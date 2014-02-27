Limbo, Badland ve dahası Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

Haber Editörü
iOS platformu için geliştirilen bazı popüler oyunlar, Appstore'da kısa bir süreliğine indirimli olarak yayımda.
Aralarında Infinity Blade III, Horn ve XCOM: Enemy Unknown gibi oyunların da yer aldığı bu indirim listesi şu şekilde:
- Infinity Blade III, 12.99 TL › 5.49 TL
- The Room Two, 5.49 TL › 1.99 TL
- Limbo, 8.99 TL › 3.59 TL
- Badland, 6.99 TL › 1.79 TL
- Horn, 12.99 TL › 5.49 TL
- Epoch.2, 8.99 TL › 1.79 TL
- Shadow Blade, 3.49 TL › 1.79 TL
- XCOM: Enemy Unknown, 35.99 TL › 17.99 TL
- Final Fantasy IV, 28.99 TL › 14.99 TL
- Battle Supremacy, 8.99 TL › 3.59TL
- Duet Game, 5.49 TL › 1.79 TL
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