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Lian Li USB 3.0 destekli yeni disk kutusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, USB 3.0 destekli harici disk kutusunu tanıttı. EX-10Q adını taşıyan 75 x 12 x 130 mm boyutlarındaki yeni disk kutusu 2.5-inç boyutundaki SATA sürücülerle kullanılabiliyor: VIA'nın VL700 USB 3.0 kontrolcüsüne sahip olan Lian Li EX-10Q, USB 3.0 teknolojisi sayesinde USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad ediyor. Siyah, Gümüş, Mavi ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan harici disk kutusu, Ağustos ayında satışa sunulacak.

Lian Li'den yapılan açıklamaya göre USB 3.0 destekli harici disk kutusu EX-10Q, yurt dışında 30$ seviyesindeki etiket fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.


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vidoko 9 yıl
arkadaş bu kutu daha ucuz olması lazım yaptığı iş içindeki parça belli zaten ...
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max975 9 yıl
kasa üretimine devam yani
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mehmetgirgin 9 yıl
hoş duruyoda türkiyede hiç görmedim
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KiLLeR© 9 yıl

mehmetgirgin

hoş duruyoda türkiyede hiç görmedim


Ağustos ayında piyasaya sürülecek yazmış zaten.
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geek90 9 yıl
Gerçekten çok şık duruyorlar. Özellikle kırmızı olan.TR ye gelir mi acaba ??? Lian Li ürünleri gerçekten süper kalite. Bence bu firma kaliteden hiç ödün vermiyor. Lian Li 'nin PC kasası var bende. Alüminyum ve pencereli. İnanılmaz hoş bir kasa.
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leech 9 yıl
usb 3.0 hdd'den çok kutusunun haberleri geliyor. Tamam teknik olarak 10 kata kadar daha hızlı usb 2.0dan, fiyat olarakta bu kutular iyi seviylerden devam ediyor ama içine koyacağımız hdd'nin hızları buna değiyor mu ?
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