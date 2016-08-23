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Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa

Masasında rahat edemediğiniz için sürekli koltuğunuzu aşağı indirip yukarı kaldırmak zorunda iseniz, Lian Li’nin yüksekliği otomatik olarak ayarlanan masalarına bir göz atın.
2 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa

Özellikle bilgisayar kullanıcıları için, masasında rahat edemediği durumlarda koltuğu aşağı indirdiği veya yukarı çıkardığı çok olmuştur. Lian Li, bu soruna bir çözüm bulmak istemiş ve doğrudan masanın kendisini otomatik ayarlanabilir hale getirmiş.

Lian Li DK serisine dahil olan iki masa, belirli mesafelere göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Masanın kenarındaki dokunmatik kontrol tuşları üzerinden yükseklik bilgisi ayarlanabiliyor ve 4 farklı ön tanımlı ayara atanabiliyor. Sonrasında ise tüm işlemler masaya kalıyor.

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Kablolama için gerekli yerleri ayıran Lian Li DK, demir alaşım gövde ve çelik alaşım ayaklardan oluşuyor. Seride büyük olan DK-16 modeli 210x80 cm boyutlarına sahip. Yükseklik ise 70 cm ve 120cm arasında ayarlanabiliyor. Bu model ek olarak alüminyum alaşım desteğine de sahip.

Küçük DK-12  modeline baktığımızda ise 140x75 cm ölçüler görüyoruz. Yükseklik ise 69cm ve 120cm arasında otomatik olarak ayarlanabiliyor. İngiltere’de satışa çıkan yeni seride büyük olan model 1100$, küçük olan model ise 900$ fiyat etiketine sahip.


 
Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa
 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/95977-lian-li-launches-motorised-standing-desks-sans-pc-chassis/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
o paraya ben kralını yaptırırım marangozda...
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game07 2 yıl
Bunlar olayı çözememiş böyle kimse almaz ki. Gaming table diyceksin bak kapış kapış gidiyo.
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acbold 2 yıl
Daha uyguna fiyatlar sunup herkese ulaşıp daha çok para kazanmak varken bu tarz fiyatlandırmalar ile ulaştığı satış rakamlarını çok merak ediyorum. LIAN LI gibi yenilikçi fikirleri öncü ürünleri ile pazarda tanınan bir firmanın pazarı bu kadar tanıyamamasına anlam veremiyorum.
*
Tek mantıklı cevap satamadıkları için fiyatları yüksek tutup LIAN LI severlerin/takipçilerinin sırtından para kazanıyorlar.
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maximus8282 2 yıl
Görende yeni birşey yaptılar zanneder bu bildiğin hasta masasının normal hali elektriğe bağlamış o kadar.


Hidrolik masa al bundan iki dane 470 TL eder sök hidrolik sistemini, 530 TL'ye de yaptır bir tane normal masa, sistemide ayaklarına tak masanın 1000 TL'ye oldu işte.
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deoksiriboz1001 2 yıl
sandalyeyi ayarlayacağıma masayı ayarlarım. beyin bedava
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redoracle 2 yıl
O kadar paraya kendime yeni bilgisayar ayarlarım çok daha iyi performans alırım
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Worm Holes 2 yıl
100-150 lira olsa da alsak
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