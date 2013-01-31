Lexar'dan 90MB/sn okuma hızına ulaşabilen microSD UHS-I bellek kartları

Veri depolama çözümleri üreticisi Lexar, akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı ve tablet gibi mobil cihazlarda giderek artan kapasite ihtiyacına, yeni microSDHC ve microSDXC bellek kartlarıyla cevap vermeye hazırlanıyor. UHS-I standartlarıyla uyumlu bellek kartları, ihtiyaca göre 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.



Saniyede 90 MB'a varan okuma hızına ulaşabilen bellek kartlarının kutu içeriğinde, kart okuyucuya da yer verilmiş durumda. 39 mm x 20 mm x 8 mm ölçülerinde tasarlanan bu kart okuyucu, USB 3.0 arabirimini destekliyor.





Şubat ayının sonuna doğru satışına başlanması planlanan bellek kartlarının 16 GB'lık modeli 39.5$, 32 GB'lık modeli 61.3$, 64 GB'lık modeli ise 138$ şeklinde fiyatlandırılmış.

