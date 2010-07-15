Lian Li USB 3.0 destekli yeni disk kutusunu duyurdu

Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, USB 3.0 destekli harici disk kutusunu tanıttı. EX-10Q adını taşıyan 75 x 12 x 130 mm boyutlarındaki yeni disk kutusu 2.5-inç boyutundaki SATA sürücülerle kullanılabiliyor: VIA'nın VL700 USB 3.0 kontrolcüsüne sahip olan Lian Li EX-10Q, USB 3.0 teknolojisi sayesinde USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad ediyor. Siyah, Gümüş, Mavi ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan harici disk kutusu, Ağustos ayında satışa sunulacak.

Lian Li'den yapılan açıklamaya göre USB 3.0 destekli harici disk kutusu EX-10Q, yurt dışında 30$ seviyesindeki etiket fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.