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Lian Li soğutma sistemleri alanına el atıyor

İlginç kasa tasarımları ile gündem olmayı başaran Lian Li, tecrübesini şimdi de soğutma sistemleri alanına aktarıyor. Bakalım firma bu alanda da gündemde kalmayı başaracak mı?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,7b
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li soğutma sistemleri alanına el atıyor

Yıllardır kaliteli ve ilginç tasarıma sahip bilgisayar kasası ürünleri ile tanıdığımız Lian Li, daralma yaşayan bilgisayar pazarda gelir modellerini çeşitlendirme adına soğutma sistemleri segmentine giriş yapıyor. Firmanın ilk ürünü işlemciler için bir su bloğu oldu.

Tüm bir soğutma sistemi tasarlamak yerine sistemin sadece bir parçasına odaklanmak istediği anlaşılan Lian Li, kasa segmentindeki tecrübesini bu alana da aktarıyor ve malzeme kalitesi açısından üst seviye bir su bloğu ortaya koyuyor. 

CB-01 adındaki su bloğu G1/4 inç ölçüsünü kullanırken, içteki sıvı akışını dengeleyebiliyor ve böylece su ilk olarak en sıcak işlemci çekirdeğine ulaştırılıyor. Üst kısımdaki akrilik malzeme sayesinde sıvının akışını izleyebiliyorsunuz. 

Su bloğunun tabanı bakır alaşımdan imal edilmişken nikel ile kaplanmış ve ayrıca kalay-kobalt karşımı bir katman da eklenmiş. Bu tasarımın soğutma verimliliğini artıracağı tahmin ediliyor. Tüm modern Intel soketlerine uyumlu olan blok AMD tarafında AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 anakartlarına uyum sağlıyor. Blokta Intel rafı entegre olarak geliyor ve kullanıcı isterse bunu çıkarabiliyor. Lian-Li su bloğunun yakın zamanda piyasaya çıkacağı açıklandı.  

http://www.kitguru.net/components/cpu/matthew-wilson/lian-li-announces-its-first-cpu-water-block/ Yorum Yaz
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