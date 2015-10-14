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Lexar'dan pazardaki en hızlı UHS-II hafıza kartı

3 yıl
1,6b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Lexar'dan pazardaki en hızlı UHS-II hafıza kartı

Günümüzde harici hafıza kartlarının taşıdığı kapasite kadar bu kapasiteyi hangi seviyedeki veri aktarım hızlarında kullanabildiği de büyük önem taşıyor. Üreticiler yüksek depolama kapasitesinin yanında yüksek veri transfer hızları da sunma çabasında.

Lexar, yüksek çözünürlüklerde içerikler ile haşır neşir olan tüketicilere yönelik Professional 2000x SDXC adında bir hafıza kartı serisi barındırıyor. En fazla 64GB kapasiteye sahip olan bu seri şimdi 128GB kapasite sınırına yükseltildi. Ultra High Speed II ve UHS Speed Class 3 (U3) standartlarına uyum sağlayan hafıza kartı 300MB/s okuma, 260MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. Lexar pazardaki en hızlı UHS-II kartının kendisine ait olduğu iddiasında. 

128GB kapasite yanında kart ayrıca geriye dönük olarak USH-I ve Class 10 uyumluluğu da sunuyor. Lexar, hafıza kartı ile birlikte UHS-II uyumlu bir de SD kart okuyucu hediye ediyor ve veri transfer hızlarından bir kayıp söz konusu olmuyor. Ömür boyu sınırlı garanti ve Image Rescue yazılımı ile gelen kartın fiyatı 224 Pound.  

http://www.guru3d.com/news-story/lexar-128gb-2000x-sdxc-uhs-ii-card-does-300mb-per-second.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
experiment67 3 yıl
Son derece yüksek yazma hızına sahip hafıza kartı nerede kullanıılıyor?
Günümüzdeki sd kart kullanan cihazlar UHS-I'e kadar destekliyor . UHS-II slotu olan cihaz var mı?

Sony a7rii 4k video çekmesine rağmen UHS-I
Canon 5ds ve 5dr modeli 50küsür mp fotoğraf çekmesine rağmen UHS-I
Nikon d810 ve d810a modeli 36küsür mp fotoğraf çekmesine rağmen UHS-I
Saniyede 10fotoğraf çekebilen Canon 7d mark 2 bile UHS-I
Canon eos 1d x ve 1d c modellerizaten sd card slotu yerine cf card slotuna sahipler
Nikon 4d ve 4ds ise cf ve Xqd card kullanmaktalar.
Red epic, Red Weapon(6k çözünürlükte çekim yapmakta) Ssd ile max 300mb/s kayıt yapmaktadır
Blackmagic ursa ve cinema modelleri de ssd tercih etmektedir
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