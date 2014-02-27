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Limbo, Badland ve dahası Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Limbo, Badland ve dahası Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde
iOS platformu için geliştirilen bazı popüler oyunlar, Appstore'da kısa bir süreliğine indirimli olarak yayımda.

Aralarında Infinity Blade III, Horn ve XCOM: Enemy Unknown gibi oyunların da yer aldığı bu indirim listesi şu şekilde:


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Guest-1D6287671 5 yıl
duet game iosta oynayabileceginiz en guzel oyunlardan biri. Gerek muzikleri gerek oynanisi gerek sadeligi bakimindan 10 puanlik bir oyun bence. Deneyin.
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carter 5 yıl
Badland harika bir oyun.
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senersongur 5 yıl
Badland zaten bedava değil mi?
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intifada54 5 yıl senersongur
senersongur
Badland zaten bedava değil mi?

Hayır ücretli
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duyguçiçek 5 yıl
Badland, Limbo, Infinity Blade III, XCOM ve The Room 2'yi tavsiye ederim fiyatlarda gayet uygun.
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Levent Levent. 5 yıl
Badland ve Limbo aynı zamanda
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wustti 5 yıl
limbo alinir. android de olsa alirdim ben. 360 ta oynadim super oyun.
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olağan_şüpheli 5 yıl
wp8e gelse bizde alırız.
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