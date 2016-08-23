Lian Li’den yüksekliği otomatik ayarlanabilen masa

Özellikle bilgisayar kullanıcıları için, masasında rahat edemediği durumlarda koltuğu aşağı indirdiği veya yukarı çıkardığı çok olmuştur. Lian Li, bu soruna bir çözüm bulmak istemiş ve doğrudan masanın kendisini otomatik ayarlanabilir hale getirmiş.

Lian Li DK serisine dahil olan iki masa, belirli mesafelere göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Masanın kenarındaki dokunmatik kontrol tuşları üzerinden yükseklik bilgisi ayarlanabiliyor ve 4 farklı ön tanımlı ayara atanabiliyor. Sonrasında ise tüm işlemler masaya kalıyor.

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Kablolama için gerekli yerleri ayıran Lian Li DK, demir alaşım gövde ve çelik alaşım ayaklardan oluşuyor. Seride büyük olan DK-16 modeli 210x80 cm boyutlarına sahip. Yükseklik ise 70 cm ve 120cm arasında ayarlanabiliyor. Bu model ek olarak alüminyum alaşım desteğine de sahip.

Küçük DK-12 modeline baktığımızda ise 140x75 cm ölçüler görüyoruz. Yükseklik ise 69cm ve 120cm arasında otomatik olarak ayarlanabiliyor. İngiltere’de satışa çıkan yeni seride büyük olan model 1100$, küçük olan model ise 900$ fiyat etiketine sahip.



