb :D 32mb hafıza kartım var nerden nereye...
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safüzyon 6 yıl
138 fiyatı gayet uygun millet o paraya telefon alıyo mantık hatası:D:D
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yc#1 6 yıl
Hızlı bir kart + kart okuyucu + USB 3.0 bellek. Zekice.
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El Sonidito 6 yıl
Fiyatına göre bence gayet iyi.
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LightningRaven 6 yıl El Sonidito
O Meşhur Kel Adam ;)

Fiyatına göre bence gayet iyi.

Kim okucak saniyede 90mbdi
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